Как подготовиться к встрече 2023 года, чтобы привлечь удачу

19 декабря. Начнем с малого. Переберите свою косметику - выбросьте старую, составьте список покупок. Наведите ревизию в сумке и аптечке, выбросьте просроченные лекарства.

20 декабря. Гардероб и обувь. Отберите вещи, которые не носили больше года. Сдайте их на переработку или в благотворительные организации. Переберите нижнее белье. Если что-то не носите, избавляйтесь. Заодно выкиньте или сдайте на переработку старые полотенца и постельное белье. Сдайте на переработку старую обувь, почините ту, что требует ремонта.

21 декабря. Документы. Отсортируйте и разложите по папкам. Избавьтесь от накопившихся чеков. Сделайте ксерокопии важных документов и сложите в отдельную папку. В будущем это сэкономит вам время и нервы.

22 декабря. Книги и канцелярия. Переберите книги. Ненужные, но ценные отдайте в библиотеку. Просто ненужные сдайте в макулатуру. Избавьтесь от старых фломастеров, карандашей и ручек. Сдайте на переработку исписанные блокноты и тетради.

23 декабря. Посуда. Избавьтесь от надтреснутых чашек и тарелок.

24 декабря. Гаджеты. Наведите порядок в телефоне. Почистите заметки, почту, галерею, чаты, контакты. Удалите приложения, которыми не пользуетесь. Наведите порядок в ноутбуке или компьютере: удалите ненужные файлы и программы.

25 декабря. Генеральная уборка. Посмотрите на свою квартиру взглядом гостя: если вещи постоянно находятся не на своих местах, организуйте им место хранения там, где они скапливаются. Избавьтесь от ненужных коробок, упаковки. Отдайте, подарите вещи, которыми не пользуетесь, это могут быть ионизаторы, увлажнители, весы, массажеры, обогреватели.

ЕЩЕ СОВЕТ

Ведущая программы «ПроУют» (Первый канал) Вера Кинчева:

✔ Пушистую и пахучую елку я ставлю на балконе. Там она может стоять до самого апреля. Она не сыплется, коты не сбивают игрушки. За окном волшебная атмосфера - кажется, что там кусочек леса.

✔ Нет правил, есть только ваша фантазия. Елочные шары можно вешать и на светильники, и на ручки комода.