«Вставай сынок!»: Мордюкова схоронила сына в фильме «Русское поле», а потом и в жизни

Премьера фильма «Русское поле» состоялась еще в феврале 1972 года. Вместе с Нонной Мордюковой одну из главных ролей в картине получил Владимир Тихонов. Актриса снималась вместе с сыном. Этот фильм стал пророческим для Нонны Викторовны.

Так, по сюжету, персонаж Владимира - Филипп Угрюмов, погибает во время службы в армии, а его мать Федосья на его похоронах низко склонившись на гробом, горько причитает: «Вставай сынок!». Этот душераздирающий момент впился в память и самой актрисы.

Спустя 19 лет Нонна Мордюкова хоронила сына уже не в кино, а в жизни.

Как в одном из интервью говорила актриса, эта жуткая сцена похорон в фильме была для нее просто выносима. Сыну даже пришлось успокаивать родную мать. Владимир говорил ей, что он жив, сидит рядом с ней, а все произошедшее всего лишь кино