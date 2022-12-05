«Абсолютно не боюсь выглядеть смешной!»: Ольга Павловец – о «Тайнах следствия», «Склифосовском» и новой комедийной роли

«Тайны следствия» смотрят даже подростки
Ольга Павловец. Фото: телеканал «Россия»
- «Тайны следствия» - сериал, который идет уже больше 20 лет. За это время он стал классикой, выросло целое поколение новых людей. У вас нет ощущения, что в чем-то сериал, возможно, устарел? Или – классика не стареет?
- Это, безусловно, классика! На нашем телевидении нет аналогов «Тайнам следствия», нет проектов, которые продолжали бы выходить так долго и оставались интересными зрителю. Если бы сериал устарел – не было бы рейтингов, и его просто перестали бы снимать.
- За счет чего, по-вашему, сериал держит зрителей уже столько лет?
- Я бы назвала сериал «старым добрым другом». Людям важно, когда в жизни есть что-то стабильное, напоминающее об их юности. Ведь для многих «Тайны следствия» - это ностальгический, согревающий душу сериал, на котором они выросли. Можно включить телевизор, отдохнуть и убедиться в том, что жизнь продолжается.
- Поклонники «Тайн следствия» - какие они? Вы с ними общаетесь?
- В основном это дамы в возрасте около сорока. Но недавно был случай: на улице ко мне подошла девочка лет 15-16, попросила автограф и сказала, что обожает «Тайны следствия». Я была удивлена, если честно, - все-таки это формат для другой возрастной категории. Но мне, конечно, приятно, что молодежь тоже смотрит наш сериал.
Хрупкие барышни не становятся следователями
Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»
- Все ваши героини – очень женственные, хрупкие, изящные. Существует мнение, что девушки в погонах теряют часть своей женственности, происходит профдеформация, они делаются более жесткими, грубеют… Как вы думаете - это правда?
- Отчасти это так. Ведь профессия диктует определенную тактику поведения. Например, многие учителя, возвращаясь домой с работы, слышат от домашних: «Выключи учительницу!» Здесь тоже может быть такое. Но многое все же зависит от человека. Если барышня очень уж хрупкая и рафинированная – вряд ли она вообще пойдет в эту профессию. Изначально в характере должны присутствовать требовательность, принципиальность.
«Сильные женщины и слабые мужчины – это не совсем правильно»
- Почему в последние годы на экранах так много женщин-полицейских?
- Женщины уже давно вышли из тени и стали уверенно заниматься тем, чем раньше занимались только мужчины. Ситуация изменилась: женщины, пожалуй, наравне с мужчинами готовы носить форму и заниматься расследованиями, проявлять сильный характер. Хорошо это или плохо – я не знаю. Наверное, должен быть баланс. Когда в обществе преобладают сильные женщины и слабые мужчины – это не совсем правильно, на мой взгляд. Но возможность для женщин реализовывать себя, - это, конечно, хорошо.
- Какие российские сериалы вы могли бы назвать любимыми?
- Все меняется: сегодня может нравиться одно, завтра – другое. Я вообще редко что-то пересматриваю или перечитываю, мне достаточно одного раза. Есть, конечно, исключения – «Ирония судьбы», «Служебный роман», наши фильмы классические… Когда их смотришь – ощущаешь какую-то стабильность, спокойствие, погружаешься в приятные воспоминания.
Из сериалов, которые я смотрела недавно, очень понравилась «Большая секунда» режиссера и сценариста Виктора Шамирова, Дима Лысенков там играет главную роль, замечательный питерский артист. Мы с ним учились в одно время в институте, и я считаю его одним из лучших современных актеров. Неплохой сериал – «Надвое» Валерия Тодоровского.
С Анной Ковальчук
Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»
- А во время работы над «Тайнами следствия» - какие отношения у вас сложились с Анной Ковальчук?
- Нам с ней комфортно в обществе друг друга и на площадке, и за ее пределами. И вообще, атмосфера на площадке приятная, давно сложилась дружная команда. Хочется идти на работу, зная, что там люди, с которыми комфортно и интересно.
- А есть на «Тайнах следствия» такие люди, с которыми вы не сработались, с которыми сложно?
- Если бы даже такие люди были – я бы не стала об этом рассказывать! Но нет. Таких людей нет. «Тайны следствия» - проект, на котором работать всегда приятно. Не скрою, бывают проекты, на которых не все нравится, но здесь такого нет.
