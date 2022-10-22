Сколько надо заплатить звезде, чтобы та записала видео для вас или ваших близких

Работает это очень просто. Выбираете сайт, специализирующийся на приветах от звезд (их сейчас много - Videogram, Jo, Motivastar и др.). Подбираете актера, музыканта, спортсмена или блогера, которого хотели бы заказать. Оплачиваете услугу, объясняете, кого и с чем надо поздравить. И через несколько дней, иногда даже в течение суток, получаете заветное минутное персонифицированное видео (в случае отказа или болезни звезды деньги, конечно, вернут). Уровень вовлеченности зависит от настроения знаменитости. Тут не угадаешь! Кто-то индифферентно проговаривает текст, а кто-то подходит творчески - может и спеть, и в образе выступить, и даже видеоролик с сюжетом самостоятельно смонтировать.

Штука, согласитесь, забавная. Когда еще тещу можно было порадовать поздравлением от любимого комика «Аншлага» или актера сериала «Пес»? Цены, конечно, разные, но подобрать подходящее по бюджету предложение сможет каждый - даже за 500 руб. некоторые известные персонажи готовы помочь народу стать счастливее.

Если вы думаете, что при помощи платных поздравлялок зарабатывают только сбитые летчики и актеры-эпизодники, то ошибаетесь. К примеру, народные артисты России Александр Серов и Владимир Кузьмин принесут радость в ваш дом всего за 200 тыс.руб.