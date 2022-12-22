Как выглядит актриса, которая на самом деле должна была сыграть Хюррем

Турецкий сериал «Великолепный век» стал настолько популярным, что поклонники у этого проекта появились по всему миру. Его показывали не только в Турции, но и в России, а также в других странах. Актер, сыгравший султана Сулеймана, признался, что поначалу он сталкивался с критикой в свой адрес. Многим казалось, что Халит Эргенч далек от образа падишаха. Однако потом фанаты признали, что едва ли кому-то удалось сыграть повелителя лучше, чем это сделал Халит.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот на роль Хюррем султан изначально претендовала совершенно другая актриса. Эта роль должна была достаться звезде сериала «Королек — птичка певчая». Как пишут компетентные турецкие издания, Фахрийе Эвджен уже почти подписала контракт с продюсерами «Великолепного века», но те передумали в последний момент. Им понравились пробы Мерьем Узерли. И это при том, что немецко-турецкая актриса плохо говорила на родном языке, коверкала слова и, можно сказать, учила турецкий прямо на съемках. Однако теперь уже сложно представить другую Хюррем султан.