«Предатели не нужны ни здесь, ни там»: Лоза и Данко – о нищете Little Big в Америке

Перебравшись в США, Прусикин и Таюрская начали все с нуля: у них нет заработков, приходится на всем экономить. Они жалуются на безденежье. Как по-вашему, смогут ли они добиться успеха на Западе? Может быть, через какое-то время Прусикин и Таюрская захотят вернуться в Россию? Если так случится – что их будет ждать здесь?
Юрий Лоза: «Успех у российской группы? Сильно сомневаюсь»
Юрий Лоза. Фото: Global Look Press
- Америка не страдает от недостатка музыкальных талантов. Очень многие едут туда, чтобы заработать деньги и прославиться. Американцы очень неохотно впускают в свою среду новеньких.
Можно по пальцам пересчитать европейцев, которых там приняли. Из наших там прогремели в свое время «Парк Горького» - с убойным материалом, с очень хорошим вокалом. Сейчас российским музыкантам попасть на вершину этого Олимпа архисложно. Надо, чтобы ими занялись серьезные продюсеры, вложили много денег.
А вообще американцы не любят иностранцев. Американский музыкальный рынок очень сильно отличается от европейского, не говоря уже о российском. Успех у российской группы? Очень сильно сомневаюсь.
Данко: «Шансов – ноль»
Данко. Фото: Global Look Press
- Я считаю, что у них шансов – ноль. Таких, как они – очень много. В Америке все делается очень профессионально. Уровень должен быть очень высоким. Даже если ты фрик – то уровень должен быть «Леди Гага». Little Big не дотягивают. Еще где-нибудь в Северной Корее, возможно, у них получилось, и то вряд ли.
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Все, что они делают, - очень низкосортный материал. Для любителей Бузовой. А в Америке надо быть крутым профессионалом. Там конкуренция очень серьезная. Это во-первых. А во-вторых – они представители России. Это сейчас вообще не прокатывает.
Они как Иудушки, за тридцать серебреников продали Родину и пытаются этим спекулировать. На самом деле предатели не нужны ни здесь, ни там. Их просто используют, пока это нужно. И еще раз повторю: Little Big – ничем не выдающиеся люди. Не музыканты, не актеры, не певцы.
Я много раз бывал в Америке, там в подземных переходах играют на уровне музыкантов консерватории. Там искусство очень сильно развито. Мое мнение – у Little Big в Америке ничего не выйдет. Они разобьются вдребезги о мощь американской культуры.