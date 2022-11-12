Россияне назвали лучших артистов кино и эстрады

Опрос проводился с помощью телефонных звонков, было опрошено 1600 человек. И вот сюрприз: несмотря на то что жизнь, мягко говоря, не стоит на месте, в шоу-бизнесе царит стабильность - например, в списке поющих артистов лидируют те же исполнители, что и в прошлом году.

Певцы

Второй год подряд лучший певец по мнению россиян - Олег Газманов. 14% опрошенных назвали 71-летнего мэтра исполнителем номер один в нашей стране. Среди почитателей творчества главного есаула нашей эстрады больше всего мужчин, а также людей старше 60 лет.

Второе место. Здесь расположился SHAMAN, он же Ярослав Дронов (13%). Среди ценителей его творчества больше женщин и людей в возрасте от 35 до 59 лет. Напомним, клип Ярослава на песню

«Встанем» набрал 31 миллион просмотров в YouTube.

Третье место досталось Николаю Баскову (9%).

Певицы