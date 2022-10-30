«Вставай сынок!»: Мордюкова схоронила сына в фильме «Русское поле», а потом и в жизни

Премьера фильма «Русское поле» состоялась еще в феврале 1972 года. Вместе с Нонной Мордюковой одну из главных ролей в картине получил Владимир Тихонов. Актриса снималась вместе с сыном. Этот фильм стал пророческим для Нонны Викторовны.
Так, по сюжету, персонаж Владимира - Филипп Угрюмов, погибает во время службы в армии, а его мать Федосья на его похоронах низко склонившись на гробом, горько причитает: «Вставай сынок!». Этот душераздирающий момент впился в память и самой актрисы.
Спустя 19 лет Нонна Мордюкова хоронила сына уже не в кино, а в жизни.
Как в одном из интервью говорила актриса, эта жуткая сцена похорон в фильме была для нее просто выносима. Сыну даже пришлось успокаивать родную мать. Владимир говорил ей, что он жив, сидит рядом с ней, а все произошедшее всего лишь кино
Нонна Мордюкова с сыном Владимиром. Фото: Global Look Press
Тогда молодой человек не мог и предположить, что его жизнь так рано оборвется. И сцену похорон, которую Нонна Мордюкова перенесла в фильме «Русское поле», ей придется пережить снова, но уже по-настоящему, в жизни, а не на съемочной площадке.
Владимир Тихонов скончался в 1990 году из-за сердечной недостаточности. Нонна Мордюкова совсем как тогда в фильме «Русское поле» попрощалась с сыном, но уже навсегда.
Сына Владимира актриса родила от Вячеслава Тихонова. Юноша пошел по стопам родителей, успешно снимался в кино.
Смерть сына подкосила актрису. Владимира похоронили на Кунцевском кладбище. С 2008 года в той же могиле захоронена и его мать, еще годом позже был установлен общий надгробный памятник. Своего сына актриса пережила на 32 года.