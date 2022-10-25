Зачем Камилла привела во дворец «бывшего» и чем это грозит королевской семье

Внимание британских таблоидов приковано к королеве-консорту Камилле. Любимая жена короля Карла III шокировала общественность тем, что «привела», как пишут СМИ, в королевский дворец своего бывшего мужа – Эндрю Паркер-Боулза. Портал Тeleprogramma.pro выяснил у историка Александра Киселева, что означает этот экстравагантный поступок королевы.
- Зачем Камилла привела во дворец своего бывшего мужа? Назло королю? Или у нее были для этого серьезные основания?
- Камилла не «привела» его во дворец. Новость появилась из-за того, что Эндрю Паркер-Боулз, бывший муж Камиллы, представлял королеву-консорта на похоронах одного из кузенов короля Джона Боуз-Лайона.
Дело в том, что 82-летний Эндрю Паркер-Боулз приходится покойному, умершему в возрасте 80 лет, родственником по линии дворян де Траффордов. Многие британские аристократы приходятся друг другу родственниками, это частое явление в Англии.
А короля в этой ситуации бывший муж королевы не мог представлять, так как это делал Питер Сент-Клер-Эрскин, граф Росслин, коммандер Королевского Викторианского ордена.
Королева-консорт Камилла и король Карл III. Фото: Global Look Press
- СМИ подозревают, что Эндрю до сих пор неравнодушен к бывшей жене и готов выполнить любое ее пожелание. Если предположить, что и нее остались к «бывшему» чувства, - могут ли Карл и Камилла развестись?
- В истории Великобритании случаев развода монархов, за исключением Генриха VIII, не было. В 1820 году король Георг IV сделал попытку развестись со своей супругой Каролиной Брауншвейгской, но этот развод не согласовал парламент.
Однако бывали случаи, когда супруги не жили вместе, как в случае браков Марии I Тюдор (вошедшей в историю как Кровавая Мария) и Филиппа II Габсбурга, а также Георга III Ганновера и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой.
- То есть общение Камиллы и ее бывшего мужа не означает угрозы королевскому браку?
- Нужно отметить, что королеву-консорта и её бывшего мужа связывают не только 22 года совместной жизни в браке, но и двое общих взрослых детей - Томас и Лора. Так что расстаться навсегда бывшие супруги, насколько мне известно, не собирались.
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Кроме того, будучи представителями британской знати, они обречены жить в своем кругу и встречаться на светских мероприятиях. Наконец, учитывая драматическую историю личной жизни короля Карла III и королевы Камиллы, их долгий путь навстречу друг другу, я не думаю, что теперь они захотят развестись. Это крепкий брак.
Александр Киселев. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Александр Киселев - доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета.