Как сейчас живет Ольга Науменко, сыгравшая Галю в «Иронии судьбы...»

В карьере сыгравшей Галю Ольги Науменко было немало достойных ролей - она появлялась в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», но для зрителей она навсегда осталась брошенной невестой Лукашина. Когда Науменко снималась в главном новогоднем фильме страны, ей было 26 лет, а в декабре 2022-го Ольге Николаевне исполнилось уже 73. И она продолжает сниматься и выходить на сцену.
Спектакли, сериалы и косметологи
Если оценивать актерское мастерство вы предпочитаете в живом формате, то у вас есть шанс преподнести себе отличный подарок - 31 декабря можно увидеть Ольгу Науменко в спектакле «Мадам Рубинштейн» в столичном Театре имени Пушкина. Но только лишь театром актерская деятельность Ольги Николаевны не ограничивается: последние два года Науменко активно снималась.
Роли, конечно, не главные, зато в модных сериалах на онлайн-платформах: «Пассажиры. Последняя любовь на земле», «Фаина» (кстати, этот сериал в новом году покажут на Первом канале). Также в 2023 году увидим народную артистку России в художественных фильмах «Яга 2020» и «Сказка о женской дружбе».
Науменко сейчас в отличной форме - подтянутая, энергичная. Кажется, что и морщинок стало меньше. Артистка не скрывает: «Одну пластическую операцию делала, но тогда сказала себе - это первый и последний раз. Это очень тяжело, но самый эффективный способ, потому что, какие бы крема замечательные ни были, чудес не бывает».
После пластики, которая подтянула овал лица и убрала глубокие морщины, Ольга Николаевна следит за лицом с помощью врача-косметолога - раз в год инъекциями гиалуроновой кислоты. Уколы разглаживают морщины, поддерживают упругость кожи. Питается актриса исключительно полезной пищей: в рационе много фруктов, овощей, зелени. На завтрак у звезды - йогурт собственного производства и свежевыжатые соки.
«Все ради дочки!»
Самый близкий и родной человек для Науменко - 32-летняя дочь Светлана Скворцова. Светлана работает журналистом, живет отдельно, но всегда на связи с мамой. Как говорит Ольга Николаевна: все, что она делает в жизни, - для дочери.
Науменко живет одна в двухкомнатной квартире в элитном районе в центре Москвы. Единственный супруг Ольги Николаевны, актер Александр Скворцов, умер 13 лет назад. Супруги были счастливы вместе 32 года: они вместе играли в спектаклях, жили душа в душу.
Свидетелем на свадьбе Ольги и Александра был Станислав Садальский. Фото: соцсети
В 2008 году Александру поставили диагноз - рак поджелудочной. Ольга Николаевна вспоминала: «Когда Саша заболел, у меня появилось много работы - ролей пять. Я заработала ровно столько, сколько было нужно Саше на лечение. Он целый год знал, что умрет, но не показывал этого. Он ходил и к традиционным врачам, и к нетрадиционным, и в церковь…. Но я знала, что с химией, что без химии - год...»
После смерти мужа Ольга с головой ушла в работу - театр, кино. Точно так же - бесконечными репетициями в театре - Науменко уже спасалась, когда в 28 лет потеряла их первую с Александром дочь Шурочку. У девочки была врожденная аномалия почки. Несмотря на то что доктора не давали надежды, Ольга верила в чудо и возила ребенка по врачам. Чтобы быть рядом со своей Шурочкой, устроилась санитаркой в онкоцентр на Каширке. Увы, девочка умерла в год и восемь месяцев. Второй раз мамой Науменко стала в 40 лет.
За годы, прошедшие с момента смерти супруга, актрису не раз спрашивали, не планирует ли она как-то устроить личную жизнь. Но Ольга в этом вопросе категорична: «Всегда отвечаю твердое «нет»! Я не могу влюбиться, а без любви никто не нужен!»
Молодая и дерзкая
Каждый год мы смотрим «Иронию...» и сочувствуем брошенной женихом Гале. Фото: кадр из фильма
Что касается своей звездной роли, то Науменко «Иронию...» в отличие от нас с вами не пересматривает. А съемки в картине вспоминает так: «С Мягковым снимались вместе всего лишь один день. Всего было три съемочных дня. Мягков был весь в роли, не помню, чтобы мы двумя словами обмолвились, кроме «здравствуйте» и «до свидания».
Мы снимали сцену у зеркала, когда Лукашин отдает мне ключи. Рязанов попросил: «Оля, ну побольше любви в глазах!» А я имела неосторожность ответить: «Эльдар Александрович, может, это тень от шапки падает и вам не видно?» За эту фразу Ольга получила нагоняй от режиссера, который, как казалось, на дерзкую девушку обиделся. Позже Науменко говорила, что, если бы она извинилась за это перед мэтром, он мог бы пригласить ее в другие свои картины.
Тогда, конечно, ее карьера сложилась бы иначе и, возможно, в фильмографии артистки была бы не одна знаковая роль. Впрочем, и этой одной ролью Науменко, вписавшая свое имя в историю нашего кино, вправе гордиться.