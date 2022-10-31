Юрий Лоза — о сбежавшей Ксении Собчак: «Не хочу говорить раньше времени»

Новость о сбежавшей из России Ксении Собчак взбудоражила все медиа-пространство страны. Уголовное дело, связанное с ее именем, раскручивается стремительно.

Правоохранительные органы задержали «правую руку» ведущей — ее директора Кирилла Суханова. Его подозревают в вымогательстве денег, а Собчак проходит как подозреваемая. Пока.

Мир шоу-бизнеса бурлит: никто не ожидал такого развития событий. Тeleprogramma.pro узнала у автора и исполнителя песен Юрия Лозы, что он думает обо всем этом. Ответы музыканта были осторожными и уклончивыми.

— Юрий Эдуардович, вы слышали о том, что Собчак подозревается в вымогательстве крупной суммы денег у владельца «Ростехно»?

— Что-то такое слышал, но вообще не в курсе всего этого скандала, так что вряд ли смогу это обсуждать. Давайте подождем до конца разбирательства, пока все выяснится. Сейчас же пока идет следствие.

— Да, но Собчак заявляет, что все происходящее — это гонения на «свободную прессу».

— Давайте так: когда все закончится — тогда и будем говорить. Пока говорить не о чем. Да, она убежала из России, но дело-то не закрыто. Не хочу ничего говорить раньше времени, до того, как все выяснится.