Как подготовиться к встрече 2023 года, чтобы привлечь удачу

19 декабря. Начнем с малого. Переберите свою косметику - выбросьте старую, составьте список покупок. Наведите ревизию в сумке и аптечке, выбросьте просроченные лекарства.
20 декабря. Гардероб и обувь. Отберите вещи, которые не носили больше года. Сдайте их на переработку или в благотворительные организации. Переберите нижнее белье. Если что-то не носите, избавляйтесь. Заодно выкиньте или сдайте на переработку старые полотенца и постельное белье. Сдайте на переработку старую обувь, почините ту, что требует ремонта.
21 декабря. Документы. Отсортируйте и разложите по папкам. Избавьтесь от накопившихся чеков. Сделайте ксерокопии важных документов и сложите в отдельную папку. В будущем это сэкономит вам время и нервы.
22 декабря. Книги и канцелярия. Переберите книги. Ненужные, но ценные отдайте в библиотеку. Просто ненужные сдайте в макулатуру. Избавьтесь от старых фломастеров, карандашей и ручек. Сдайте на переработку исписанные блокноты и тетради.
23 декабря. Посуда. Избавьтесь от надтреснутых чашек и тарелок.
24 декабря. Гаджеты. Наведите порядок в телефоне. Почистите заметки, почту, галерею, чаты, контакты. Удалите приложения, которыми не пользуетесь. Наведите порядок в ноутбуке или компьютере: удалите ненужные файлы и программы.
25 декабря. Генеральная уборка. Посмотрите на свою квартиру взглядом гостя: если вещи постоянно находятся не на своих местах, организуйте им место хранения там, где они скапливаются. Избавьтесь от ненужных коробок, упаковки. Отдайте, подарите вещи, которыми не пользуетесь, это могут быть ионизаторы, увлажнители, весы, массажеры, обогреватели.
ЕЩЕ СОВЕТ
Ведущая программы «ПроУют» (Первый канал) Вера Кинчева:
✔ Пушистую и пахучую елку я ставлю на балконе. Там она может стоять до самого апреля. Она не сыплется, коты не сбивают игрушки. За окном волшебная атмосфера - кажется, что там кусочек леса.
✔ Нет правил, есть только ваша фантазия. Елочные шары можно вешать и на светильники, и на ручки комода.
У Ольги Бузовой уже появилась нарядная елка. Фото: соцсети
✔ Овощи и фрукты - классный элемент декора. Можно разложить мандарины на разных поверхностях как цветовые акценты - это уже создаст волшебную атмосферу. Можно положить рядом тонкие теплые гирлянды на батарейках. В большие вазы хорошо поставить
лапник, чтобы был аромат елки в квартире.
ПО ФЭН-ШУЮ
После 25 декабря приступаем к установке елки и украшению всего дома.
1. Елка считается сильным проводником энергии через макушку, по этой причине ее ни в коем случае нельзя обрезать.
2. Расположение елки в центре комнаты принесет здоровье всей семье. На востоке и юго-востоке - финансовое благополучие. На севере - успех на работе и карьерный рост. На западе - новые знакомства и выгодные связи. На юго-западе - поможет гармонизировать семейные отношения.
3. 2023-й - год Кролика. А он любит семейственность, домашний уют, поэтому хорошо собираться в праздник за большим столом, украшая его с помощью натуральных материалов. Постелите скатерти из хлопка. Создайте несколько природных акцентов на столе, используйте растительность в качестве аксессуаров. Также подойдут небольшие украшения из веток живой елки или живых цветов. Можно создать центральную композицию новогоднего стола с помощью крупной прозрачной вазы, заполненной водой.
Фото: Shutterstock
4. Актуальные цвета - синий, голубой, серый, золотой, белый. Их можно использовать как в сервировке стола, так и в декоре.
Фото: Shutterstock
5. Маленькие свечи, расположенные на водной глади в вазе, будут освещать весь стол и символизировать природную энергию, гармонию и тепло. Мини-свечи можно поставить возле каждой тарелки, размещая на безопасном расстоянии. Свечей должно быть четное количество. При правильном использовании в декоре они создадут уютную и теплую обстановку.
6. Чтобы узнать главное число нового года, достаточно сложить цифры, входящие в его состав. Итак, у нас получается: 2 + 0 + 2 + 3 = 7. Таким образом, главное число года Кролика - 7.