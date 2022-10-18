Мойщик остановок — Волочковой: «Анастасия, куда выезжать? Я еще и банщик неплохой!»

На канале «Пятница!» продолжается популярное шоу «Мистер Х», в котором 30 девушек борются за сердце красавчика Игоря Саванца. Однако в конце проекта красоток ждет нежданный сюрприз: окажется, что мужчина никакой не миллионер, за кого себя выдавал. Он обычный мойщик остановок!
Хайпа к этой истории добавила скандальная Анастасия Волочкова. Балерина обратилась к Игорю с дифирамбами.
«Какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение! Станьте моим уборщиком в доме?» — написала она в соцсетях.
Журналисты Teleprogramma.pro позвонили холостяку, чтобы услышать его реакцию. Волочкова, как говорится, каждому такие предложения не делает.
«Анастасия, я принимаю ваше предложение! Куда выезжать? Знаете, я еще и банщик неплохой!» — заявил Игорь Саванец.
При этом холостяк уточнил, что относится к Волочковой положительно и с удовольствием бы познакомился с ней.
Анастасия, слово за вами!