Семейный альбом Эльдара Рязанова: как за режиссером бегали Гурченко, Брыльска и Фрейндлих

Со дня рождения одного из лучших русских режиссеров Эльдара Рязанова 18 ноября исполняется 95 лет. Автор картин «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и многих других в буквальном смысле сформировал культурный код советского и российского зрителя.
На языке цитат из его комедий говорят все (что, конечно, во многом заслуга драматургов Эмиля Брагинского и Григория Горина). «Телепрограмма» вспоминает яркого и мудрого Рязанова - в фотогалерее из кадров со съемок его блистательных, добрых, сентиментальных и чаще всего сказочных картин.
Фото: личный архив
Родился Эльдар Рязанов в 1927 году в Самаре - в семье сотрудников советского торгпредставительства (на самом деле его отец служил разведчиком в Китае). Вскоре семья переехала в Москву, где их и застала война. Мальчика эвакуировали обратно - к бабушке в родной город. Окончив школу-десятилетку, Эльдар написал заявление с просьбой принять его в Одесскую мореходку. К счастью, ответа не пришло - и в 16 лет он поступил во ВГИК.
Фото: киноконцерн «Мосфильма»
Первым самым известным фильмом режиссера стала «Карнавальная ночь» (1955), где блеснула Людмила Гурченко, которую Рязанов продолжит снимать до 2000-х. Это глава «Мосфильма» Иван Пырьев буквально заказал молодому режиссеру новогоднюю комедию (так-то он и не собирался снимать смешное кино). Но дебютной художественной работой Рязанова был на самом деле фильм «Счастливая юность» (1955), первое в Советском Союзе полнометражное кино.
Фото: киноконцерн «Мосфильма»
Фильм про добряка Юрия Деточкина (Иннокентий Смоктуновский), который угонял машины у нечестно разбогатевших и потом продавал, чтобы помочь детям, «Берегись автомобиля» (1965) стал еще одной комедией, снятой по заказу. Но какой! Рязанову удалось вытащить из Олега Ефремова, Анатолия Папанова, Ольги Аросевой, Андрея Миронова и других такие блестящие краски, что к 80-летию режиссера в родной Самаре поставили памятник не ему, а именно Деточкину - советскому Робин Гуду с харизмой Льва Мышкина.
Барбара Брыльска, Эльдар Рязанов и Андрей Мягков на съемках «Иронии...». Фото: В. Алисов/РИА Новости
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) изначально была пьесой и с 1969 года успешно шла на подмостках. Но кино Рязанова стало абсолютным хитом. По словам режиссера, первая телеграмма, которую он получил, была отправлена через три минуты после окончания фильма в эфире.
За первый месяц зрители завалили телевидение письмами с «многочисленными просьбами» повторить картину. Так и крутят комедию до сих пор. Кстати, знаменитую сцену в бане снимали ни в каких не Сандунах, а на цокольном, плохо отапливаемом этаже «Мосфильма».
Фото: киноконцерн «Мосфильма»
Сложно поверить в такой уровень производительности и качества, но через пару лет после «Иронии судьбы» вышел еще один рязановский шедевр: «Служебный роман» (1977) - сказка о гадком утенке из НИИ статистики, мымре Калугиной (Алиса Фрейндлих) и полысевшем добродушном принце Новосельцеве (Андрей Мягков). А еще, конечно, о Москве. Картина мгновенно стала лидером советского проката.
Тут проявился режиссерский гений Рязанова по части трансформации (так обезобразить звезду БДТ мог только большой мастер) и раскрепощения артистов: можете себе представить, что трогательная сцена свидания дома у Калугиной - абсолютно полностью импровизация Фрейндлих и Мягкова?