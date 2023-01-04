Как сложились судьбы актеров сказки «Три орешка для Золушки»

Режиссер Вацлав Ворличек, задумав снять новую сказку о Золушке, хотел пригласить на главную роль известную актрису Яну Прейссову. Но та неожиданно забеременела. И тогда роль Золушки досталась 19-летней Либуше Шафранковой.

После премьеры она стала звездой и главной кинопринцессой Чехословакии: снималась в других сказках, играла на сцене театра…

Либуше вышла замуж по большой любви и прожила со своим мужем, актером Йозефом Абргамом, всю жизнь. В их семье родился сын. А в 2009 году она заболела. Либуше поставили диагноз – рак легких. Ее любила вся страна, и вся страна поддерживала свою Золушку: ей слали письма, сообщения и подарки.

В 2015 году Либуше чувствовала себя настолько плохо, что не смогла приехать на вручение государственной награды – вместо нее на церемонии появилась ее младшая сестра. Всенародная Золушка мужественно боролась, но не смогла победить болезнь: в 2021 году 68-летней Либуше Шафранковой не стало.

Павел Травничек – Принц

