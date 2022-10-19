«Уходила с ямой в животе»: Меган Маркл рассказала, почему покинула телешоу, в котором зарабатывала

В 2006–2007 годах, задолго до знакомства с принцем Гарри, американская актриса Меган Маркл работала девушкой-моделью в телешоу Deal or No Deal («Сделка или не сделка»). Ей нужно было ходить красивой по студии и открывать нужные чемоданчики.

Долго на этой работе будущая герцогиня Сассекская не задержалась. На днях в своем подкасте Archetypes она объяснила почему.

«В итоге я ушла из шоу. Я была намного больше, чем то, что объективировалось на сцене», — рассказала Меган своей гостье Пэрис Хилтон.

«Мне не нравилось чувствовать себя только внешностью с небольшим содержанием, а именно так я себя и чувствовала в то время, когда меня сводили к этому конкретному архетипу. Меня окружали умные женщины на той сцене, но это не было целью, почему мы находились там, и в конечном итоге я уходила с ямой в животе, зная, что была намного больше, чем то, что объективировалось на сцене».

«Как актриса, прошедшая прослушивание, я была очень благодарна за то, что у меня была работа, которая могла оплачивать мои счета. У меня был доход, я была частью профсоюза, у меня была медицинская страховка, это было здорово. Но были времена, когда на съемочной площадке я вспоминала свою работу в качестве стажера в посольстве США в Аргентине, в Буэнос-Айресе. В то время я была в кортеже министра финансов и ценилась именно за мой ум».

«А здесь меня ценили совсем за другое. Чтобы вы поняли, нарисую картину для вас. Перед записью шоу все девушки выстраиваются в очередь. И проходят через разные точки, где наращивают ресницы, выдают накладки или подкладки для бюстгальтера. Каждую неделю нам даже выдавали ваучеры на автозагар, потому что у нас была очень шаблонная идея о том, как именно мы должны выглядеть. Речь шла исключительно о красоте, а не о мозгах».