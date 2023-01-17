«Смогла бы уйти от мужа?»: история любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Однажды на вопрос журналистов – могла бы она уйти от мужа? – Инна Чурикова внезапно ответила: да! Все были шокированы – ведь они выглядели на редкость счастливой и гармоничной парой…

Насмешки и унижения

Инну Чурикову не хотели принимать в театральные ВУЗы. Смеялись над внешностью и манерой эмоционально декламировать стихи. Презрительно советовали: мол, в зеркало посмотритесь, девушка, какая из вас актриса?

Только ей одной известно, скольких слез и нервов стоило ей не хлопнуть дверью, а снова и снова повторять попытки очаровать приемную комиссию. И ей, наконец, повезло: Инну приняли в Щепкинское училище. Правда, мотив был странным: педагоги позднее признавались, что им просто хотелось понять, кто эта странная девушка – «дура или гений»?

Женственная Лиса и обаятельная Баба Яга