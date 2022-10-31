Юрий Лоза — о сбежавшей Ксении Собчак: «Не хочу говорить раньше времени»

Юрий Лоза. Фото: Global Look Press

Юрий Лоза. Фото: Global Look Press

Музыкант проявил осторожность: он предпочитает дождаться, чем все закончится, прежде чем делать выводы.

Новость о сбежавшей из России Ксении Собчак взбудоражила все медиа-пространство страны. Уголовное дело, связанное с ее именем, раскручивается стремительно. 

Правоохранительные органы задержали «правую руку» ведущей — ее директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве денег, а Собчак проходит как подозреваемая. Пока.

Мир шоу-бизнеса бурлит: никто не ожидал такого развития событий. Тeleprogramma.pro узнала у автора и исполнителя песен Юрия Лозы, что он думает обо всем этом. Ответы музыканта были осторожными и уклончивыми.

Юрий Эдуардович, вы слышали о том, что Собчак подозревается в вымогательстве крупной суммы денег у владельца «Ростехно»?

— Что-то такое слышал, но вообще не в курсе всего этого скандала, так что вряд ли смогу это обсуждать. Давайте подождем до конца разбирательства, пока все выяснится. Сейчас же пока идет следствие.

Да, но Собчак заявляет, что все происходящее это гонения на «свободную прессу». 

— Давайте так: когда все закончится — тогда и будем говорить. Пока говорить не о чем. Да, она убежала из России, но дело-то не закрыто. Не хочу ничего говорить раньше времени, до того, как все выяснится.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Напомним, правоохранительные органы задержали «правую руку» ведущей — ее директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве крупных сумм денег у чиновников.

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Ксения отреагировала на это событие заявлением о том, что все происходящее — «очередное давление на свободную журналистику». При этом Собчак находится в статусе подозреваемой.

В доме Ксении произведен обыск. Сама она скрылась, ее видели в Минске, затем — в Литве. Тeleprogramma.pro продолжает следить за развитием событий.

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