Cамые крупные покупки российских знаменитостей в прошлом году

Бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган устроили свадьбу на десятилетие своего же бракосочетания. Мол, когда расписывались, жили небогато, не до гулянок было. Зато сейчас они позвали 60 гостей. Даже продюсер Яна Рудковская, знающая толк в роскоши, в восторге: «Свадьба года! Очень красивый декор, много звезд. Была русская кухня, а на горячее - ризотто с трюфелем.

Постановка церемонии крутейшая!» Зал утопал в цветах: одних только роз ушло 9 тысяч. Была красивая церемония с клятвами супругов, в сценографии использовались самые современные технологии. Организаторы утверждают: всем платили живыми деньгами, по бартеру никто не работал. Общая стоимость торжества - 23 млн руб. В соцсети ВКонтакте шла прямая трансляция торжества - ее посмотрели больше 10 млн человек.

Квартира: 35 - 120 млн руб.

Активней всего звезды тратили большие деньги на покупку недвижимости. Блогер и телеведущая Ксения Бородина объяснила, что так она защищает свои деньги: «История про банки - это не мое. Я верю в недвижимость». Бородина купила квартиру стоимостью более 50 млн руб. в центре Москвы. А до этого Ксения успела приобрести двум дочкам по квартире в столичных новостройках: девочки еще маленькие и живут с мамой в подмосковном доме, но уже имеют солидное приданое.

Певец Сергей Лазарев тоже заботится о будущем сына и дочери: взял в ипотеку квартиру в столичном районе Кунцево за 35 млн руб. Жилье площадью 110 кв. м в жилищном комплексе бизнес-класса 2008 года постройки.

Певица Юлианна Караулова вложила свои сбережения и материнский капитал в покупку квартиры в Москве для годовалого сына - жилье с черновой отделкой, поэтому предстоит большой ремонт. Караулова планирует сдавать эту квартиру, пока сын не вырастет. Блогер и певица Анна Покров потратила все свои заработки на двушку в новостройке.

Ольга Бузова только переехала в свежеотремонтированную квартиру в Москве - ее площадь 200 кв. м, а стоимость - 120 млн руб. И уже купила новую недвижимость: дом площадью 280 кв. м с видом на горы Красной Поляны стоит около 40 млн руб.

Другие звезды тратили сбережения на покупку квартир в ОАЭ. «Жить я там не собираюсь. Но призываю инвестировать в недвижимость», - поделилась Ксения Собчак. Она купила квартиру площадью 120 кв. м в центре Дубая за 60 млн руб. На территории жилищного комплекса есть бассейны, спа-центры, рестораны, фитнес. Есть свое жилье в Дубае у Егора Крида, Нюши, Александра Реввы, Оксаны Самойловой и Джигана.

Автомобиль: от 20 млн руб.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина исполнила свою мечту - купила внедорожник Mercedes-Benz G-класса. Чеботина выбрала машину редкого изумрудного цвета. Стоимость такого «гелика» - от 20 млн руб.

Певица Слава за такие же деньги подарила себе на новый год Mercedes-Benz V300. Артистка похвасталась: успела оплатить последний автомобиль перед уходом компании из страны. Минивэн с панорамной крышей у Славы черного цвета. А Ксения Бородина дождалась к концу года давно оплаченного серебристого Rolls-Royce. Цена таких машин начинается от 45 млн руб.