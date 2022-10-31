Тайны королевы Елизаветы II: масонское братство и власть над миром

Сравнительно недавно, в 2008 году, придворные Букингемского дворца сделали публичное заявление: они решили открыть свою масонскую ложу. Королеве Елизавете II такое решение не слишком понравилось.
Она запретила придворным собираться для этих целей во дворце, а также пользоваться королевской монограммой, оформляя масонскую символику. Так связь британского королевского дома с масонами «вышла из сумрака»: о ней заговорили повсюду.
Правда, и прежде было понятно, что эта связь существует: герцог Кентский, кузен Елизаветы II, является Великим Мастером, то есть управляет всем английским масонством.
Кто такие масоны
Масоны — тайное сообщество, члены которого называют себя «вольными каменщиками». Есть разные версии, утверждающие, что первые масоны появились то ли в XVIII веке, то ли намного раньше, еще во времена тамплиеров.
Цель масонов — усовершенствовать мир, то есть сделать лучше и всех людей, и каждого по отдельности. Считается, что для этого они используют «тайные знания».
Чтобы узнавать друг друга среди остальных людей, масоны пользуются особыми знаками и символами. Есть мнение, что горстка масонов управляет миром, вершит судьбы человечества: якобы открытые им «тайные знания» недоступны остальным.
Тайные знаки и жесты в королевской семье
А какое отношение к этому имеет британская королевская семья? Дело в том, что многие из Виндзоров принадлежат к масонам. Но говорить об этом во всеуслышание нельзя: «проболтавшихся» немедленно настигнет мощное осуждение со стороны общества. Тем не менее внимательные наблюдатели не раз замечали: члены королевской семьи то и дело обмениваются масонскими знаками и жестами, их вещи отмечены соответствующей символикой.
…И король Карл III
Король Карл III. Фото: Global Look Press
Уже давно известно о том, что главным английским масоном является герцог Кентский, двоюродный брат Елизаветы II. А вообще в Объединенную Великую Ложу Англии входит более 7 тысяч лож в мире. По традиции Великим Мастером становился представитель правящей династии или английской аристократии — так было с момента основания Ложи.
Была ли масоном Елизавета II? Нет. Но только потому, что женщин в масоны не принимают (хотя не исключено, что существует некая «женская масонская ложа»). Зато членами братства были многие другие представители королевской семьи, в том числе — дед и отец Елизаветы, и, конечно, ее муж, покойный герцог Эдинбургский.
Разумеется, и король Карл III тоже входит в «братство вольных каменщиков». Вероятно, к масонам принадлежит и принц Уильям, а если и нет, то в скором времени вступит в братство. Надо же поддерживать древнюю традицию.
Почему их боятся?
Герцог Эдинбургский. Фото: Global Look Press
Масонов принято осуждать и остерегаться — так повелось издавна. Такое отношение вызывает недоумение у самих масонов: они считают, что оно не заслужено.
Может быть, виной всему многочисленные теории заговора, обвиняющие таинственных «каменщиков» в стремлении захватить мировое господство.
Если же посмотреть на это беспристрастно, то на поверхности можно увидеть только благие дела, которые творят масоны: они много делают для благотворительности, открывают школы и университеты, помогают неимущим семьям и детям.
Загадочные ритуалы
Принц Уильям. Фото: Global Look Press
В то же время вся их деятельность окутана тайной. До сих пор нет полного списка членов масонской ложи. Неизвестно, чем конкретно они занимаются во время своих собраний. Неизвестно, какие ритуалы вводят их в транс, и происходит ли такое вообще, или это просто одна из легенд.
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Деньги и власть
Как утверждают эксперты, масонство — это в первую очередь концентрация силы. То есть — денег и власти: ведь немалую часть масонов составляет мировая элит. А значит, настоящая цель масонов — мировое господство.
Впрочем, всей правды мы, видимо, не узнаем никогда. Придется довольствоваться теориями и предположениями: члены братства вольных каменщиков свято хранят свои тайны.