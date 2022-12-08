Павел Деревянко: как получил уголовный срок, стал кинозвездой, завел свободную любовь и обзавелся двумя детьми

Судьба Павла Деревянко могла сложиться иначе, если бы не товарищи в институте, которые помогли оступившемуся сокурснику. С того момента юноша, отделавшись условным сроком за преступление, взялся за голову. Киноиндустрия обрела в лице Деревянко талантливого актера, а сразу несколько театров столицы — любимого публикой лицедея.
Павел Деревянко: детство, родители, уголовка
Павел Юрьевич Деревянко родился в Таганроге 2 июля 1976 года в семье заводчан «Красного котельщика». Он стал вторым ребенком в семье после брата Александра.
Павел Деревянко в детстве. Фото: соцсети
С детства он увлекался спортом, занимался хореографией, а вот учился из рук вон плохо — родителям приходилось краснеть за младшего сына, которого даже чуть на второй год не оставили в восьмом классе.
Павел Деревянко в детстве. Фото: соцсети
Не доучившись до полного среднего образования, Деревянко отправился на поиски себя. Павел поучился в медицинском, кулинарном, парикмахерском училищах, но все не то — он долго не мог определиться с профессией.
Вспомнив о спортивных увлечениях, пошел в культуристы. При росте 170 см и с весом 75 кг Деревянко очень быстро добился рельефного тела, но быстро потерял интерес к делу. И снова пустился на поиски себя.
Павел Деревянко в молодости. Фото: соцсети
Судьба привела его в театральную мастерскую, где он решил задержаться. Выходить на сцену в самодеятельных постановках ему понравилось, и тогда его голову посетила мысль — отправиться в Москву поступать в театральное. Удача не улыбнулась абитуриенту, он вернулся в родной город, поступил в Таганрогское театральное училище.
После училища Деревянко снова штурмовал приемную комиссию ГИТИСа, и на сей раз успешно. Он попал на курс Леонида Хейфеца, правда, на коммерческой основе. И к учебе относился не слишком ответственно. А после первого курса, в 1996 году, был осужден за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств — ему дали 1 год условно.
«У меня год условно, и это большое чудо, что меня не выгнали. При том, что я на первом курсе был полный нуль! За меня вступились мои однокурсники. Тогда я долго отходил от этого», — цитирует актера «Википедия».
Что это была за история, Деревянко вспоминать не любит. Мол, по глупости получилось, по молодости. Однако судьба дала ему шанс — из вуза его не отчислили, и тогда он взялся за ум и вгрызался в гранит науки, чтобы доказать, что люди вокруг не ошиблись, когда заступались за него.
Павел Деревянко: театр
На большую сцену Деревянко начал выходить еще в студенчестве. И ему уже поступали серьезные предложения. Например, Нина Чусова позвала Павла в пьесу «Затоваренная бочка», затем он сыграл в «Шинели» и «Роберто Зукко».
Павел Деревянко в 2006 году. Фото: Global Look Press
Окончив вуз в 2000 году, Деревянко не закрепился в одной труппе, а предпочел играть в антрепризах. «Герой», «Имаго pigmalionum», «Русские горки» с участием Деревянко пользовались популярностью.
Павел Деревянко в пьесе «Крошка Цахес». Фото: Global Look Press
С 2007 года Деревянко состоит в актерском составе Театра им. Моссовета. Он сыграл в постановках Андрея Кончаловского «Крошка Цахес», «Три сестры», «Дядя Ваня». Параллельно задействован и в других театрах — в Театре им. Пушкина в «Вии», в Театре им. Станиславского в «Мастере и Маргарите».
Павел Деревянко: кино
Дебютировал Деревянко в кино в 2001 году. Ради роли в ленте Александра Котта «Ехали два шофера» он отказался от театрального проекта Олега Меньшова «Кухня», и не прогадал — роль Кольки Снегирева его прославила.
Павел Деревянко в фильме «Ехали два шофера». Кадр из фильма
Большую популярность Деревянко принесла роль в сериале «Участок» в 2003 году с Сергеем Безруковым. Молодой актер сыграл фельдшера Вадика и полюбился телезрителям. Предложений от кинодеятелей стало больше, и он ежегодно принимал участие в нескольких проектах одновременно.
Затем были роли в сериалах «Родина ждет», «Стилет», фильмах «Девять жизней Нестора Махно», «Как бы не так», «Француз», «Бабуся», «Антикиллер 2: Антитеррор», «Штрафбат».
