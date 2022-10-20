Звезда «Друзей» Мэттью Перри рассказал, как чуть было не умер в 2018 году

В мае 2021 года актеры сериала «Друзья» воссоединились для специального эпизода на потоковом сервисе HBO Max. Но эта трогательная встреча могла быть омрачена смертью одного из главных героев ситкома. На днях 53-летний Мэттью Перри рассказал журналу People, что вполне мог умереть еще в 2018 году.
По словам актера, у него случился разрыв толстой кишки из-за чрезмерного употребления опиоидов. В то время ходили слухи, что звезда «Друзей» госпитализирован с перфорацией желудочно-кишечного тракта. На самом деле проблемы Перри были куда серьезнее. Он провел две недели в коме и еще пять месяцев в больнице, ему также пришлось использовать калоприемник в течение девяти месяцев.
«Врачи сказали моей семье, что мои шансы на жизнь составляют два процента. Меня подключили к аппарату ЭКМО, который полностью дышит за ваше сердце и легкие», — вспоминает актер.
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Перри уже давно открыто говорит о своей борьбе с зависимостью. В этом интервью он рассказал, как однажды, пересматривая все десять сезонов «Друзей», принял 55 таблеток «Викодина» в день, и его вес упал до тревожных 58 килограммов.
«Я не знал, как остановиться, — говорит Мэттью. — Если бы полиция пришла ко мне домой и сказала: «Если ты примешь сегодня вечером, мы отправим тебя в тюрьму», я бы начал собирать вещи. Я не мог остановиться, потому что болезнь и зависимость прогрессируют. А с возрастом становится все хуже и хуже».
Актер добавил, что его пристрастие к различным таблеткам привело к 14 операциям на желудке. Но однажды психотерапевт сказал Перри фразу, которая сильно замотивировала его завязать с препаратами. Врач предупредил, что если артист не покончит с пагубной страстью, то пусть готовится ходить с калоприемником всю оставшуюся жизнь.
Больше об этом тяжелом периоде Мэттью рассказал в своей книге мемуаров «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» (Friends, Lovers and the Big Terrible Thing). Она выйдет 1 ноября, а пока доступна для предзаказа.
По материала издания Variety