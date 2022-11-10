Как живет семья Михаила Ефремова, который 10 ноября отметит в колонии свой 59-й день рождения

В колонию под Белгородом Михаил Ефремов прибыл в ноябре 2020 года и вот уже второй свой день рождения отмечает в местах не столь отдаленных.

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Исправительная колония № 4 в поселке Алексеевка Белгородской области считается образцово-показательной: нормальное питание и медпомощь, в отрядных помещениях и спальни, и санузел хорошо отапливаются, работа не самая тяжелая - Ефремов и его товарищи по несчастью вставляют молнии в спецодежду в швейном цеху.

Труд оплачивается - деньги перечисляются на счет арестанта. Отметим, что сюда обычно отправляют осужденных в первый раз, поэтому даже блатной жаргон здесь не в ходу.

Именно в этой колонии мотали срок футболисты-скандалисты Кокорин и Мамаев. Если кудесники мяча проводили здесь футбольные матчи, то Ефремов, что вполне логично, снимает кино. Снятая Михаилом Олеговичем за решеткой короткометражка «Евангелие от Федора» по роману «Преступление и наказание» недавно даже получила приз за лучший монтаж на всероссийском конкурсе среди осужденных.

Ефремов и еще один арестант написали сценарий, сняли, смонтировали и озвучили ленту. В роли следователя Порфирия Петровича сняли сотрудника колонии, а роль Сони Мармеладовой исполнила дочь Ефремова Вера: девушка прислала видеозапись своей партии по электронной почте.