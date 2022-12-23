Яна Кошкина: как попала на телевидение, пыталась прославиться на «Голосе» и был ли у нее роман с Гариком Мартиросяном

Актриса, телеведущая, модель Яна Кошкина давно стала звездой телеканала ТНТ. Мало кто знает, что она еще и поет – девушка принимала участие в шоу «Голос».

Также в ее фильмографии – десятки комедий, но она стала заложницей своей внешности – в основном ей достаются роли любовниц или секретарш. Сама Кошкина не против, что звание секс-символа телевидения за нее закрепилось давно. Как сложилась карьера брюнетки - подробнее далее.

Яна Кошкина: детство, родители

Яна Викторовна Кошкина – актриса театра и кино, звезда телеканала ТНТ. Она родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде и стала второй дочкой в семье после сестренки Ренаты. Мама Маргарита была спортсменкой, по окончании карьеры работала детским тренером, отец Виктор трудился на спасательной станции. Родители развелись, когда Яна была маленькой, и девочки остались жить с мамой.