Юрий Лоза — о сбежавшей Ксении Собчак: «Не хочу говорить раньше времени»

Новость о сбежавшей из России Ксении Собчак взбудоражила все медиа-пространство страны. Уголовное дело, связанное с ее именем, раскручивается стремительно.
Правоохранительные органы задержали «правую руку» ведущей — ее директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве денег, а Собчак проходит как подозреваемая. Пока.
Мир шоу-бизнеса бурлит: никто не ожидал такого развития событий. Тeleprogramma.pro узнала у автора и исполнителя песен Юрия Лозы, что он думает обо всем этом. Ответы музыканта были осторожными и уклончивыми.
— Юрий Эдуардович, вы слышали о том, что Собчак подозревается в вымогательстве крупной суммы денег у владельца «Ростехно»?
— Что-то такое слышал, но вообще не в курсе всего этого скандала, так что вряд ли смогу это обсуждать. Давайте подождем до конца разбирательства, пока все выяснится. Сейчас же пока идет следствие.
— Да, но Собчак заявляет, что все происходящее — это гонения на «свободную прессу».
— Давайте так: когда все закончится — тогда и будем говорить. Пока говорить не о чем. Да, она убежала из России, но дело-то не закрыто. Не хочу ничего говорить раньше времени, до того, как все выяснится.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Напомним, правоохранительные органы задержали «правую руку» ведущей — ее директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве крупных сумм денег у чиновников.
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Ксения отреагировала на это событие заявлением о том, что все происходящее — «очередное давление на свободную журналистику». При этом Собчак находится в статусе подозреваемой.
В доме Ксении произведен обыск. Сама она скрылась, ее видели в Минске, затем — в Литве. Тeleprogramma.pro продолжает следить за развитием событий.