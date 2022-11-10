Как живет семья Михаила Ефремова, который 10 ноября отметит в колонии свой 59-й день рождения

В колонию под Белгородом Михаил Ефремов прибыл в ноябре 2020 года и вот уже второй свой день рождения отмечает в местах не столь отдаленных.
Носки и продукты со всей России
Исправительная колония № 4 в поселке Алексеевка Белгородской области считается образцово-показательной: нормальное питание и медпомощь, в отрядных помещениях и спальни, и санузел хорошо отапливаются, работа не самая тяжелая - Ефремов и его товарищи по несчастью вставляют молнии в спецодежду в швейном цеху.
Труд оплачивается - деньги перечисляются на счет арестанта. Отметим, что сюда обычно отправляют осужденных в первый раз, поэтому даже блатной жаргон здесь не в ходу.
Именно в этой колонии мотали срок футболисты-скандалисты Кокорин и Мамаев. Если кудесники мяча проводили здесь футбольные матчи, то Ефремов, что вполне логично, снимает кино. Снятая Михаилом Олеговичем за решеткой короткометражка «Евангелие от Федора» по роману «Преступление и наказание» недавно даже получила приз за лучший монтаж на всероссийском конкурсе среди осужденных.
Ефремов и еще один арестант написали сценарий, сняли, смонтировали и озвучили ленту. В роли следователя Порфирия Петровича сняли сотрудника колонии, а роль Сони Мармеладовой исполнила дочь Ефремова Вера: девушка прислала видеозапись своей партии по электронной почте.
Недавно Вера рассказала о том, что к ним с мамой приезжал человек, отбывавший срок с ее папой. Фото: соцсети
Стартовый успех вдохновил Ефремова, и сейчас Михаил Олегович работает над вторым фильмом.
Тем временем поклонники артиста от него не отвернулись и, разумеется, заваливают его поздравлениями с очередным днем рождения. Письма высылают почтой на адрес колонии и через систему ФСИН с помощью электронной почты - послания распечатывают и приносят звездному арестанту.
Сестра актера Анастасия Ефремова говорит: «Со всего мира тюки писем идут: почта останавливается, сотрудники не в силах все обработать.
Там каждое письмо цензоры должны просмотреть. А сколько ему тетеньки со всей России носков связали - всю колонию можно одеть!» И теплые вещи, и продуктовые посылки шлют в таком количестве, что можно город одеть и накормить. Через сестру Ефремов передавал людям слова благодарности: все письма он читает, но не в силах ответить каждому - работа, дела...
- Миша звонил мне 1 октября: «Поздравляю тебя с нашим днем рождения», - рассказывает Анастасия. - Он имел в виду папин юбилей (1 октября исполнилось 95 лет со дня рождения Олега Ефремова. - Ред.). Как он? Держится. Миша - человек сильный.
Впрочем, особой необходимости быть сильным и держать удар у Ефремова нет - в колонии его любят, уважительно называя «дядя Миша». И все же актер надеется, что адвокаты смогут добиться условно-досрочного освобождения или хотя бы перевода в колонию-поселение, где отбывать срок еще проще.
Финансовая нагрузка - на плечах жены
Своей жене Софье Кругликовой Ефремов звонит каждую неделю, она, в свою очередь, регулярно ездит к мужу на свидания. 51-летняя Софья в отсутствие мужа поднимает троих общих детей - 18-летнюю Веру, 15-летнюю Надю и 12-летнего Бориса.
Вера в этом году стала первокурсницей Высшей школы экономики: мать заплатила 650 тысяч рублей за первый год учебы дочери по специальности «управление в креативных индустриях». Кругликова неплохо зарабатывает, ведь она востребованный звукорежиссер, также преподает в вузе. Говорят, что у семьи еще есть кое-какие деньги из тех, что успел заработать Ефремов до попадания под арест.
Вера Ефремова недавно поделилась в телеграм-канале новостями об отце, рассказав, что к ним домой приходил некий мужчина, который недавно освободился: «У нас на кухне тюремный друг отца сидит…»
Надо отметить, что Вера, помимо учебы в институте, еще и подрабатывает: снимается в интернет-проектах и рекламе. Надя и Борис - школьники, пока с профессией не определились. Младших детей вместе с Кругликовой часто видят в церкви: Софья, как и ее муж, человек верующий.
Напомним, от предыдущих отношений у Михаила Ефремова трое детей: взрослые сыновья-актеры 34-летний Никита и 31-летний Николай сами хорошо зарабатывают, а отец давно обеспечил их жильем. А вот 22-летняя дочь Анна Мария нигде не работает, снимает жилье - раньше ей давал деньги отец, а теперь за аренду квартиры платит Софья Кругликова.