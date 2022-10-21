«Я его и в Израиле найду… Пусть вернет долг — пару миллионов долларов!»: Стас Барецкий — о Семене Слепакове

— Вы продолжаете с ним общаться?

— Он мне звонил недавно, просил денег. Я вам больше скажу: он мне должен пару миллионов долларов. Под проект просил, фильм хотел снимать. И не отдает. И, как я понимаю, он не только мне должен, есть еще пара человек. Видимо, подсобрал деньжат и решил рвануть в Израиль.

Я ему предлагал: мол, давай, устрою тебя на кладбище, поработаешь там, отсидишься, переждешь тяжелые времена. Ведь для артистов сейчас и правда тяжелые времена. Тем более — для Слепакова: артист он хороший, но огромные залы не собирал никогда.

Я как администратор агентства ритуальных услуг многим помогаю: ритуальный бизнес не бедствует, у меня есть возможности. В общем, я жду, что он мне все-таки вернет деньги.

— А если не вернет?

— Я его и в Израиле найду, если он не вернет мне долг. Вот буквально недавно он мне звонил — снова просил денег. И у друзей моих тоже просил. Что я могу сказать — надеюсь на его порядочность. Я был в Израиле несколько раз. Вполне могу приехать и разобраться.

— Что ждет Слепакова в Израиле?

— Уехал в Израиль — да пусть уезжает, лишь бы он там не стал каким-нибудь агентом влияния, как другие наши «перевертыши», которые уехали на Запад. Чтобы выслужиться перед местной элитой, они начинают «гнать» на нас. А сами-то они откуда? Их же здесь и любили.