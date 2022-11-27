Проверяем слухи: что на самом деле происходит с Ургантом, Харламовыми Нагиевым

«Гарик Харламов покинул Comedy Club!» - эта новость шокировала поклонников остроумного Бульдога. Вместо бессменного резидента разогревом «Комеди» стал рулить молодой коллега Гарика Андрей Бебуришвили. СМИ начали строить конспирологические версии. Одна из таких - зарплата. Мол, Никита из группы USB (актер Константин Маласаев) проговорился, что Харламов якобы получает 7 миллионов рублей в месяц (!), а Павел Воля «всего четыре».

И вроде как Гарику и этого оказалось мало и он решил пошантажировать руководство. Уехав из Москвы, шоумен намекнул, что восстанавливает здоровье: «Я в санатории. Как говорится, первая неделя на пенсии. Сейчас пойду на процедуры». Оздоровительные мероприятия, правильное питание - все это, однако, недолго радовало Гарика, и через пару недель он вернулся в эфир. «Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять, - сообщил он. - Это я понял, когда похудел. Всего две недели без меня в Comedy Club, а уже столько всего произошло: сольный концерт Бебуришвили на ТНТ, крах криптовалют…

В общем, чтобы не подвергать мир опасности, возвращаюсь отдохнувший». Поговаривали, что история с «уходом» затевалась как раз для того, чтобы привлечь внимание зрителей к упомянутому Гариком концерту Бебуришвили.

Нагиев без «Голоса», но при деле