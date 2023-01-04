Как сложились судьбы актеров сказки «Три орешка для Золушки»

Красивая сказка про Золушку, снятая кинематографистами Чехословакии и Германии, до сих пор любима в нашей стране. Мы пересматриваем ее в каждые новогодние каникулы – любуемся прекрасной Золушкой и статным Принцем, следим за их приключениями… Что произошло с актерами за это время, почему многие исчезли с экрана?
Либуше Шафранкова – Золушка
Фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Режиссер Вацлав Ворличек, задумав снять новую сказку о Золушке, хотел пригласить на главную роль известную актрису Яну Прейссову. Но та неожиданно забеременела. И тогда роль Золушки досталась 19-летней Либуше Шафранковой.
После премьеры она стала звездой и главной кинопринцессой Чехословакии: снималась в других сказках, играла на сцене театра…
Либуше вышла замуж по большой любви и прожила со своим мужем, актером Йозефом Абргамом, всю жизнь. В их семье родился сын. А в 2009 году она заболела. Либуше поставили диагноз – рак легких. Ее любила вся страна, и вся страна поддерживала свою Золушку: ей слали письма, сообщения и подарки.
В 2015 году Либуше чувствовала себя настолько плохо, что не смогла приехать на вручение государственной награды – вместо нее на церемонии появилась ее младшая сестра. Всенародная Золушка мужественно боролась, но не смогла победить болезнь: в 2021 году 68-летней Либуше Шафранковой не стало.
Павел Травничек – Принц
Фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Рядом с такой красивой Золушкой должен был находиться не менее прекрасный Принц. Режиссер объездил все чешские театры в поисках «молодого Алена Делона». И нашел – Павла Травничека.
У них с Либуше во время съемок был мимолетный роман, и потом они еще раз сыграли влюбленных – в сказке «Третий принц».
Павел сделал хорошую карьеру, четыре раза был женат, причем четвертая жена, Моника, оказалась намного моложе постаревшего «принца». Его двое старших детей давно уже взрослые, а в 2017 году Травничек вновь стал «молодым отцом» - Моника родила ему сына.
Карола Браунбок – Мачеха
Фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Поскольку фильм снимался в содружестве с Германией, нужно было снимать не только чехословацких, но и немецких актеров. На роль злобной Мачехи как нельзя лучше подошла немецкая «королева эпизодов» - знаменитая актриса Карола Браунбок. Ее знали как исполнительницу ролей склочных соседок, неуживчивых тещ и прочих скандалисток.
Вот и в «Трех орешках…» она сыграла жестокую Мачеху, не дающую жизни милой Золушке. Отрицательная харизма Каролы внесла в сказку необходимую нотку, ее героине поверили, зрители жалели Золушку и ненавидели Мачеху. Через пять лет после премьеры талантливой актрисы Каролы Браунбок не стало: она умерла, едва дожив до 54 лет.
Даниэла Главачова – сестра Золушки, Дора
Фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
На эту роль Дана Главачова попала прямиком из театра, где тоже играла сестру Золушки. Актриса играла в фильме, будучи беременной. Из-за этого на эпизод, в котором Дора вместе с матерью падает в прорубь из саней, пригласили дублершу. Дана Главачова играла и в других фильмах, но основным ее занятием стало искусствоведение. Кроме того, она стоит во главе Пражской художественной школы.
Рольф Хоппе – Король
Фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Этот немецкий актер прославился не только сказочными ролями: он играл в огромном количестве фильмов и сериалах, среди которых – и знаменитый итальянский сериал «Спрут» о комиссаре Каттани, борющемся с мафией. Рольф Хоппе, кроме того, озвучивал иностранные фильмы благодаря своему красивому богатому голосу. Актер прожил 87 лет и умер в 2018 году. А его дочь пошла по стопам отца – она тоже стала актрисой, довольно известной в Германии.
Карен Леш – Королева
Глядя на элегантную, приятную во всех отношениях Королеву на экране, зрители не сомневались: она полюбит Золушку, как родную дочь, и поможет ей построить счастливую семью с Принцем.
Королеву сыграла 38-летняя Карен Леш, и после «Трех орешков…» она внезапно пропала с экранов. Очень долго актриса не выходила на связь. Только сравнительно недавно ее нашли журналисты. Карен ограничилась несколькими добрыми словами – воспоминаниями о съемках в «Трех орешках…», рассказывать о том, как она живет сейчас, Карен отказалась.
Гелена Ружичкова – принцесса Дробена (леди в красном)
Фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
Фильм «Три орешка для Золушки» - это не только красота и романтика, но еще и юмор. Признайтесь, вы тоже смеялись, наблюдая, как крупная принцесса в красном платье, одна из «девушек на выданье», приехавшая на бал, подхватывает и кружит Принца!
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Ее сыграла Гелена Ружичкова – знаменитая чешская комедийная актриса. Только вот в ее жизни было мало веселого, актрису преследовали несчастья. Сначала погиб ее сын, потом умер муж… А потом у нее обнаружили рак.
Целый год актриса боролась с болезнью. Но не справилась. После смерти превосходной комедийной артистки ее оплакивала вся страна: зрители горевали, понимая, что поразительного жизнелюбия Гелены им будет очень не хватать.
Пересматривая в очередной раз «Три орешка для Золушки», вспомните прекрасных актеров, чей талант подарил нам великолепную добрую сказку.