Прохор Шаляпин рассказал, какие вредные привычки мешают ему жить

Вредные привычки часто отнимают силы и здоровье, иногда же они просто мешают репутации и имиджу. Популярная телеведущая Лариса Гузеева частенько могла позволить себе крепкое словцо, но сейчас она объявила, что дала обет: не материться.

Она даже пообещала штрафовать саму себя за каждое «грязное» слово. Курить она уже бросила, чем очень гордится.

Тeleprogramma.pro поговорила с Прохором Шаляпиным о вредных привычках, и он рассказал, почему ничего не имеет против мата и от какой зависимости пока не может избавиться.

- Поделитесь с нашими читателями: какие привычки вы считаете вредными? Нужно ли брать пример с Ларисы Гузеевой, которая пообещала больше не материться?

- Я не считаю использование нецензурных слов вредной привычкой, - если, конечно, это не происходит публично. Есть такое стихотворение Юлии Друниной: «Без ошибок не прожить на свете, Коль весь век не прозябать в тиши. Только б, дочка, шли ошибки эти Не от бедности — от щедрости души». Можно быть очень хорошим человеком и при этом позволять себе нецензурные выражения, а можно быть плохим человеком, не ругающимся матом.