- Новый сезон, наверное, принесет немало сюрпризов для зрителей. Что стало на съемках самым неожиданным для вас?
- Саша Новиков, исполнитель роли Курочкина, надел форму! Это стало самым большим сюрпризом. Герои в основном ходят в штатском, только Аня иногда носит китель, у меня в каких-то сезонах тоже была форма… Сразу скажу, я ее не люблю, мне в ней неудобно, хотя, как говорят, форма мне идет. А в новом сезоне Саша Новиков предстал перед нами при полном параде, в форме, - вот это было неожиданно!
Разочарования и приобретения
Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»
- Вы можете назвать «Тайны следствия» главным сериалом своей жизни?
- Нет. Я с большим уважением отношусь к этому проекту, он для меня очень дорог, я бы хотела и дальше продолжать в нем участвовать. Но главным я бы не назвала ни один из своих проектов. Все работы по-своему важны. Есть какие-то разочарования, есть, наоборот, приобретения… «Тайны следствия» - это, пожалуй, самая постоянная история, много лет присутствующая в моей творческой биографии.
- В реальной жизни вы могли бы работать следователем?
- Нет. Это все интересно только на экране – детективы, триллеры, я и сама люблю этот жанр. Но в жизни это довольно тяжелая профессия. Когда каждый день сталкиваешься с преступлениями, с гибелью людей, – тут не до юмора.
О «Склифосовском»
- Сериал «Склифосовский» - тоже «долгожитель» на наших экранах. Совсем скоро мы увидим новый сезон «Склифа». Вы рады были вернуться в проект после нескольких лет перерыва?
- Если честно, я успела отвыкнуть от всех. У ребят-артистов за это время сформировался свой «птичий язык», они же много лет вместе, многое придумывается прямо на площадке…
Пока чувствую себя немножко «отставшей от состава». Они много импровизируют, а мне не хватает знания ситуации, чтобы так же свободно импровизировать. Вот в этом сложность. Пока «раскачиваюсь». Но не жалею, что вернулась: много замечательных актеров, с которыми всегда весело на площадке. С Димой Миллером у нас отличный дуэт, нам комфортно вместе.
Чуть не сыграла в «Ворониных»
Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»
- Вам хотелось бы сыграть в какой-нибудь молодежной комедии? Вообще, нет такого страха – выглядеть смешной? Или все же драматические роли вам нравятся больше?
- Абсолютно не боюсь выглядеть смешной! Наоборот – это круто, это высшая степень актерского мастерства. Комедия – очень сложный жанр, сложнее, чем драма.
В свое время меня утверждали в сериал «Воронины» на главную роль, но не получилось по срокам, потому что я должна была сниматься в очередной мелодраме. Я иногда думаю: а как бы сложилась моя судьба, если бы я снялась в «Ворониных»? Ведь получился бы совсем другой путь! Но – как сложилось, так сложилось.
Я не сожалею, что не попала в «Воронины», но мне любопытно, что из этого могло бы получиться. Кстати, не буду раскрывать все карты, но недавно меня утвердили на небольшую роль в комедийном сериале, который сейчас снимается на ТНТ.
Футбол, компьютерные игры и семейный Новый год
Фото: кадр из сериала «Тайны следствия»
- Ольга, ваши сыновья делятся с вами своими мечтами, планами на будущее? Вы хотели бы, чтобы они стали актерами?
- Моему младшему сыну только пять лет, он пока еще не мечтает о будущей профессии. Старшему скоро тринадцать. Он увлекается, как нормальный подросток его возраста, футболом, компьютерными играми… Как мне кажется, у него гуманитарный склад ума, хотя кто знает, как будет дальше. Я не давлю, даю ему время.
Кулинария ему очень нравится, кстати. Иногда что-то готовит, но потом за ним, конечно, надо убирать. Посещает кулинарные кружки, мастер-классы. В актеры он пока не собирается. Но если соберется – я, конечно, его поддержу.
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- И последний вопрос: где и как планируете встречать Новый год? Есть ли в вашей семье какие-то давние новогодние традиции?
- Отмечать будем в кругу семьи, с детьми, с родителями. Или дома, или на даче. Если говорить о традициях – я очень люблю заранее украшать дом, и сейчас у меня уже все комнаты и даже балкон украшены новогодними гирляндами, игрушками, огоньками. В середине декабря обязательно поставим елку. Всегда встречаем Новый год в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми!