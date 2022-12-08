Прохор Шаляпин рассказал, какие вредные привычки мешают ему жить

Вредные привычки часто отнимают силы и здоровье, иногда же они просто мешают репутации и имиджу. Популярная телеведущая Лариса Гузеева частенько могла позволить себе крепкое словцо, но сейчас она объявила, что дала обет: не материться.
Она даже пообещала штрафовать саму себя за каждое «грязное» слово. Курить она уже бросила, чем очень гордится.
Тeleprogramma.pro поговорила с Прохором Шаляпиным о вредных привычках, и он рассказал, почему ничего не имеет против мата и от какой зависимости пока не может избавиться.
- Поделитесь с нашими читателями: какие привычки вы считаете вредными? Нужно ли брать пример с Ларисы Гузеевой, которая пообещала больше не материться?
- Я не считаю использование нецензурных слов вредной привычкой, - если, конечно, это не происходит публично. Есть такое стихотворение Юлии Друниной: «Без ошибок не прожить на свете, Коль весь век не прозябать в тиши. Только б, дочка, шли ошибки эти Не от бедности — от щедрости души». Можно быть очень хорошим человеком и при этом позволять себе нецензурные выражения, а можно быть плохим человеком, не ругающимся матом.
- А есть ли вредные привычки у вас? Как с ними боретесь?
- Я сладкоежка. И я люблю есть по ночам. Искоренить эти привычки я не могу. Мне советуют – ничего не покупать сладкого и вредного, домой не приносить. Но я так думаю: вдруг что-то произойдет, а у меня дома еды – на два года! Это у меня со времен пандемии сохранилась такая привычка: хранить дома запас еды. Но, к сожалению, часто приходится выбрасывать еду – я покупаю больше, чем надо.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
- А как насчет спиртных напитков, курения?
- Алкоголь я почти не употребляю – очень мало. И не курю. А против мата ничего не имею – это наш менталитет!