SHAMAN: почему выбрал такой псевдоним, как попал на «Голос» и что скрывает в личной жизни

Ярослав Дронов, наиболее известный как певец SHAMAN, в 2022 году поймал свою удачу. Карьера исполнителя резко пошла в гору, редкий человек скажет, что ничего не слышал про такого артиста. Что именно помогло Дронову претендовать на титул певца № 1 в России и как он выбрал свой мистический псевдоним — в нашем материале.
SHAMAN: настоящее имя, детство, родители
SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Юрьевич Дронов, родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. Прабабушка артиста была солисткой Оренбургского хора, где начинала свое восхождение на эстраду Людмила Зыкина. Отец Юрий Дронов — гитарист, мама Людмила — психолог, логопед.
Мальчик с детства тянулся к музыке, которая окружала его с рождения. В 3,5 годика родители отвели его в вокальный ансамбль, а в четыре Ярослав уже дебютировал на большой сцене. С коллективом мальчик много ездил на фестивали, конкурсы и выступления.
SHAMAN в детстве и сегодня. Фото: соцсети
Затем мальчик стал солистом коллектива «Ассорти», начал обучение в музыкальной школе. Получив среднее образование, Ярослав начал обучение в музыкальном колледже по специальности «руководитель народного хора». А в 2012 году переехал в Москву, чтобы получить высшее образование и покорить эстраду. Он поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на факультет эстрадного пения.
SHAMAN: псевдоним
Отметим, что свой псевдоним SHAMAN Ярослав Дронов взял, уже состоявшись как артист. В 2020 году он начал авторский проект и назвал его SHAMAN. Как признавался певец, он всегда хотел взять псевдоним, яркий, звучный, со смыслом. Еще в 2013 году Лолита Милявская, сидевшая в жюри проекта с участием Дронова, отмечала его шаманство в голосе и на сцене, и не могла не согласиться с тем, как это завораживает. И Шаманом Ярослава прозвали его же поклонники, которые комментировали в Интернете его клипы.
«Когда я выхожу на сцену, пробуждается моя истинная сущность, стихия, которой человеческое имя никак не подходит, а псевдоним SHAMAN прекрасно это транслирует», — объяснял вокалист.
SHAMAN: «Фактор А»
В 2013 году Ярослав Дронов проходит кастинг на третий сезон шоу «Фактор А». Каждое его выступление Алла Пугачева, находящаяся в жюри, оценивала высоко и даже вручила ему по итогам проекта премию «Золотая звезда Аллы».
SHAMAN в проекте «Фактор А». Кадр из выступления
В проекте Дронов был подопечным Романа Емельянова, запомнился зрителям исполнением хитов «Дельтаплан», «Аэропорты», «Полковнику никто не пишет». И вышел в финал, где занял третье место.
Алла Пугачева следит за выступлением Ярослава Дронова. Кадр из выпуска шоу «Фактор А»
SHAMAN: «Голос»
В следующем году Дронов отправился покорять шоу «Голос». На «слепых прослушиваниях» с песней «Знаешь» он смог затронуть струны души сразу двоих наставников — с первой фразы к нему повернулся Дима Билан, не отстала и Пелагея. Александр Градский признал, что было «круто». Дронов выбрал команду Пелагеи.
Ярослав Дронов / SHAMAN в шоу «Голос». Кадр из шоу
Все этапы «Голоса» Дронов с блеском прошел: в «поединках» превзошел Зарифа Норова с песней Seven Nation Army группы The White Stripes, в «нокаутах» исполнил «Боже, какой пустяк!», обойдя Ивана Чебанова и Алису Игнатьеву.
В четвертьфинале против Ильи Киреева и Анастасии Главатских Дронов пел народную песню «Когда молод был», которую выбрал сам, а наставница одобрила. И его номер стал одним из самых запоминающихся на проекте, даже видавшие виды наставники оказались сражены мощью артиста. Дронов отправился в полуфинал, так захотела не только Пелагея, но и зрители, проголосовавшие за него.
