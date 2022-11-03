Андрей Черкасов — о бегстве Ксении Собчак: «Режиссеры, ау, где вы? Такой сюжет — давайте снимать!»

Известие о том, что Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, разразилось как гром среди ясного неба. Сейчас стало известно, что ей не грозит тюремный срок, однако шум получился знатный.

Можно только догадываться, как будет себя вести Ксения Собчак в дальнейшем. А вот что думают обо всем произошедшем те, кто ее знает лично? Например, Андрей Черкасов — ведущий популярного телешоу «Дом-2». Тeleprogramma.pro побеседовала с ним.

— Андрей, следите ли вы за развитием событий вокруг Ксении Собчак? За тем, как расследуется дело о вымогательстве крупной суммы денег у главы «Ростеха»?

— Я следил за тем, как она красиво перешла границу. А вот насчет вымогательства — даже не вникал.

— А вообще вы верите в то, что Собчак могла организовать коррумпированный бизнес? Находить компромат на крупных чиновников, а потом их шантажировать?

— Верю ли я в такую возможность? Безусловно, верю — такая возможность есть не только у Собчак, а у любого человека, способного найти компромат. Я следил за тем, как она покинула страну, — это было интересно. Как она купила билет в Дубаи, потом в Турцию, а в результате оказалась совсем в другой стране. Знаете, это достойно экранизации! Можно снять интересный боевик.