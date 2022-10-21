«Я его и в Израиле найду… Пусть вернет долг — пару миллионов долларов!»: Стас Барецкий — о Семене Слепакове

Семен Слепаков, известный в России актер и продюсер, прославившийся своими юмористическими песнями, эмигрировал в Израиль.
Похоже, эта страна приняла Слепакова не слишком ласково: поговаривают, что на его концертах теперь — полупустые залы, да и билеты стоят намного меньше, чем прежде.
Тeleprogramma.pro спросила у актера и шоумена Стаса Барецкого, что он думает о дальнейшей судьбе Слепакова.
— Стас, говорят, дела у Семена идут неважно…
— Я давно дружу с Семеном. Мы познакомились на программе Comedy Club и быстро подружились. Я критически отнесся к его желанию уехать в Израиль, потому что считаю эту страну абсолютно бесперспективной для наших артистов. У них там свои артисты… Я Семену об этом говорил, но он меня не послушал.
«Он мне должен!»
Семен Слепаков. Фото: Global Look Press
— Вы продолжаете с ним общаться?
— Он мне звонил недавно, просил денег. Я вам больше скажу: он мне должен пару миллионов долларов. Под проект просил, фильм хотел снимать. И не отдает. И, как я понимаю, он не только мне должен, есть еще пара человек. Видимо, подсобрал деньжат и решил рвануть в Израиль.
Я ему предлагал: мол, давай, устрою тебя на кладбище, поработаешь там, отсидишься, переждешь тяжелые времена. Ведь для артистов сейчас и правда тяжелые времена. Тем более — для Слепакова: артист он хороший, но огромные залы не собирал никогда.
Я как администратор агентства ритуальных услуг многим помогаю: ритуальный бизнес не бедствует, у меня есть возможности. В общем, я жду, что он мне все-таки вернет деньги.
— А если не вернет?
— Я его и в Израиле найду, если он не вернет мне долг. Вот буквально недавно он мне звонил — снова просил денег. И у друзей моих тоже просил. Что я могу сказать — надеюсь на его порядочность. Я был в Израиле несколько раз. Вполне могу приехать и разобраться.
— Что ждет Слепакова в Израиле?
— Уехал в Израиль — да пусть уезжает, лишь бы он там не стал каким-нибудь агентом влияния, как другие наши «перевертыши», которые уехали на Запад. Чтобы выслужиться перед местной элитой, они начинают «гнать» на нас. А сами-то они откуда? Их же здесь и любили.
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— Станет ли он там звездой?
— Я сомневаюсь в этом, знаете. Израиль — страна креативных людей. Там таких Слепаковых… И вообще, уезжая из России, наши артисты теряют свой статус. Взять, например, Земфиру. Послушайте, ну кого она может заинтересовать в Польше? Или в Германии… Хотя в Германии она еще может выступать для русской элиты, но это далеко не миллионы зрителей. То же будет и со Слепаковым.