Сколько денег артисты берут за корпоративы в кризис

Часть звезд полетит петь и плясать перед нашими туристами в ОАЭ. Вовсю продаются билеты на новогоднюю вечеринку в Дубае в ночь на 1 января. В клубе «Театр» пройдет праздничный ужин с шоу-программой: ведущий мероприятия - Павел Воля, выступают «Иванушки International», Артур Пирожков (он же Александр Ревва), немеркнущий с самых 90-х Dr. Alban и другие артисты. Цена на билеты начинается в среднем от 130 тыс. руб.

Билет на банкет в ресторане: 70 тыс. руб.

Звезды, которые остаются работать в Москве, часто успевают посетить сразу несколько площадок. Полина Гагарина, Леонид Агутин поют в новогоднюю ночь в столичном ресторане «Турандот». В цену билетов включен и ужин, и большая развлекательная программа, и концерт звезд. Этих артистов можно послушать под оливье и шампанское по цене от 70 тыс. до 110 тыс. руб. (в зависимости от близости к сцене).

Больше всего звезд соберется в ночь на 1 января на «Жаркий Новый год» в «Крокус Сити Холле» - цена одного билета 70 тыс. руб. за ужин с алкоголем и шоу-программой. Столик отдадут вам полностью, если забронируете сразу 8 мест, в противном случае подсадят к другим гостям. Петь будут Григорий Лепс, Леонид Агутин, Zivert, также обещают и других артистов.

70 тыс. рублей стоят новогодние сутки в подмосковном парк-отеле «Усадьба Бушарино», где будет петь все еще существующая группа «Корни».

Гулянка на российском курорте: от 65 тыс. руб.

В одном из самых дорогих санаториев Крыма MriyaResort в главную ночь года споют ГлюкоZа и группа Burito. Если заселиться на эти сутки в санаторий в самый дешевый номер с завтраком, то можно попасть на новогодний ужин и представление со звездами - это удовольствие на двоих стоит 113 тыс. руб.

На горнолыжном курорте «Красная Поляна» под открытым небом бесплатно для всех споет группа «БандЭрос». А в отеле Rixos гостей развлечет Сосо Павлиашвили, билет на банкет - от 65 тыс. руб.

КСТАТИ

5 особенностей нынешних корпоративов

1. Чаще всего на частные вечеринки, корпоративы и в рестораны, отели на новогоднюю ночь приглашают кавер-группы. Звезд в них нет, но они здорово исполняют все главные хиты прошлого и этого века.

2. Аренда для корпоративов пафосных ресторанов и больших площадок в прошлом. Даже крупные компании планируют камерные вечера в офисе: отметят лучших сотрудников, проведут капустник, включат музыку.

3. Раньше звезд бронировали за несколько месяцев. Теперь за несколько недель.

4. Двойных наценок за пение в предновогодние и новогодние дни больше нет.

5. Раньше богачи арендовали на новогодние вечеринки загородные пансионаты или устраивали на своих виллах праздничные концерты сразу из нескольких артистов - бывало, привозили по 5 - 7 звезд. Теперь довольствуются одной, максимум двумя звездами.

Сколько зарабатывают артисты?

В декабре больше прочих востребованы Григорий Лепс, Леонид Агутин, SHAMAN, Николай Басков, Jony, Полина Гагарина, Анна Асти, «Руки Вверх!», Баста. Их гонорары на частных мероприятиях стартуют от 3 млн руб. Из более «доступных» артистов заказывают «Иванушек International», Сосо Павлиашвили, Любовь Успенскую, МакSим - их гонорары начинаются от 1,5 млн руб.