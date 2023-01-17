«Смогла бы уйти от мужа?»: история любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Однажды на вопрос журналистов – могла бы она уйти от мужа? – Инна Чурикова внезапно ответила: да! Все были шокированы – ведь они выглядели на редкость счастливой и гармоничной парой…
Насмешки и унижения
Инну Чурикову не хотели принимать в театральные ВУЗы. Смеялись над внешностью и манерой эмоционально декламировать стихи. Презрительно советовали: мол, в зеркало посмотритесь, девушка, какая из вас актриса?
Только ей одной известно, скольких слез и нервов стоило ей не хлопнуть дверью, а снова и снова повторять попытки очаровать приемную комиссию. И ей, наконец, повезло: Инну приняли в Щепкинское училище. Правда, мотив был странным: педагоги позднее признавались, что им просто хотелось понять, кто эта странная девушка – «дура или гений»?
Женственная Лиса и обаятельная Баба Яга
Инна Чурикова в юности. Фото: соцсети
Инна и сама понимала про себя: не красавица. Значит, надо брать другим! И девушка упорно оттачивала актерское мастерство, понимая, что скидок «на красоту» ей ждать не приходится. Много читала, много трудилась, вкладывалась без остатка в каждую, даже незначительную, роль.
Так продолжалось и в ТЮЗе – только туда ее согласились принять, другие театры отказывали, несмотря на красный диплом. И какое-то время Инна играла зверушек и сказочных персонажей. И продолжала тщательно прорабатывать каждую черточку характеров героев, каждый свой жест, каждое слово.
Она играла не просто Лису – а очень женственную и даже сексуальную рыжую плутовку. Не просто Бабу Ягу – а довольно симпатичную старушку, вызывающую сочувствие у маленьких зрителей.
Знакомство с Глебом Панфиловым
Инна Чурикова и Глеб Панфилов. Фото: соцсети
Необычную красоту и редкий талант сумел разглядеть в Инне человек, который стал не только режиссером, открывшим ее для публики, но и преданным любящим мужем. Глеб Панфилов искал актрису для своего фильма «В огне брода нет». Искал отчаянно, долго, придирчиво. Никто не подходил. Именно тогда он увидел по телевизору спектакль, в котором играла Чурикова. И бросился разыскивать молодую актрису с нестандартной внешностью: она его по-настоящему зацепила.
Единственная и неповторимая
На съемочной площадке Инна стеснялась и робела: все-таки перед ней был опытный взрослый режиссер, на девять лет старше. Она чувствовала себя несмышленой девчонкой и не верила, что у нее что-то получится.
Правда, скоро она почувствовала: Панфилов и сам робеет перед ней. А он не мог скрыть своего восхищения: такой талантливой актрисы он еще не встречал. И искренне не понимал, почему другие называют ее некрасивой: для него она была первой красавицей, он выделил бы ее из тысячной толпы, не спутал бы ни с кем!
Инна Чурикова. Фото: кадр из фильма «Начало»
Им было очень хорошо друг с другом, тепло и интересно: в свободное время не хотелось расставаться, они обсуждали спектакли и книги, и оказалось, что у них очень много общего. Никаких бурных сцен не происходило: они как-то сразу поняли, что хотят быть вместе. И вскоре поженились. Панфилов продолжал снимать Инну. И каждый их фильм становился событием: «Начало», «Прошу слова», «Валентина», «Васса», «Мать»…
Как Чурикова уходила из дома
В 1978 году родился их единственный сын Иван. Приходилось нелегко: тесная комнатка в коммуналке, нехватка денег… Оба много работали. Инна к тому времени стала востребованной актрисой. Ваня был еще совсем маленьким, когда она вернулась на работу в театр. Позднее Чурикова вспоминала: «Я уходила на репетицию, а в дверях стояли двое мужчин: один взрослый, другой — поменьше. Муж и ребенок смотрели на меня, будто я шла на свидание с другими».
«Смогла бы уйти от мужа?» – «Да!»
Конечно, не все в их жизни было так гладко, как может показаться со стороны. Режиссер и актриса составили мощный творческий тандем, но у себя дома они снова становились мужем и женой – со своими обидами, недопониманием, разными характерами. Однажды журналисты спросили у актрисы: смогла бы она уйти от мужа? Инна Михайловна, не задумываясь, ответила: да! Собеседник опешил, потеряв дар речи.
А Чурикова, выдержав эффектную паузу, уточнила: смогла бы, если бы встретила более достойного человека. Но за всю свою жизнь она не видела такого: Панфилов больше полувека оставался для нее самым лучшим. Самым талантливым, надежным, порядочным. Самым любимым.
Сын Иван
Инна Чурикова с мужем и сыном. Фото: соцсети
И Инна Чурикова оставалась для мужа единственной все эти годы. Самой красивой, ни на кого не похожей, – «царицей сцены».
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14 января 2023 года Инна Чурикова ушла из жизни, оставив после себя десятки ролей в кино и театре. Зрители потеряли уникальную актрису, а Глеб Панфилов – любимую женщину и музу. К сожалению, их сын Иван Панфилов, живущий в Лондоне, не успел проститься с мамой.
Он не стал актером, но талант родителей передался и ему – Иван Глебович окончил МГИМО, стал юристом-международником, а потом получил образование еще и в киношколе Лондона, став успешным продюсером.