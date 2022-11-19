«Ледниковый период»: почему Федор Федотов не будет целоваться с Женей Медведевой

В конце октября «Ледниковый период» покинул Даня Милохин. Блогер уже намекал, что в шоу чувствует себя некомфортно (критиковали его будь здоров), и в итоге сбежал в Дубай. Продюсеры проекта перепробовали разных кандидатов на замену ветреному молодому человеку (Дмитрий Миллер, Антон Рогачев, Алексей Лукин), но в итоге решили, что новое - это хорошо забытое старое, и уговорили вернуться в «ЛП» Федора Федотова - действующего чемпиона шоу. «Телепрограмма» напоминает, что это за актер и чем он заслужил безусловное уважение публики.
Спорт невысоких достижений
Организаторы «Ледникового периода» обычно стараются искать таких участников в шоу, которые хотя бы на любительском уровне знакомы со льдом. Федор Федотов в этом смысле стал идеальным кандидатом - парень с трех лет занимался хоккеем, поэтому с коньками, мягко говоря, на ты. В большое плавание Федору помешал отправиться… рост, хотя мировой хоккей знает массу невысоких и блестящих мастеров (Валерий Харламов - 1,73 м).
- Я был капитаном хоккейной «Смены» в Петербурге, - рассказывал «Телепрограмме» Федотов, который родился вообще-то в 1995 году в Иерусалиме, но в 1998-м переехал в Питер. - До сих пор хоккей - мой любимый вид спорта. И, конечно, я мечтал о Канаде, НХЛ, великих победах. Но нужно было переходить в СКА. И тогда это было проблематично: стоило огромных денег плюс высочайшая конкуренция - отбирали игроков ростом от 1,75 м. А я оканчивал хоккейную школу, будучи 1,7 м. Поскольку качественно на новый уровень выйти не удалось, мне пришла в голову шальная мысль пойти на актерский факультет. Чему несказанно рад.
Отец актера - прозаик Михаил Федотов. Мама парня - известный в Петербурге театральный критик Евгения Тропп, кандидат искусствоведения и декан театроведческого факультета РГИСИ. Это и подтолкнуло Федотова к поступлению в театральный вуз: понятная и известная с детства среда, а еще советы мамы как бесценная помощь. На вступительных будущий актер находчиво придумал использовать неидеальное зрение как лекарство от волнения.
- Я снимал очки, оказывался немного в тумане и начинал читать свою программу, - признавался Федор. - А дальше - что скажут, то скажут, потому что реакции я особо не видел.
В 2016 году Федор окончил РГИСИ с красным дипломом, отучившись у Ларисы Грачевой - воспитанницы Георгия Товстоногова, и с ходу включился в работу, поступив на службу в петербургский ТЮЗ. А еще вместе с товарищами создал Социально-художественный театр, где тоже играл и ставил спектакли. Федор служил в армии - сначала минометчиком, а после был распределен в военный ансамбль, где стал руководить отделением.
- В нашей части не было ни одного работающего миномета, поэтому я научился только его чистить, - вспоминал артист. - Большую часть времени мы убирали снег, пытались собирать и разбирать автоматы, а один раз мне даже удалось пострелять.
Любящий муж и счастливый отец
Отличная фактура (Федотов похож на типичного британского актера, не зря его часто сравнивают с Томом Холландом, сыгравшим Человек-паука), ангельско-юношеское лицо и безусловный артистический дар помогли Федору успешно разогнаться на театральных подмостках - в его багаже Молодежная премия Санкт-Петербурга за роль юного Вертера и номинация на «Золотой софит» и «Прорыв» за Мэннерса-младшего. А всенародную славу ему принесла роль романтичного воришки Матвея в картине «Серебряные коньки». Да, снова лед и снова коньки настигли Федотова. Но уже немного другие.
После «Серебряных коньков» (2020) Федотова завалили новыми ролями. Фото: кадр из фильма
- Мы при подготовке к фильму катались на хоккейных коньках, - говорил актер. - Были эпизоды и с историческими коньками, но и они были без зубцов в отличие от фигурных. Как только я, хоккеист, со своей манерой первого шага встаю на коньки с зубцами, начинаются проблемы. Это требует максимальной концентрации внимания. Чуть расслабился - нога встает не так и цепляется за лед.
От «Серебряных коньков» парень заскользил к «Последнему акселю» - чуть ли не первому в России сериалу про фигурное катание, где в основе сюжета лежит история отношений Алины Загитовой и Этери Тутберидзе. А затем попал в «Ледниковый период». И в паре с Татьяной Волосожар внезапно для многих выиграл проект. Внезапно, потому что многие прочили победу в прошлом году мегахайповой паре Дани Милохина и Евгении Медведевой или, на худой конец, опытным Оксане Домниной и Кириллу Зайцеву.
Однако зритель поверил именно Федотову с партнершей. И это можно объяснить. Парень на всей дистанции показал блестящее катание (еще бы, с таким прошлым!), а еще такт, скромность, усердие и уважение к публике - не выделывался, не конфликтовал с судьями и не тянул одеяло на себя: аудитория это оценила, когда голосовала за Федора.
По иронии судьбы прежнего конкурента Милохина теперь и сменил Федотов. Он буквально спас не только Илью Авербуха, но и Женю Медведеву, которая, оставшись без легкомысленного партнера, рыдала и не могла поверить, что с ней так обошлись.
Федор и Евгения скатались с первой тренировки. Фото: соцсети
По иронии судьбы прежнего конкурента Милохина теперь и сменил Федотов. Он буквально спас не только Илью Авербуха, но и Женю Медведеву, которая, оставшись без легкомысленного партнера, рыдала и не могла поверить, что с ней так обошлись. Ну, спортсмены - не блогеры, им сложно понять тех, кто привык жить в кайф.
Утешать новую партнершу Федор будет исключительно в профессиональном смысле, ведь сердце его еще со времен учебы в театральном институте накрепко занято любимой женщиной - однокурсницей, которая старше артиста на четыре года, Анастасией Грибовой. Как и он, рыжеволосой. Поженились они весной прошлого года, а в январе этого года Федор уже забрал супругу из роддома вместе с дочкой Ульяной. Так что никаких поцелуев в шоу, как было у Медведевой с Милохиным, не ждите.
Теперь, после возвращения в «Ледниковый период», у Федотова будет все меньше времени на семью.
Фото: соцсети
Ведь помимо съемок в детективном триллере «Гнать» (Premier) с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским он пропадает в «Лужниках» на съемках ледового шоу. Евгения Медведева отзывается о новом партнере крайне тепло. Особенно после работы с Милохиным.
- Мне по росту, по скорости, по умениям с ним чрезвычайно комфортно, - говорит фигуристка. - Самое главное, что мы как люди взаимно уважаем друг друга. На большом контрасте я почувствовала, что именно так должны друг друга уважать партнеры.
- «Ледниковый период»
- Суббота/18.20