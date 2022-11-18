Семейный альбом Эльдара Рязанова: как за режиссером бегали Гурченко, Брыльска и Фрейндлих

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

95 лет назад родился выдающийся советский комедиограф Эльдар Рязанов.

Со дня рождения одного из лучших русских режиссеров Эльдара Рязанова 18 ноября исполняется 95 лет. Автор картин «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих» и многих других в буквальном смысле сформировал культурный код советского и российского зрителя.

На языке цитат из его комедий говорят все (что, конечно, во многом заслуга драматургов Эмиля Брагинского и Григория Горина). «Телепрограмма» вспоминает яркого и мудрого Рязанова - в фотогалерее из кадров со съемок его блистательных, добрых, сентиментальных и чаще всего сказочных картин.

Фото: личный архив

Родился Эльдар Рязанов в 1927 году в Самаре - в семье сотрудников советского торгпредставительства (на самом деле его отец служил разведчиком в Китае). Вскоре семья переехала в Москву, где их и застала война. Мальчика эвакуировали обратно - к бабушке в родной город. Окончив школу-десятилетку, Эльдар написал заявление с просьбой принять его в Одесскую мореходку. К счастью, ответа не пришло - и в 16 лет он поступил во ВГИК.

Фото: киноконцерн «Мосфильма»

Первым самым известным фильмом режиссера стала «Карнавальная ночь» (1955), где блеснула Людмила Гурченко, которую Рязанов продолжит снимать до 2000-х. Это глава «Мосфильма» Иван Пырьев буквально заказал молодому режиссеру новогоднюю комедию (так-то он и не собирался снимать смешное кино). Но дебютной художественной работой Рязанова был на самом деле фильм «Счастливая юность» (1955), первое в Советском Союзе полнометражное кино.

Фото: киноконцерн «Мосфильма»

Фильм про добряка Юрия Деточкина (Иннокентий Смоктуновский), который угонял машины у нечестно разбогатевших и потом продавал, чтобы помочь детям, «Берегись автомобиля» (1965) стал еще одной комедией, снятой по заказу. Но какой! Рязанову удалось вытащить из Олега Ефремова, Анатолия Папанова, Ольги Аросевой, Андрея Миронова и других такие блестящие краски, что к 80-летию режиссера в родной Самаре поставили памятник не ему, а именно Деточкину - советскому Робин Гуду с харизмой Льва Мышкина.

Барбара Брыльска, Эльдар Рязанов и Андрей Мягков на съемках «Иронии...». Фото: В. Алисов/РИА Новости

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) изначально была пьесой и с 1969 года успешно шла на подмостках. Но кино Рязанова стало абсолютным хитом. По словам режиссера, первая телеграмма, которую он получил, была отправлена через три минуты после окончания фильма в эфире.

За первый месяц зрители завалили телевидение письмами с «многочисленными просьбами» повторить картину. Так и крутят комедию до сих пор. Кстати, знаменитую сцену в бане снимали ни в каких не Сандунах, а на цокольном, плохо отапливаемом этаже «Мосфильма».

Фото: киноконцерн «Мосфильма»

Сложно поверить в такой уровень производительности и качества, но через пару лет после «Иронии судьбы» вышел еще один рязановский шедевр: «Служебный роман» (1977) - сказка о гадком утенке из НИИ статистики, мымре Калугиной (Алиса Фрейндлих) и полысевшем добродушном принце Новосельцеве (Андрей Мягков). А еще, конечно, о Москве. Картина мгновенно стала лидером советского проката.

Тут проявился режиссерский гений Рязанова по части трансформации (так обезобразить звезду БДТ мог только большой мастер) и раскрепощения артистов: можете себе представить, что трогательная сцена свидания дома у Калугиной - абсолютно полностью импровизация Фрейндлих и Мягкова?

Читайте также