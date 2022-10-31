Тайны королевы Елизаветы II: масонское братство и власть над миром

Сравнительно недавно, в 2008 году, придворные Букингемского дворца сделали публичное заявление: они решили открыть свою масонскую ложу. Королеве Елизавете II такое решение не слишком понравилось.

Она запретила придворным собираться для этих целей во дворце, а также пользоваться королевской монограммой, оформляя масонскую символику. Так связь британского королевского дома с масонами «вышла из сумрака»: о ней заговорили повсюду.

Правда, и прежде было понятно, что эта связь существует: герцог Кентский, кузен Елизаветы II, является Великим Мастером, то есть управляет всем английским масонством.

Кто такие масоны

Масоны — тайное сообщество, члены которого называют себя «вольными каменщиками». Есть разные версии, утверждающие, что первые масоны появились то ли в XVIII веке, то ли намного раньше, еще во времена тамплиеров.

Цель масонов — усовершенствовать мир, то есть сделать лучше и всех людей, и каждого по отдельности. Считается, что для этого они используют «тайные знания».

Чтобы узнавать друг друга среди остальных людей, масоны пользуются особыми знаками и символами. Есть мнение, что горстка масонов управляет миром, вершит судьбы человечества: якобы открытые им «тайные знания» недоступны остальным.

Тайные знаки и жесты в королевской семье

А какое отношение к этому имеет британская королевская семья? Дело в том, что многие из Виндзоров принадлежат к масонам. Но говорить об этом во всеуслышание нельзя: «проболтавшихся» немедленно настигнет мощное осуждение со стороны общества. Тем не менее внимательные наблюдатели не раз замечали: члены королевской семьи то и дело обмениваются масонскими знаками и жестами, их вещи отмечены соответствующей символикой.

…И король Карл III

