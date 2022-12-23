Яна Кошкина: как попала на телевидение, пыталась прославиться на «Голосе» и был ли у нее роман с Гариком Мартиросяном

Актриса, телеведущая, модель Яна Кошкина давно стала звездой телеканала ТНТ. Мало кто знает, что она еще и поет – девушка принимала участие в шоу «Голос».
Также в ее фильмографии – десятки комедий, но она стала заложницей своей внешности – в основном ей достаются роли любовниц или секретарш. Сама Кошкина не против, что звание секс-символа телевидения за нее закрепилось давно. Как сложилась карьера брюнетки - подробнее далее.
Яна Кошкина: детство, родители
Яна Викторовна Кошкина – актриса театра и кино, звезда телеканала ТНТ. Она родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде и стала второй дочкой в семье после сестренки Ренаты. Мама Маргарита была спортсменкой, по окончании карьеры работала детским тренером, отец Виктор трудился на спасательной станции. Родители развелись, когда Яна была маленькой, и девочки остались жить с мамой.
Яна Кошкина в детстве. Фото: соцсети
Яна занималась художественной гимнастикой, фигурным катанием, плаванием – со спортом дружила с детства. Также в школе она посещала драмкружок, где ставили пьесы А. Островского и А.Чехова.
Маленькая Яна Кошкина с Ириной Винер. Фото: соцсети
Окончив школу, Кошкина поступила в Академию театрального искусства, чтобы получить профессию актрисы драматического театра и кино. На такой выбор повлиял случай – школьницей девушка попала на съемки сериала «ОБЖ», где сыграла шестиклассницу.
Яна Кошкина: начало карьеры
Во время учебы Кошкина подрабатывала фотомоделью – природа наградила ее яркой внешностью и параметрами. При росте 174 см она весит 52 кг.
Окончив вуз, в 2011 году Кошкина переехала в Москву. Поначалу ей удавалось получить небольшие роли в сериалах «Светофор», «Проснемся вместе?», «Интерны», «Дружба народов», «Улицы разбитых фонарей», «Кухня».
Яна Кошкина в сериале "ОБЖ". Кадр из сериала
В 2014 году Кошкина получила главную роль в молодежной комедии «Второй шанс», принесшей ей первую популярность. Затем последовали проекты «Бармен», «Телохранитель».
В 2015 году на ТНТ вышел комедийный ситком «ЧОП», после которого Кошкина стала еще более узнаваемой. Она сыграла работницу СПА-салона Снежану, в которую безответно влюблен главный герой охранник.
Яна Кошкина в сериале "ЧОП". Кадр из сериала
В 2016 году Кошкиной довелось сыграть с секс-символом российского кино Павлом Прилучным – они появились в комедии «Любовь с ограничениями». В следующем году актриса появилась в проекте про криминального авторитета «Динозавр», а еще через год получила роль в комедии «Домашний арест» с Павлом Деревянко.
Яна Кошкина и Павел Деревянко на съемках комедии "Домашний арест". Фото: соцсети
Снялась Яна в 2018 году в нескольких проектах: комедии «Я худею», сериалах «Звоните Ди Каприо!», «Смешное время». 2019 год принес новые роли в фильмах «Жара в кино», «Герой по вызову», а 2020-й – «Красотка в ударе», «За счастьем», «Неидеальный мужчина».
За последние годы Кошкина сыграла в нескольких фильмах: «Секреты семейной жизни», «Модный синдикат», «Предпоследняя инстанция».
Яна Кошкина: другие проекты
Кошкина – активная участница различных телепроектов. Звезда в 2017 году стала ведущей шоу «Короли фанеры» на Первом канале вместе с Павлом Прилучным. В том же году она отправилась покорять жюри на «слепые» прослушивания в «Голос». Яна спела песню Елены Ваенги «Шопен», правда, к ней никто из звездных наставников не повернулся.
