Что ждет зрителей в новогоднем проекте «СамоИрония судьбы», основанном на старых советских кинохитах

Основная фишка проекта заключается в том, что главных героев будут играть по несколько актеров: они будут чередоваться, переходя из сцены в сцену. Так, Ольге Бузовой (фото слева) достался образ Гали, которую в советском фильме играла Ольга Науменко.

Но ролью придется поделиться - в частности, Галю также сыграют Ляйсан Утяшева (на фото вверху слева) и Валентина Рубцова. Недотепу Женю Лукашина тоже клонировали. В него переодели (фото вверху, слева направо) Павла Волю, Андрея Гайдуляна и Тимура Батрутдинова.