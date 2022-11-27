Проверяем слухи: что на самом деле происходит с Ургантом, Харламовыми Нагиевым

Строгий судья Митя
Пока стоит на паузе «Вечерний Ургант», творческий коллектив проекта выпускает новое шоу - викторину «Мечталлион», которое ведет Дмитрий Хрусталев. Студия шоу оборудована в виде кофейни. И особо внимательные зрители разглядели в интерьере знакомые детали - ступеньки, арки и другие атрибуты «Вечернего Урганта». Да, «Мечталлион» снимают в том же помещении. Но декорации «ВУ» при этом бережно отодвинули в сторонку, а не сдали на металлолом.
Кроме того, появляется Хрусталев и в другом популярном проекте Первого канала - шоу «Ледниковый период». Там занимавшийся когда-то танцами шоумен ставит участникам оценки (порой довольно низкие), заработав репутацию судьи жесткого, но справедливого.
Пансионат для Бульдога
«Пенсия» Гарика оказалась недолгой. Фото: канал ТНТ
«Гарик Харламов покинул Comedy Club!» - эта новость шокировала поклонников остроумного Бульдога. Вместо бессменного резидента разогревом «Комеди» стал рулить молодой коллега Гарика Андрей Бебуришвили. СМИ начали строить конспирологические версии. Одна из таких - зарплата. Мол, Никита из группы USB (актер Константин Маласаев) проговорился, что Харламов якобы получает 7 миллионов рублей в месяц (!), а Павел Воля «всего четыре».
И вроде как Гарику и этого оказалось мало и он решил пошантажировать руководство. Уехав из Москвы, шоумен намекнул, что восстанавливает здоровье: «Я в санатории. Как говорится, первая неделя на пенсии. Сейчас пойду на процедуры». Оздоровительные мероприятия, правильное питание - все это, однако, недолго радовало Гарика, и через пару недель он вернулся в эфир. «Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять, - сообщил он. - Это я понял, когда похудел. Всего две недели без меня в Comedy Club, а уже столько всего произошло: сольный концерт Бебуришвили на ТНТ, крах криптовалют…
В общем, чтобы не подвергать мир опасности, возвращаюсь отдохнувший». Поговаривали, что история с «уходом» затевалась как раз для того, чтобы привлечь внимание зрителей к упомянутому Гариком концерту Бебуришвили.
Нагиев без «Голоса», но при деле
Дмитрий подменил в КВН приболевшего Александра Маслякова. Фото: Первый канал
В шоу «Голос» теперь нет Дмитрия Нагиева (в «пенсионной» версии его место заняла Лариса Гузеева), однако это вовсе не значит, что Первый канал перестал доверять шоумену. В первой игре нового сезона КВН Дмитрий выступил в качестве ведущего, заменив Александра Маслякова, который на тот момент еще не восстановился после коронавируса (сейчас 80-летний маэстро уже вернулся на свой привычный пост).
Кроме того, Нагиев продолжает активно сниматься в телерекламе. А еще актер не оставляет театр: в Петербурге и Москве продолжает выходить спектакль «Кыся» по повести Владимира Кунина.
Иван Андреевич ходит в «Останкино»
Возможно, скоро Иван вновь представит яркий проект в итальянском (или каком-то другом) стиле. Фото: Степан Третьяков
Первый канал не анонсирует никаких новых проектов с Иваном Ургантом - злые языки даже поговаривали, что некогда бодрый Иван вообще ничего не делает, просто ест и спит. Но Алла Михеева заявила, что работу ведущий посещает. И даже новые проекты готовит.
- Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу, - подчеркнула в одном из интервью Алла. - Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты.
А тем временем группа «Фрукты», отвечавшая в «Вечернем Урганте» за музыкальное сопровождение, появилась в другом шоу - программе «Клуб «Шаболовка, 37» (канал «Культура»).
Еще вчера мы ежедневно видели их в телевизоре, и вдруг - бац! - пропали, как нули при деноминации. Многие потеряли постоянное место в эфире в связи с тем, что телесетка стала слишком серьезной, с акцентом на политику, у кого-то другие причины. Мы решили последить за перемещениями телезвезд, которые ненадолго потерялись, заблудились или просто взяли паузу.