Как выглядит актриса, которая на самом деле должна была сыграть Хюррем

Турецкий сериал «Великолепный век» стал настолько популярным, что поклонники у этого проекта появились по всему миру. Его показывали не только в Турции, но и в России, а также в других странах. Актер, сыгравший султана Сулеймана, признался, что поначалу он сталкивался с критикой в свой адрес. Многим казалось, что Халит Эргенч далек от образа падишаха. Однако потом фанаты признали, что едва ли кому-то удалось сыграть повелителя лучше, чем это сделал Халит.
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А вот на роль Хюррем султан изначально претендовала совершенно другая актриса. Эта роль должна была достаться звезде сериала «Королек — птичка певчая». Как пишут компетентные турецкие издания, Фахрийе Эвджен уже почти подписала контракт с продюсерами «Великолепного века», но те передумали в последний момент. Им понравились пробы Мерьем Узерли. И это при том, что немецко-турецкая актриса плохо говорила на родном языке, коверкала слова и, можно сказать, учила турецкий прямо на съемках. Однако теперь уже сложно представить другую Хюррем султан.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
Фахрийе Эвджен могла сыграть Хюррем султан. Фото: личный архив
Фахрийе Эвджен стала женой Бурака Озчивита. Фото: личный архив
Хотя Фахрийе Эвджен и не попала в сериал «Великолепный век», она стала женой Бурака Озчивита. Актер сыграл Малкочоглу Бали-бея, в которого была влюблена Михримах султан. У пары подрастает сынишка Каран.
Не так давно актриса перестала скрывать вторую беременность. Однако пол ребенка Фахрийе пока держит в тайне. Может, у супругов будет дочка. Поклонники желают паре королевскую двойню — мальчика и девочку.