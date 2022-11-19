«Ледниковый период»: почему Федор Федотов не будет целоваться с Женей Медведевой

В конце октября «Ледниковый период» покинул Даня Милохин. Блогер уже намекал, что в шоу чувствует себя некомфортно (критиковали его будь здоров), и в итоге сбежал в Дубай. Продюсеры проекта перепробовали разных кандидатов на замену ветреному молодому человеку (Дмитрий Миллер, Антон Рогачев, Алексей Лукин), но в итоге решили, что новое - это хорошо забытое старое, и уговорили вернуться в «ЛП» Федора Федотова - действующего чемпиона шоу. «Телепрограмма» напоминает, что это за актер и чем он заслужил безусловное уважение публики.

Спорт невысоких достижений

Организаторы «Ледникового периода» обычно стараются искать таких участников в шоу, которые хотя бы на любительском уровне знакомы со льдом. Федор Федотов в этом смысле стал идеальным кандидатом - парень с трех лет занимался хоккеем, поэтому с коньками, мягко говоря, на ты. В большое плавание Федору помешал отправиться… рост, хотя мировой хоккей знает массу невысоких и блестящих мастеров (Валерий Харламов - 1,73 м).

- Я был капитаном хоккейной «Смены» в Петербурге, - рассказывал «Телепрограмме» Федотов, который родился вообще-то в 1995 году в Иерусалиме, но в 1998-м переехал в Питер. - До сих пор хоккей - мой любимый вид спорта. И, конечно, я мечтал о Канаде, НХЛ, великих победах. Но нужно было переходить в СКА. И тогда это было проблематично: стоило огромных денег плюс высочайшая конкуренция - отбирали игроков ростом от 1,75 м. А я оканчивал хоккейную школу, будучи 1,7 м. Поскольку качественно на новый уровень выйти не удалось, мне пришла в голову шальная мысль пойти на актерский факультет. Чему несказанно рад.

Отец актера - прозаик Михаил Федотов. Мама парня - известный в Петербурге театральный критик Евгения Тропп, кандидат искусствоведения и декан театроведческого факультета РГИСИ. Это и подтолкнуло Федотова к поступлению в театральный вуз: понятная и известная с детства среда, а еще советы мамы как бесценная помощь. На вступительных будущий актер находчиво придумал использовать неидеальное зрение как лекарство от волнения.

- Я снимал очки, оказывался немного в тумане и начинал читать свою программу, - признавался Федор. - А дальше - что скажут, то скажут, потому что реакции я особо не видел.

В 2016 году Федор окончил РГИСИ с красным дипломом, отучившись у Ларисы Грачевой - воспитанницы Георгия Товстоногова, и с ходу включился в работу, поступив на службу в петербургский ТЮЗ. А еще вместе с товарищами создал Социально-художественный театр, где тоже играл и ставил спектакли. Федор служил в армии - сначала минометчиком, а после был распределен в военный ансамбль, где стал руководить отделением.

- В нашей части не было ни одного работающего миномета, поэтому я научился только его чистить, - вспоминал артист. - Большую часть времени мы убирали снег, пытались собирать и разбирать автоматы, а один раз мне даже удалось пострелять.

Любящий муж и счастливый отец

Отличная фактура (Федотов похож на типичного британского актера, не зря его часто сравнивают с Томом Холландом, сыгравшим Человек-паука), ангельско-юношеское лицо и безусловный артистический дар помогли Федору успешно разогнаться на театральных подмостках - в его багаже Молодежная премия Санкт-Петербурга за роль юного Вертера и номинация на «Золотой софит» и «Прорыв» за Мэннерса-младшего. А всенародную славу ему принесла роль романтичного воришки Матвея в картине «Серебряные коньки». Да, снова лед и снова коньки настигли Федотова. Но уже немного другие.