Мойщик остановок — Волочковой: «Анастасия, куда выезжать? Я еще и банщик неплохой!»

На канале «Пятница!» продолжается популярное шоу «Мистер Х», в котором 30 девушек борются за сердце красавчика Игоря Саванца. Однако в конце проекта красоток ждет нежданный сюрприз: окажется, что мужчина никакой не миллионер, за кого себя выдавал. Он обычный мойщик остановок!

Хайпа к этой истории добавила скандальная Анастасия Волочкова. Балерина обратилась к Игорю с дифирамбами.