Яна Кошкина на шоу "Голос". Фото: соцсети
На Первом канале Кошкина успела сняться и в таких проектах, как «Кто хочет стать миллионером?», «МаксимМаксим», «Модный приговор», «Лучше всех», «Контрольная закупка».
Регулярно Яна становилась участницей шоу Comedy Club, отыгрывая смешные миниатюры с резидентами. Чувство юмора брюнетки было оценено по достоинству, и с 2018 года Кошкина является актрисой шоу «Однажды в России».
Яна Кошкина в шоу "Однажды в России". Фото: соцсети
Кошкину хорошо знают и зрители канала «МУЗ ТВ». В 2021-2022 годы актриса была ведущей чарта «10 Sexy», а также стала соведущей Дмитрия Красилова и Анжелики Пушновой в новогоднем шоу «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!».
С 2022 года Кошкина YouTube-канале WoW снимается в комедийном проекте «Плохие спортивные новости», а на ТНТ стала одной из ведущих ток-шоу «Женский клуб».
Яна Кошкина: театр
С весны 2021 года Яна Кошкина является актрисой театра «На Малой Бронной». Первым спектаклем в ее карьере стали «Бесы Достоевского» Константина Богомолова.
Успех в театре для Кошкиной обернулся новыми ролями – она числится в составе постановок «Дядя Лева» и «Покровские ворота».
«Я так счастлива, что в моей жизни появился театр... Это какая-то отдельная «планета». Спасибо Константину Богомолову, что открыли ее для меня!» - писала актриса в соцсетях.
Яна Кошкина: личная жизнь
«Счастье любит тишину», - любит повторять Яна и не выставляет напоказ свою личную жизнь. в одном из интервью она рассказывала, что впервые влюбилась в 18 лет. бойфренда она очень быстро познакомила с мамой, но роман оказался недолгим.
Гарик Мартиросян. Фото: Global Look Press
Когда Кошкина стала заметной персоной на телевидении, звездой ТНТ и завсегдатаем шоу, поползли слухи, что у нее роман с женатым Гариком Мартиросяном. Сама красотка посмеивалась над этими сплетнями, но подписчики в них свято верили – раз скрывает половинку, значит, связь запретная.
На слухи о романе с Мартиросяном даже отреагировала его жена Жанна Левина-Мартиросян. У нее отменное чувство юмора, поэтому посмеялась и заявила, что и сама бы закрутила шуры-муры с Кошкиной.
Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
Также брюнетке навязывали отношения с другим Гариком из Comedy Club – Харламовым. НО и здесь девушка только посмеялась, заявив, что это – лишь слухи.
Тем не менее, подарки, цветы и путешествия изобиловали в жизни Кошкиной постоянно. В 2021 году девушка рассказала, что у нее есть молодой человек, но его она представлять публике не планирует. А летом 2022 года намекнула, что теперь свободна. Так что, судя по всему, в данный момент актриса одинока.
Яна Кошкина: внешность, горячие фото
Кошкина – обладательница выдающегося бюста, у нее пятый размер. Девушка всячески подчеркивает свою женственность декольтированными нарядами и мини, а также не скупится на снимки в купальниках. Люди уверены, что у нее была маммопластика, сама же красотка отрицает вмешательство.
Яна Кошкина до и после пластики. Фото: соцсети
Как и другие пластические операции. Подписчики подозревают, что за плечами стройной и красивой Яны не один поход к эстетическому хирургу – она увеличивает губы, сделала ринопластику и блефаропластику, ставит филлеры. Но девушка уверяет, что у нее все – свое, а стройную фигуру ей помогают поддерживать регулярные походы в фитнес-клуб.
Яна Кошкина в купальнике. Фото: соцсети
Яна Кошкина сегодня
Сегодня Кошкина по-прежнему выступает в шоу «Однажды в России». Также в 2022 году актриса была участницей проекта «Возможно все!» на «России 1».