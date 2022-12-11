Что ждет зрителей в новогоднем проекте «СамоИрония судьбы», основанном на старых советских кинохитах

Ведь, как мы уже недавно писали, в новогодней комедии «СамоИрония судьбы», которую зрители увидят на ТНТ, ему выпало сыграть ревнивого Ипполита - героя бессмертной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Впрочем, одним Филиппом здесь дело не обойдется - разыгрывать сцены из «Иронии...» и прочих классических советских картин будет целая армия современных звезд и звездочек.
Фото: канал ТНТ
Основная фишка проекта заключается в том, что главных героев будут играть по несколько актеров: они будут чередоваться, переходя из сцены в сцену. Так, Ольге Бузовой (фото слева) достался образ Гали, которую в советском фильме играла Ольга Науменко.
Но ролью придется поделиться - в частности, Галю также сыграют Ляйсан Утяшева (на фото вверху слева) и Валентина Рубцова. Недотепу Женю Лукашина тоже клонировали. В него переодели (фото вверху, слева направо) Павла Волю, Андрея Гайдуляна и Тимура Батрутдинова.
Фото: канал ТНТ
Неожиданный выбор - хрупкую и утонченную Надю сыграет... Ольга Картункова. Комедийная актриса, которой чаще всего доверяют партии женщин, скажем так, не обремененных интеллектом, заменит в фильме Барбару Брыльску. Может, оно и правильно - надо быть ближе к народу.
Фото: канал ТНТ
А вот и Гарик Мартиросян, который играет обокраденного стоматолога Шпака. Пару ему составит милицейская овчарка - именно ей Антон Семенович расскажет обо всем, что нажито непосильным трудом.
Фото: канал ТНТ
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Кавээнщики и коллеги по шоу «Однажды в России» Денис Дорохов (слева) и Азамат Мусагалиев разыграют знаменитую сценку из другой, уже не рязановской комедии - «Иван Васильевич меняет профессию». Шурик вновь выпьет на кухне с Иваном Грозным.