Семейный альбом Эльдара Рязанова: как за режиссером бегали Гурченко, Брыльска и Фрейндлих

Со дня рождения одного из лучших русских режиссеров Эльдара Рязанова 18 ноября исполняется 95 лет. Автор картин «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и многих других в буквальном смысле сформировал культурный код советского и российского зрителя.

На языке цитат из его комедий говорят все (что, конечно, во многом заслуга драматургов Эмиля Брагинского и Григория Горина). «Телепрограмма» вспоминает яркого и мудрого Рязанова - в фотогалерее из кадров со съемок его блистательных, добрых, сентиментальных и чаще всего сказочных картин.