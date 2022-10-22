Сколько надо заплатить звезде, чтобы та записала видео для вас или ваших близких

Но пришел капитализм, и все упростилось. Теперь, если у вас есть деньги, можно устроить себе даже персональное поздравление от звезды - только сперва заплатите.
От Диброва до Серова
За добрые слова из уст Дмитрия Диброва никаких денег не жалко! Если вы не живете на одну зарплату, конечно. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Работает это очень просто. Выбираете сайт, специализирующийся на приветах от звезд (их сейчас много - Videogram, Jo, Motivastar и др.). Подбираете актера, музыканта, спортсмена или блогера, которого хотели бы заказать. Оплачиваете услугу, объясняете, кого и с чем надо поздравить. И через несколько дней, иногда даже в течение суток, получаете заветное минутное персонифицированное видео (в случае отказа или болезни звезды деньги, конечно, вернут). Уровень вовлеченности зависит от настроения знаменитости. Тут не угадаешь! Кто-то индифферентно проговаривает текст, а кто-то подходит творчески - может и спеть, и в образе выступить, и даже видеоролик с сюжетом самостоятельно смонтировать.
Штука, согласитесь, забавная. Когда еще тещу можно было порадовать поздравлением от любимого комика «Аншлага» или актера сериала «Пес»? Цены, конечно, разные, но подобрать подходящее по бюджету предложение сможет каждый - даже за 500 руб. некоторые известные персонажи готовы помочь народу стать счастливее.
Если вы думаете, что при помощи платных поздравлялок зарабатывают только сбитые летчики и актеры-эпизодники, то ошибаетесь. К примеру, народные артисты России Александр Серов и Владимир Кузьмин принесут радость в ваш дом всего за 200 тыс.руб.
За меньшую сумму Владимир Кузьмин и с дивана не встанет. Фото: соцсети
Ведущий Дмитрий Дибров - за169 тыс. руб., певец Игорь Саруханов - за 152 тыс. руб. Есть, конечно, варианты поскромнее. И в плане популярности ничем не ущербнее: «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов нашепчет привет за 31 тыс. руб., а его коллега Кирилл Андреев возьмет вдвое дешевле.
Кирилл Андреев скромничает: рыжий «Иванушка», например, просит в два раза больше. Фото: Евгения Гусева/КП
Здесь все
Можно накопать и довольно экзотические предложения. Полузабытый рэпер Богдан Титомир готов записать поздравление за 60 тыс. руб., вечно всем недовольный Юрий Лоза - за 36 тыс. руб., рычащий даже во сне Никита Джигурда - за 22 тыс. руб., утонченный Сергей Соседов - за 15 тыс. руб. Актер шоу «Однажды в России» Михаил Стогниенко поздравляет за 7,6 тыс. руб., его коллега Александр Пташенчук - за 8,3 тыс. руб., а вот у участников запрещенной всюду группы USB аппетит побольше - Дюша Метелкин берет 31 тыс. руб. за мини-ролик, а тот самый Никита - 10 тыс.
Найк Борзов куда скромнее - всего за 6 тыс. артист отправится верхом на звезде к вашему адресату. Кто-то скажет, что Найк дешево себя ценит, но если таких приветиков записывать по 20 - 30 в месяц (времени на это уходит минута от силы), набежит приличная сумма.
Благие намерения
В отличие от многих коллег по шоубизу Алла Михеева готова вас порадовать, только чтобы помочь детям с серьезными заболеваниями. Фото: Global Look Press
Благотворительные фонды сумели адаптировать желание звезд легко заработать под запросы нуждающихся - и организовали собственные ресурсы, где знаменитости первого эшелона, которые в деньгах не нуждаются, тоже передают приветы.
Но за пожертвования в фонд. Сумма там оговаривается индивидуально. Зато список звезд солидный: Данила Козловский, Лиза Боярская, Антон Беляев, Ян Цапник, Виктория Лопырева, Алла Михеева, Лариса Рубальская, Эммануил Виторган, Никита Ефремов, Ксения Раппопорт, Павел Деревянко, Виктория Толстоганова и другие - все участвуют в проекте видеопоздравлений, организованном фондом «Дети-бабочки», который помогает малышам, страдающим буллезным эпидермолизом.
А как у них?
Заказываем Тайсона и Чака Норриса
В Голливуде рынок видеопоздравлений открылся куда раньше нашего. На популярном сервисе Cameo кого только не найдешь. Например, заказать привет от рэпера Снуп Дога можно за сумму, эквивалентную нашим 55 тыс. руб., от Майка Тайсона - за 40 тыс. руб., от плохиша Драко из «Гарри Поттера», актера Тома Фелтона - за 36 тыс. руб., от легендарного Чака Норриса - за 33 тыс. руб.
Ну а Линдси Лохан, которая готовится вернуться в кино после почти десятилетней паузы, поздравит вас с Новым годом (или еще с чем-нибудь) за 30 тыс. руб. А легендарный Доктор Кокс из сериала «Клиника» (он же актер Джон Си МакГинли) готов прислать теплый привет из Нью-Йорка за 28 тыс. руб.