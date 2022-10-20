Звезда «Друзей» Мэттью Перри рассказал, как чуть было не умер в 2018 году

В мае 2021 года актеры сериала «Друзья» воссоединились для специального эпизода на потоковом сервисе HBO Max. Но эта трогательная встреча могла быть омрачена смертью одного из главных героев ситкома. На днях 53-летний Мэттью Перри рассказал журналу People, что вполне мог умереть еще в 2018 году.

По словам актера, у него случился разрыв толстой кишки из-за чрезмерного употребления опиоидов. В то время ходили слухи, что звезда «Друзей» госпитализирован с перфорацией желудочно-кишечного тракта. На самом деле проблемы Перри были куда серьезнее. Он провел две недели в коме и еще пять месяцев в больнице, ему также пришлось использовать калоприемник в течение девяти месяцев.

«Врачи сказали моей семье, что мои шансы на жизнь составляют два процента. Меня подключили к аппарату ЭКМО, который полностью дышит за ваше сердце и легкие», — вспоминает актер.

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