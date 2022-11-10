SHAMAN: почему выбрал такой псевдоним, как попал на «Голос» и что скрывает в личной жизни

Ярослав Дронов, наиболее известный как певец SHAMAN, в 2022 году поймал свою удачу. Карьера исполнителя резко пошла в гору, редкий человек скажет, что ничего не слышал про такого артиста. Что именно помогло Дронову претендовать на титул певца № 1 в России и как он выбрал свой мистический псевдоним — в нашем материале.

SHAMAN: настоящее имя, детство, родители

SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Юрьевич Дронов, родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. Прабабушка артиста была солисткой Оренбургского хора, где начинала свое восхождение на эстраду Людмила Зыкина. Отец Юрий Дронов — гитарист, мама Людмила — психолог, логопед.

Мальчик с детства тянулся к музыке, которая окружала его с рождения. В 3,5 годика родители отвели его в вокальный ансамбль, а в четыре Ярослав уже дебютировал на большой сцене. С коллективом мальчик много ездил на фестивали, конкурсы и выступления.