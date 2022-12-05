«Я не святая»: Анастасия Волочкова – о просекко, вредных привычках, морковных котлетах и удовольствии от жизни

- Анастасия, скоро Новый год, и многие люди хотят начать новую жизнь, дают себе какие-то обещания, хотят покончить с вредными привычками – например, с привычкой употреблять нецензурные слова. Расскажите, были в вашей жизни вредные привычки? И как вы с ними справлялись?
- Все зависит от того, что считать вредными привычками. Если говорить о резких словах – да, я их использую, когда нахожусь в эмоциональном состоянии, когда без них невозможно обойтись. Но это не является моей привычкой.
Вредной привычкой можно назвать зависимость, которая мешает творчеству и работе. Для меня это очень важно – контролировать то, что может помешать моему делу, ведь я очень ответственно отношусь к свей профессии, каждый день не меньше трех часов провожу в балетном зале.
И, например, алкоголь может этому сильно помешать. Я очень люблю просекко со свежей клубникой, но понимаю, что здесь необходима мера, - и соблюдаю эту меру.
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
- А как насчет курения?
- Сигареты я никогда не курила, но люблю курить кальян – у себя дома, при свечах, в романтической обстановке, с любимым человеком или с друзьями. Однако спокойно могу обойтись и без этого – например, в поездках, на отдыхе. Я считаю так: мы живем один раз, и, если то, что мы делаем, не мешаем нашему здоровью и профессии, то почему бы и нет? Надо получать удовольствие от жизни.
- Что вы можете назвать своей главной вредной привычкой?
- Моя главная вредная привычка – говорить правду в лицо, без лицемерия, без фальши. Иногда я делаю это в очень резкой форме. Но я всегда могу попросить прощения, если чувствую, что была слишком резка. Зато во мне нет фальши. Я настоящая.
Котлеты из шпината
- Анастасия, не секрет, что некоторые балерины, опасаясь набрать лишний вес, доводят себя голоданием до обмороков, иногда это заканчивается очень печально. С вами подобное происходило?
- Цель стать балериной появилась у меня в пять лет, когда я посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. В балетное училище принимали с девяти лет. Я настолько горела этой целью и настолько была «сдвинута» на теме худобы, что я заставила себя научиться не испытывать чувство голода. И у меня эта привычка осталась до сих пор.
Мама делала для меня котлеты из свеклы, кабачков, морковки, шпината… Я даже не разрешала муку добавлять, она делала их с яйцом и отрубями. Это было мое решение, моя сила воли.
А мои одноклассницы, чтобы похудеть, начинали курить, специально ели испорченные продукты, чтобы вызвать тошноту. И не понимали, что наносят этим вред своему здоровью. Я так не могу. Я всегда, с детства, относилась ответственно и к своему здоровью, и ко всему, что я делаю.
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив
- То есть экстремально сбрасывать вес – это не про вас?
- У балерины, я считаю, должны быть красивые формы. И я горжусь своей фигурой и тем, что это плоды моего труда в балетном зале, а не пластических хирургов.
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- Значит, на сегодняшний день самая вредная ваша привычка – это бокал просекко по вечерам?
- У меня в жизни были непростые времена. Мне приходилось много страдать из-за несправедливости, и я заливала свои страдания алкоголем. Бывало – и чрезмерным его количеством. Но я могла себе это позволить тогда, когда у меня не было впереди спектаклей. Я просто сидела дома и плакала, в обнимку с подушкой, кальяном и просекко. Я нормальный живой человек, не святая.
Но, когда я поняла, что пора остановиться, взять себя в руки, - я смогла это сделать. К счастью, трудные времена позади. На сегодняшний день моей привычкой, вот уже лет двадцать, остается ледяная купель на моем участке и русская баня, в которой я парюсь три раза в неделю, смывая любой негатив и неприятные эмоции. И пусть эта привычка остаётся самой вредной!