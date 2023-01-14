Cамые крупные покупки российских знаменитостей в прошлом году

Филипп полагает, что рано еще Аллу-Викторию баловать - пусть пока носит в ушах «недорогих» зверюшек за 60 тыс. Фото: соцсети

Филипп полагает, что рано еще Аллу-Викторию баловать - пусть пока носит в ушах «недорогих» зверюшек за 60 тыс. Фото: соцсети

В непростые времена звезды стали реже хвастаться тем, как тратят свои миллионы.

Однако некоторые расходы утаить от общественности им все же не удалось. Мы подсчитали самые серьезные расходы знаменитостей за 2022 год.

Серьги: 555 тыс. руб.

К роскоши надо привыкать постепенно, считает Бородина. И подарила дочери украшение за полмиллиона. Фото: соцсети

Звезды не жалеют денег на подарки детям. Ксения Бородина в декабре сделала роскошный подарок дочке Теоне на 7-й день рождения: сережки от итальянского бренда Pasquale Bruni. Розовое золото, кварц, бриллиантики... Такие же можно купить за 555 тыс. руб.

В декабре и Филипп Киркоров подарил дочери Алле-Виктории на 11-й день рождения серьги - только от Louis Vuitton за «скромные» 60 тыс. руб. «Прижимистость» артиста можно понять: он хорошо потратился весной, когда с размахом праздновал свое 55-летие. Тогда он, говорят, потратил столько денег, что их хватило бы на пару неплохих квартир в Москве. 

Свадьба: 23 млн руб.

В этой семье сначала начали жить долго и счастливо, а уж потом поженились. Чтобы продолжить в том же духе. Фото: соцсети

Бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган устроили свадьбу на десятилетие своего же бракосочетания. Мол, когда расписывались, жили небогато, не до гулянок было. Зато сейчас они позвали 60 гостей. Даже продюсер Яна Рудковская, знающая толк в роскоши, в восторге: «Свадьба года! Очень красивый декор, много звезд. Была русская кухня, а на горячее - ризотто с трюфелем.

Постановка церемонии крутейшая!» Зал утопал в цветах: одних только роз ушло 9 тысяч. Была красивая церемония с клятвами супругов, в сценографии использовались самые современные технологии. Организаторы утверждают: всем платили живыми деньгами, по бартеру никто не работал. Общая стоимость торжества - 23 млн руб. В соцсети ВКонтакте шла прямая трансляция торжества - ее посмотрели больше 10 млн человек.

Квартира: 35 - 120 млн руб.

Активней всего звезды тратили большие деньги на покупку недвижимости. Блогер и телеведущая Ксения Бородина объяснила, что так она защищает свои деньги: «История про банки - это не мое. Я верю в недвижимость». Бородина купила квартиру стоимостью более 50 млн руб. в центре Москвы. А до этого Ксения успела приобрести двум дочкам по квартире в столичных новостройках: девочки еще маленькие и живут с мамой в подмосковном доме, но уже имеют солидное приданое.

Певец Сергей Лазарев тоже заботится о будущем сына и дочери: взял в ипотеку квартиру в столичном районе Кунцево за 35 млн руб. Жилье площадью 110 кв. м в жилищном комплексе бизнес-класса 2008 года постройки.

Певица Юлианна Караулова вложила свои сбережения и материнский капитал в покупку квартиры в Москве для годовалого сына - жилье с черновой отделкой, поэтому предстоит большой ремонт. Караулова планирует сдавать эту квартиру, пока сын не вырастет. Блогер и певица Анна Покров потратила все свои заработки на двушку в новостройке.

Ольга Бузова только переехала в свежеотремонтированную квартиру в Москве - ее площадь 200 кв. м, а стоимость - 120 млн руб. И уже купила новую недвижимость: дом площадью 280 кв. м с видом на горы Красной Поляны стоит около 40 млн руб.

Другие звезды тратили сбережения на покупку квартир в ОАЭ. «Жить я там не собираюсь. Но призываю инвестировать в недвижимость», - поделилась Ксения Собчак. Она купила квартиру площадью 120 кв. м в центре Дубая за 60 млн руб. На территории жилищного комплекса есть бассейны, спа-центры, рестораны, фитнес. Есть свое жилье в Дубае у Егора Крида, Нюши, Александра Реввы, Оксаны Самойловой и Джигана.

Автомобиль: от 20 млн руб.

Исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина исполнила свою мечту - купила внедорожник Mercedes-Benz G-класса. Чеботина выбрала машину редкого изумрудного цвета. Стоимость такого «гелика» - от 20 млн руб.

Певица Слава за такие же деньги подарила себе на новый год Mercedes-Benz V300. Артистка похвасталась: успела оплатить последний автомобиль перед уходом компании из страны. Минивэн с панорамной крышей у Славы черного цвета. А Ксения Бородина дождалась к концу года давно оплаченного серебристого Rolls-Royce. Цена таких машин начинается от 45 млн руб.

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