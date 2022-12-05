«Абсолютно не боюсь выглядеть смешной!»: Ольга Павловец – о «Тайнах следствия», «Склифосовском» и новой комедийной роли

- «Тайны следствия» - сериал, который идет уже больше 20 лет. За это время он стал классикой, выросло целое поколение новых людей. У вас нет ощущения, что в чем-то сериал, возможно, устарел? Или – классика не стареет?

- Это, безусловно, классика! На нашем телевидении нет аналогов «Тайнам следствия», нет проектов, которые продолжали бы выходить так долго и оставались интересными зрителю. Если бы сериал устарел – не было бы рейтингов, и его просто перестали бы снимать.

- За счет чего, по-вашему, сериал держит зрителей уже столько лет?

- Я бы назвала сериал «старым добрым другом». Людям важно, когда в жизни есть что-то стабильное, напоминающее об их юности. Ведь для многих «Тайны следствия» - это ностальгический, согревающий душу сериал, на котором они выросли. Можно включить телевизор, отдохнуть и убедиться в том, что жизнь продолжается.

- Поклонники «Тайн следствия» - какие они? Вы с ними общаетесь?

- В основном это дамы в возрасте около сорока. Но недавно был случай: на улице ко мне подошла девочка лет 15-16, попросила автограф и сказала, что обожает «Тайны следствия». Я была удивлена, если честно, - все-таки это формат для другой возрастной категории. Но мне, конечно, приятно, что молодежь тоже смотрит наш сериал.

Хрупкие барышни не становятся следователями