Павел Деревянко в фильме «9 жизней Нестора Махно». Кадр из фильма
В 2013 году Деревянко получил свой первый «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль» исполнение Михаила Соловьева в сериале «Обратная сторона Луны».
В фильмографии Деревянко — как комедийные роли в фильмах «Гитлер, капут!», «СуперБобровы», «Ночная смена», «Домашний арест», «Дылды», «Проект «Анна Николаевна», так и драматические — это роли в картинах «Брестская крепость», «Великая», «Салют-7», «Гоголь. Страшная месть» и других.
Павел Деревянко в фильме «СуперБобровы». Кадр из фильма
За сериал «Домашний арест», в котором Деревянко сыграл мэра-взяточника провинциального городка, Павел получил «Золотого орла».
В 2021 году на экраны вышел фильм «Подельники» с Деревянко в роли второго плана, за нее он получил премию на «Кинотавре». Также его отметили наградой «Белый слон» за эту же работу.
Павел Деревянко с наградой «Золотой орел». Фото: Global Look Press
Деревянко снялся в сериале «Беспринципные», первый сезон которого появился в 2020 году. В 2021-м зрители увидели второй и третий сезоны, в 2022 году на экраны вышло четвертое продолжение комедийного сериала.
Павел Деревянко: другие проекты
Деревянко снимался в клипах. В 2015 году он сыграл следователя-врача в музыкальном ролике Васи Обломова «Многоходовочка».
Осенью 2015 года вышел клип группы Uma2rman «Токсины» с Павлом Деревянко в главной роли.
Павел Деревянко: доход
Режиссер Никита Михалков обнародовал доход Павла Деревянко. По словам мэтра, актер является одним из высокооплачиваемых —- за один съемочный день он получает 300 тысяч рублей, или порядка 4 тысяч долларов.
Павел Деревянко в фильме «Салют-7». Кадр из фильма
Павел Деревянко: внешность и спорт
Для своих лет Деревянко выглядит молодо. Он активно работает над собой, регулярно посещает косметолога, а также спортзал. В достижении атлетической физической формы актеру помогает тренажерный зал. Павел тренируется постоянно, не только тягает железо, но и посещает функциональные занятия. Он добился стального пресса, мощных бицепсов и рельефных мышц, а также низкого процента жировой массы.
Павел Деревянко в спортзале. Фото: соцсети
Павел Деревянко: личная жизнь
Личная жизнь актера является неимоверно бурной и пестрит романами с самыми разными красотками. Его гражданской женой стала юрист, бизнес-леди Дарья Мясищева, их познакомила актриса Виктория Исакова в 2007 года. Пара начала общаться, а потом жить в гражданском браке. В 2010 году у них родилась дочь Варвара.
Павел Деревянко и Дарья Мясищева. Фото: Global Look Press
Павел не был примерным семьянином и постоянно похаживал налево. И появление дочери не изменило актера. Позже он рассказывал, что с женой у него были свободные отношения. И Дарья снисходительно относилась к изменам. Например, он встречался с актрисой Ольгой Дымской.
Ольга Дымская. Кадр из фильма «Неваляшка 2»
Вскоре после рождения дочки Деревянко оставил семью, начал встречаться с моделью, победительницей конкурса «Краса Заполярья – 2008» Верой Гоппен. Отношения продлились полтора года, но в 2014 году они расстались. Следом Деревянко охмурил певицу Лену Князеву, но бурный роман быстро закончился.
Павел Деревянко и Вера Гоппен. Фото: Global Look Press
В 2015 году Деревянко восстановил связь с матерью своего ребенка, а вскоре у них родилась вторая дочь Александра. Правда, с семьей Павел был недолго и опять ушел из семьи.
Павел Деревянко с дочками. Фото: соцсети
В 2016 году Деревянко начал встречаться с Кимшей Ким, владелицей ресторана в Москве. Но и тут его не надолго хватило — он вернулся к Мясищевой снова. Семья продержалась в полном составе до 2020 года, и Павел опять оставил жену и детей.
Павел Деревянко и Дарья Мясищева с дочками. Фото: соцсети
На премии «Золотой орел» Деревянко уже появился не один, а в паре с моделью Аленой Ивановой. Был ли это роман или мимолетная связь, но вскоре его заметили с предпринимательницей Зоей Фуць. Сам актер свою личную жизнь предпочитает не комментировать.
Павел Деревянко сегодня
В 2022 году у Деревянко было традиционно много проектов. В конце года состоялась премьера сериала «Даркнет» про альтернативную реальность с участием актера, ставшая долгожданным событием для поклонников.
Павел Деревянко в сериале«Даркнет». Кадр из сериала