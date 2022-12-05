«Я не святая»: Анастасия Волочкова – о просекко, вредных привычках, морковных котлетах и удовольствии от жизни

- А как насчет курения?

- Сигареты я никогда не курила, но люблю курить кальян – у себя дома, при свечах, в романтической обстановке, с любимым человеком или с друзьями. Однако спокойно могу обойтись и без этого – например, в поездках, на отдыхе. Я считаю так: мы живем один раз, и, если то, что мы делаем, не мешаем нашему здоровью и профессии, то почему бы и нет? Надо получать удовольствие от жизни.

- Что вы можете назвать своей главной вредной привычкой?

- Моя главная вредная привычка – говорить правду в лицо, без лицемерия, без фальши. Иногда я делаю это в очень резкой форме. Но я всегда могу попросить прощения, если чувствую, что была слишком резка. Зато во мне нет фальши. Я настоящая.

Котлеты из шпината

- Анастасия, не секрет, что некоторые балерины, опасаясь набрать лишний вес, доводят себя голоданием до обмороков, иногда это заканчивается очень печально. С вами подобное происходило?

- Цель стать балериной появилась у меня в пять лет, когда я посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. В балетное училище принимали с девяти лет. Я настолько горела этой целью и настолько была «сдвинута» на теме худобы, что я заставила себя научиться не испытывать чувство голода. И у меня эта привычка осталась до сих пор.

Мама делала для меня котлеты из свеклы, кабачков, морковки, шпината… Я даже не разрешала муку добавлять, она делала их с яйцом и отрубями. Это было мое решение, моя сила воли.

А мои одноклассницы, чтобы похудеть, начинали курить, специально ели испорченные продукты, чтобы вызвать тошноту. И не понимали, что наносят этим вред своему здоровью. Я так не могу. Я всегда, с детства, относилась ответственно и к своему здоровью, и ко всему, что я делаю.

