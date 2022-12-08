Павел Деревянко: как получил уголовный срок, стал кинозвездой, завел свободную любовь и обзавелся двумя детьми

Судьба привела его в театральную мастерскую, где он решил задержаться. Выходить на сцену в самодеятельных постановках ему понравилось, и тогда его голову посетила мысль — отправиться в Москву поступать в театральное. Удача не улыбнулась абитуриенту, он вернулся в родной город, поступил в Таганрогское театральное училище.

После училища Деревянко снова штурмовал приемную комиссию ГИТИСа, и на сей раз успешно. Он попал на курс Леонида Хейфеца, правда, на коммерческой основе. И к учебе относился не слишком ответственно. А после первого курса, в 1996 году, был осужден за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств — ему дали 1 год условно.

«У меня год условно, и это большое чудо, что меня не выгнали. При том, что я на первом курсе был полный нуль! За меня вступились мои однокурсники. Тогда я долго отходил от этого», — цитирует актера «Википедия».

Что это была за история, Деревянко вспоминать не любит. Мол, по глупости получилось, по молодости. Однако судьба дала ему шанс — из вуза его не отчислили, и тогда он взялся за ум и вгрызался в гранит науки, чтобы доказать, что люди вокруг не ошиблись, когда заступались за него.

Павел Деревянко: театр

На большую сцену Деревянко начал выходить еще в студенчестве. И ему уже поступали серьезные предложения. Например, Нина Чусова позвала Павла в пьесу «Затоваренная бочка», затем он сыграл в «Шинели» и «Роберто Зукко».