Ярослав Дронов/SHAMAN в шоу «Голос». Кадр из шоу
В полуфинале Дронов состязался с Алисой Игнатьевой. С песней «Я здесь» Валерия Кипелова юноша смог превзойти соперницу с рекордным результатом — 126,6% голосов зрителей против 74,4%. В финале Ярослав с «Песней о настоящем индейце», а также композицией «Не для меня придет весна» в паре с наставницей Пелагеей занял второе место. Проект повлиял на его будущее — артист смог завоевать любовь зрителей, дал сольный концерт в «Крокус Сити Холле», начал активно продвигаться.
SHAMAN: группа «Час пик» и сольная карьера
В 2014 году Ярослав Дронов стал участником группы «Час пик», которая исполняла каверы на знаменитые хиты. В составе коллектива артист активно гастролировал с концертами, но в 2017 году покинул команду и решил заняться сольной карьерой.
Ярослав Дронов (внизу) в группе «Час пик». Фото: соцсети
В 2020 году Дронов основал авторский проект SHAMAN, занялся его продюсированием самостоятельно, сменил имидж, активно работал над репертуаром. Синглы «Луна», «Лед», «Если тебя нет» были написаны в тот период — артист сам создавал свои музыку и писал тексты.
В раскрутке SHAMAN помог Интернет. Дронов активно делился с онлайн-публикой своими наработками, публиковал видео из студий, клипы, и результат не заставил себя ждать — в 2021 году его песня «Улетай» вошла в тренды TikTok, как сейчас говорят, завирусилась. Следом публике зашли и новые треки: «Девочка-весна», «Разлука-любовь», «Таяли».
SHAMAN в клипе «Встанем». Кадр из клипа
Но настоящая слава, признание и оглушительный успех пришли к Дронову весной 2022 года, после выхода его песни «Встанем». Она стала народным хитом и обошла его прежний рекорд «Улетай». Просмотры ее на YouTube уже перевалили за 30 млн. За нее артист получил награду Music Box Gold.
Следующая композиция Дронова также оказалась успешной — это песня «Ты моя». Почти два месяца в трендах YouTube и попадание в десятку самых популярных российских треков обеспечило еще большую востребованность артиста на сцене. Каждый его концерт был с аншлагами, но останавливаться Ярослав и не думал.
SHAMAN в клипе «Я русский». Кадр из клипа
Летом SHAMAN выпустил новую композицию «Я русский» — своего рода манифест на злобу дня, попавший в сердца миллионов соотечественников. За первый месяц клип набрал более 10 млн просмотров на видеохостинге, что обеспечило ему попадание в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира».
SHAMAN: образ
SHAMAN имеет рост 182 см и весит 73 кг. Он носит длинные волосы, заплетенные в дреды. Эта прическа стала его визитной карточкой. Многие звезды вслед за ним отметились с такими укладками. Например, рэпер Егор Крид щеголял с осветленными косичками, некоторое время и сам Филипп Киркоров был заплетен как SHAMAN.
SHAMAN: личная жизнь
Певец тщательно оберегает свою личную жизнь от внимания публики и прессы. Однако известно, что сейчас он пребывает уже во втором браке.
Первой женой Дронова стала его преподавательница по вокалу Марина Рощупкина. Ему было 16 лет, ей — 22, они полюбили друг друга, но родители оказались против сего союза. Однако юноша не послушал маму с папой, дорос до 18 и женился на любимой, а вскоре она родила ему дочь Варвару.
Однако брак был недолгим. После переезда в Москву Рощупкина все чаще оставалась на родине, где закрутила роман с другом отца Дронова, музыкантом Олегом Паламарчуком. Их связь началась в 2015 году, через год последовал развод с мужем. Ярослав по-прежнему участвует в воспитании дочки, продолжая общение.
Марина Дронова с дочкой. Фото: соцсети
Елена Мартынова. Фото: соцсети
Второй женой SHAMAN стала Елена Мартынова, с которой он повстречался в 2016 году. Она тоже старше него, разница в возрасте составляет 14 лет. Это второй брак и для нее — прежде Елена была замужем за писателем Александром Цыпкиным. В 2017 году пара сыграла свадьбу.
SHAMAN сегодня
Осенью 2022 года SHAMAN сообщил о создании собственного продюсерского центра. На начальном этапе деятельность будет связана с раскруткой самого Ярослава Дронова: организация туров, выпуск песен и съемки клипов.
Сам артист продолжает радовать поклонников новыми песнями. Так, он выпустил композицию «Вызов», ставшую саундтреком к одноименному реалити-шоу на ТНТ.