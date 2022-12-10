Как живут сейчас звезды дискотек 90-х

Украинский артист из города Сумы начинал с махровой попсы - вместе с Сергеем Огурцовым создал дуэт «Кар-мэн», прославившийся хитами «Лондон, гуд-бай» и «Чио-чио-сан». Но тандем долго не прожил. «Сергей застрял на псевдорэперских песенках, - вспоминал позже Титомир. - Мне это было неинтересно». Богдан начал сольную карьеру, регулярно появлялся на ТВ и дискотеках. Крылатая фраза «пипл хватает» принадлежит именно ему.

Пипл действительно с удовольствием потреблял продукцию от Титомира - «Делай, как я», «Девочка в красном» и другие шлягеры. Богдан, считавшийся настоящим секс-символом, собирал стадионы и, как говорил сам, «закалачивал бабос», но на пике успеха «не выдержал и сорвался» (видимо, речь идет о популярных в клубной среде запрещенных веществах). Уверял, что его не раз «заказывали» киллерам (зачем - непонятно).

В конце 90-х он поехал в США, получил вид на жительство, жил в Нью-Йорке и Майами, занимался в основном продюсированием. После увлекся буддизмом и тибетской философией, отказался от мяса и частично алкоголя. Вернулся уже в нулевые, начал стоять за диджейским пультом и вел на MTV шоу «Звезда стриптиза». Именно он тогда открыл танцклуб «Газгольдер» и привез с юга России рэпера Василия Вакуленко, который гремит теперь под псевдонимом Баста.

Богдан начал ходить по телешоу, появлялся даже в «Вечернем Урганте», а также в проекте «Суперстар! Возвращение». Текущий год стал для Богдана Петровича довольно насыщенным: он выпустил альбом «55» в честь своего юбилея и спел в шоу «Аватар» в образе Джинна. В финансовом плане у него все хорошо: живет в элитной многоэтажке на севере Москвы.

У Титомира было множество романов с эффектными женщинами страны (актриса Елена Кондулайнен, солистка группы «Бархат» Анна Игошина и др.), но детей и жену не завел. Совсем недавно порноактриса Ангелина Дорошенкова обвинила Титомира в насилии, но дело так ничем и не закончилось. Богдан заявил, что ему некогда комментировать такой бред. Как и слухи о том, что он умер.

Дельфин (51 год)