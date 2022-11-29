«Предатели не нужны ни здесь, ни там»: Лоза и Данко – о нищете Little Big в Америке

- Я считаю, что у них шансов – ноль. Таких, как они – очень много. В Америке все делается очень профессионально. Уровень должен быть очень высоким. Даже если ты фрик – то уровень должен быть «Леди Гага». Little Big не дотягивают. Еще где-нибудь в Северной Корее, возможно, у них получилось, и то вряд ли.

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Все, что они делают, - очень низкосортный материал. Для любителей Бузовой. А в Америке надо быть крутым профессионалом. Там конкуренция очень серьезная. Это во-первых. А во-вторых – они представители России. Это сейчас вообще не прокатывает.

Они как Иудушки, за тридцать серебреников продали Родину и пытаются этим спекулировать. На самом деле предатели не нужны ни здесь, ни там. Их просто используют, пока это нужно. И еще раз повторю: Little Big – ничем не выдающиеся люди. Не музыканты, не актеры, не певцы.

Я много раз бывал в Америке, там в подземных переходах играют на уровне музыкантов консерватории. Там искусство очень сильно развито. Мое мнение – у Little Big в Америке ничего не выйдет. Они разобьются вдребезги о мощь американской культуры.