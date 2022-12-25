Как сейчас живет Ольга Науменко, сыгравшая Галю в «Иронии судьбы...»

В карьере сыгравшей Галю Ольги Науменко было немало достойных ролей - она появлялась в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», но для зрителей она навсегда осталась брошенной невестой Лукашина. Когда Науменко снималась в главном новогоднем фильме страны, ей было 26 лет, а в декабре 2022-го Ольге Николаевне исполнилось уже 73. И она продолжает сниматься и выходить на сцену.

Спектакли, сериалы и косметологи

Если оценивать актерское мастерство вы предпочитаете в живом формате, то у вас есть шанс преподнести себе отличный подарок - 31 декабря можно увидеть Ольгу Науменко в спектакле «Мадам Рубинштейн» в столичном Театре имени Пушкина. Но только лишь театром актерская деятельность Ольги Николаевны не ограничивается: последние два года Науменко активно снималась.

Роли, конечно, не главные, зато в модных сериалах на онлайн-платформах: «Пассажиры. Последняя любовь на земле», «Фаина» (кстати, этот сериал в новом году покажут на Первом канале). Также в 2023 году увидим народную артистку России в художественных фильмах «Яга 2020» и «Сказка о женской дружбе».

Науменко сейчас в отличной форме - подтянутая, энергичная. Кажется, что и морщинок стало меньше. Артистка не скрывает: «Одну пластическую операцию делала, но тогда сказала себе - это первый и последний раз. Это очень тяжело, но самый эффективный способ, потому что, какие бы крема замечательные ни были, чудес не бывает».

После пластики, которая подтянула овал лица и убрала глубокие морщины, Ольга Николаевна следит за лицом с помощью врача-косметолога - раз в год инъекциями гиалуроновой кислоты. Уколы разглаживают морщины, поддерживают упругость кожи. Питается актриса исключительно полезной пищей: в рационе много фруктов, овощей, зелени. На завтрак у звезды - йогурт собственного производства и свежевыжатые соки.

«Все ради дочки!»

Самый близкий и родной человек для Науменко - 32-летняя дочь Светлана Скворцова. Светлана работает журналистом, живет отдельно, но всегда на связи с мамой. Как говорит Ольга Николаевна: все, что она делает в жизни, - для дочери.

Науменко живет одна в двухкомнатной квартире в элитном районе в центре Москвы. Единственный супруг Ольги Николаевны, актер Александр Скворцов, умер 13 лет назад. Супруги были счастливы вместе 32 года: они вместе играли в спектаклях, жили душа в душу.