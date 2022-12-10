Как живут сейчас звезды дискотек 90-х

С Запада к нам хлынули мощные потоки танцевальной музыки, под которую, как тогда говорили, колбасились до отвала. Появились у новой культуры и свои герои. Сейчас многим из них уже за 50, есть дети и даже внуки, и это уже совсем не те отвязные звезды танцполов, какими мы их помним.
Богдан Титомир (55 лет)
Фото: Юрий Сомов/РИА новости
Украинский артист из города Сумы начинал с махровой попсы - вместе с Сергеем Огурцовым создал дуэт «Кар-мэн», прославившийся хитами «Лондон, гуд-бай» и «Чио-чио-сан». Но тандем долго не прожил. «Сергей застрял на псевдорэперских песенках, - вспоминал позже Титомир. - Мне это было неинтересно». Богдан начал сольную карьеру, регулярно появлялся на ТВ и дискотеках. Крылатая фраза «пипл хватает» принадлежит именно ему.
Пипл действительно с удовольствием потреблял продукцию от Титомира - «Делай, как я», «Девочка в красном» и другие шлягеры. Богдан, считавшийся настоящим секс-символом, собирал стадионы и, как говорил сам, «закалачивал бабос», но на пике успеха «не выдержал и сорвался» (видимо, речь идет о популярных в клубной среде запрещенных веществах). Уверял, что его не раз «заказывали» киллерам (зачем - непонятно).
В конце 90-х он поехал в США, получил вид на жительство, жил в Нью-Йорке и Майами, занимался в основном продюсированием. После увлекся буддизмом и тибетской философией, отказался от мяса и частично алкоголя. Вернулся уже в нулевые, начал стоять за диджейским пультом и вел на MTV шоу «Звезда стриптиза». Именно он тогда открыл танцклуб «Газгольдер» и привез с юга России рэпера Василия Вакуленко, который гремит теперь под псевдонимом Баста.
Богдан начал ходить по телешоу, появлялся даже в «Вечернем Урганте», а также в проекте «Суперстар! Возвращение». Текущий год стал для Богдана Петровича довольно насыщенным: он выпустил альбом «55» в честь своего юбилея и спел в шоу «Аватар» в образе Джинна. В финансовом плане у него все хорошо: живет в элитной многоэтажке на севере Москвы.
У Титомира было множество романов с эффектными женщинами страны (актриса Елена Кондулайнен, солистка группы «Бархат» Анна Игошина и др.), но детей и жену не завел. Совсем недавно порноактриса Ангелина Дорошенкова обвинила Титомира в насилии, но дело так ничем и не закончилось. Богдан заявил, что ему некогда комментировать такой бред. Как и слухи о том, что он умер.
Дельфин (51 год)
Фото: соцсети
«И хочется руки на себя наложить, но мне ничего не остается - я буду жить», - провозгласил Андрей Лысиков, больше известный как музыкант и рэпер Дельфин. И как в воду глядел. Живет до сих пор! Хотя эксперименты с сильнодействующими препаратами в молодости не отрицал. До сольной карьеры он довольно успешно выступал в составе групп «Мальчишник» и «Дубовый Гай», но, именно начав сольный проект, Дельфин при поддержке звукорежиссера Михаила Шевцова сумел раскрыться полностью.
Фото: Persona Stars
В жанре мелодекламации (ну или просто высокохудожественного рэпа) он выпустил более 10 альбомов, за которые получил множество музыкальных премий и восторженных рецензий прессы, выпускал стихи (и был даже отмечен самим Андреем Вознесенским!) и книгу для детей, снимал в своих клипах известных российских артистов: Алексея Серебрякова, Михаила Ефремова и др.
Для Русского музея Дельфин «озвучивал» картины в рамках виртуального проекта «Шедевры Русского». Последний альбом музыкант выпустил под псевдонимом «Механический пес»: пластинку Greta Лысиков посвятил эко-активистке Грете Тунберг.
Андрей женат на Анжелике Сасим, с которой познакомился еще в середине 90-х (она еще до свадьбы родила ему дочь Еву, которой уже 24 года. Второй ребенок у пары родился в 2006 году - сына назвали Марком, ему сейчас 16 лет.
Сергей Огурцов (57 лет)
Фото: соцсети
Сын военного из Серпухова и компаньон Титомира по проекту «Кар-мэн», конечно, не мог выступать под столь простецкой фамилией, поэтому взял в качестве творческого псевдонима девичью фамилию матери - Лемох. «Кар-мэн» стал звездным часом Сергея, который после расставания с Титомиром оставил название за собой и выступал довольно успешно (вспомните хотя бы хит про то, что Сан-Франциско - город в стиле «диско»).
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА новости
Проявил себя Лемох и как талантливый композитор - писал музыку для Лады Денс, Натальи Гулькиной и других. А еще гастролировал по США и Европе, снимался на ТВ. Представьте себе, «Кар-мэн» существует до сих пор:
коллектив ни разу не брал отпуск с 1989 года (в 2021-м даже вышел новый клип!). Сергей регулярно поет на сборных концертах звезд 90-х, а еще ведет два параллельных проекта в других стилях - Double Jazzy и «Карбон-рок».
Что касается личной жизни, то Лемох женился дважды. Первая жена Наталья скончалась от онкологического заболевания - в этом браке родились дочери Алиса и Людмила, страдавшая алкогольной зависимостью и отдавшая дочь Марину (то есть внучку Сергея) в детдом. Алиса тоже родила дочь - ее назвали Авророй, с ней, к счастью, все хорошо. Второй раз Лемох женился на танцовщице «Кар-мэн» Екатерине Канаевой, с которой живет до сих пор.
DJ Smash (40 лет)
Фото: соцсети
Пермский музыкант Андрей Ширман прославился в конце 90-х как DJ Smash, делавший не только ремиксы (например, на шлягер Юрия Антонова «Летящей походкой»), но и собственные популярные треки (Moscow Never Sleeps, «Между небом и землей», «Волна» и др.). Он собрал кучу музыкальных наград и блистал на клубных мероприятиях и фестивалях на открытом воздухе.
Фото: соцсети
В отличие от одиозных коллег Андрей ни разу не был замешан в грязных скандалах - более того, только страдал: в 2018 году отказался фотографироваться с депутатом Заксобрания Пермского края Александром Телепневым и был за это избит (суд наказал чиновника).
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Smash ни на минуту не прекращал писать музыку, не уходил в длительные наркотические «запои» и смог сохранить и приумножить заработанное в 90-е и «нулевые»: он владеет сетью ресторанов, караоке-баром и музыкальной студией. Два года назад у диджея и его супруги, фотомодели Анастасии Кривошеевой, родилась дочь Серафима.