Россияне назвали лучших артистов кино и эстрады

Опрос проводился с помощью телефонных звонков, было опрошено 1600 человек. И вот сюрприз: несмотря на то что жизнь, мягко говоря, не стоит на месте, в шоу-бизнесе царит стабильность - например, в списке поющих артистов лидируют те же исполнители, что и в прошлом году.
Певцы
Второй год подряд лучший певец по мнению россиян - Олег Газманов. 14% опрошенных назвали 71-летнего мэтра исполнителем номер один в нашей стране. Среди почитателей творчества главного есаула нашей эстрады больше всего мужчин, а также людей старше 60 лет.
Второе место. Здесь расположился SHAMAN, он же Ярослав Дронов (13%). Среди ценителей его творчества больше женщин и людей в возрасте от 35 до 59 лет. Напомним, клип Ярослава на песню
«Встанем» набрал 31 миллион просмотров в YouTube.
Третье место досталось Николаю Баскову (9%).
Певицы
Гагариной есть чем похвастать - она становится лучшей третий год подряд. Фото: Global Look Press
Первое место третий год подряд достается Полине Гагариной (14%). Среди тех, кто ее выделяет, больше всего женщин, а также россиян до 45 лет. Отметим, что в этом году Гагарина отметилась тремя большими премьерами: песнями «Вода», «Навсегда» и «Души», записанной в дуэте с Димой Биланом.
На втором месте благодаря старым проверенным хитам и собранной за долгие годы на эстраде армии фанатов обосновалась Алла Пугачева (8%).
Третьей стала Валерия, которой не хватило всего лишь 1% голосов, чтобы взять «серебро» и потеснить Пугачеву. В этом году Валерия не только пела, но и заседала в жюри телешоу «Маска» и «Ты - супер!». А еще представила песню «В городе сонном», спетую дуэтом с лидером опроса ВЦИОМа Олегом Газмановым.
Актеры
Отчего Безруков такой довольный? Все просто: год назад он был третьим, а сейчас - первый. Фото: Лариса Кудрявцева/"Экспресс газета"
Первым стал Сергей Безруков (11%) - художественный руководитель Московского губернского театра переместился на вершину с третьего места, занятого в прошлом году.
Второе место досталось Константину Хабенскому (9%), который был лидером в 2021-м.
Третье место поделили Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7% голосов). Отметим, что звезду комедий Бурунова особенно любит молодежь от 18 до 24 лет.
Актрисы
Боярская всего на один процент опередила Светлану Ходченкову. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
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Первой оказалась Елизавета Боярская, которая заручилась поддержкой 6% россиян. Совсем немного ей уступила Светлана Ходченкова (5%).
Третье место, как и у коллег-мужчин, пришлось поделить между двумя красавицами и тезками. «Бронзу» получили две Екатерины - Климова и Гусева, набравшие по 4% голосов.