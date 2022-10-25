Зачем Камилла привела во дворец «бывшего» и чем это грозит королевской семье

Внимание британских таблоидов приковано к королеве-консорту Камилле. Любимая жена короля Карла III шокировала общественность тем, что «привела», как пишут СМИ, в королевский дворец своего бывшего мужа – Эндрю Паркер-Боулза. Портал Тeleprogramma.pro выяснил у историка Александра Киселева, что означает этот экстравагантный поступок королевы.

- Зачем Камилла привела во дворец своего бывшего мужа? Назло королю? Или у нее были для этого серьезные основания?

- Камилла не «привела» его во дворец. Новость появилась из-за того, что Эндрю Паркер-Боулз, бывший муж Камиллы, представлял королеву-консорта на похоронах одного из кузенов короля Джона Боуз-Лайона.

Дело в том, что 82-летний Эндрю Паркер-Боулз приходится покойному, умершему в возрасте 80 лет, родственником по линии дворян де Траффордов. Многие британские аристократы приходятся друг другу родственниками, это частое явление в Англии.

А короля в этой ситуации бывший муж королевы не мог представлять, так как это делал Питер Сент-Клер-Эрскин, граф Росслин, коммандер Королевского Викторианского ордена.

