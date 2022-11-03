Андрей Черкасов — о бегстве Ксении Собчак: «Режиссеры, ау, где вы? Такой сюжет — давайте снимать!»

Известие о том, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, разразилось как гром среди ясного неба. Сейчас стало известно, что ей не грозит тюремный срок, однако шум получился знатный.
Можно только догадываться, как будет себя вести Ксения Собчак в дальнейшем. А вот что думают обо всем произошедшем те, кто ее знает лично? Например, Андрей Черкасов — ведущий популярного телешоу «Дом-2». Тeleprogramma.pro побеседовала с ним.
— Андрей, следите ли вы за развитием событий вокруг Ксении Собчак? За тем, как расследуется дело о вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха»?
— Я следил за тем, как она красиво перешла границу. А вот насчет вымогательства — даже не вникал.
— А вообще вы верите в то, что Собчак могла организовать коррумпированный бизнес? Находить компромат на крупных чиновников, а потом их шантажировать?
— Верю ли я в такую возможность? Безусловно, верю — такая возможность есть не только у Собчак, а у любого человека, способного найти компромат. Я следил за тем, как она покинула страну, — это было интересно. Как она купила билет в Дубаи, потом в Турцию, а в результате оказалась совсем в другой стране. Знаете, это достойно экранизации! Можно снять интересный боевик.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
— Но вы же давно знаете Ксению лично, много с ней общались. Могли предположить, что однажды она окажется замешанной в таком деле?
— Могу сказать, что Ксения Анатольевна — весьма циничный и хладнокровный человек. Но я не могу делать какие-то выводы, основываясь лишь на догадках. Нет фактов. Этим как раз займется следствие. Если следствие докажет факт ее виновности — значит, так оно и было.
Но повторюсь, мне, как человеку, знающему ее лично, больше интересно то, как она ловко убежала. Это весело. Это здорово, на самом деле. Ксения Анатольевна, которая долгие годы всех, что называется, «и в хвост, и в гриву», на всех своих площадках и каналах, которую называли «кровавой барыней»… И вот эта «кровавая барыня» в темной-претемной одежде, как простой смертный, идет ночью пешочком, пересекает границу…
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Режиссеры, ау, где вы? Такой сюжет! Давайте снимать! Я готов сняться в роли мужчины в кепке, который шел за ней. Просто рядышком буду идти, мне даже слов не надо! Вот этот момент — да, он мне интересен. А делать догадки о ее виновности — для этого есть профессионалы, следователи. Они нам расскажут правду.