Анфиса Чехова: домогательства на работе, помощь психолога, развод и резкое похудение

Анфиса Чехова – не только актриса и телезвезда, но и пример того, как можно победить собственные комплексы и несовершенства, работая над собой. Она удивительно откровенна с поклонниками, и все же есть вещи, о которых Анфиса не любит вспоминать.

Анфиса Чехова: детские травмы

Анфиса Чехова родилась в 1977 году в Москве. Настоящее имя звезды ТВ звучит иначе: Александра Корчунова. Имя ей дали в честь отца. Он воспитывал девочку строго, порой переходя грань, отделяющую жесткость от жестокости.

Возможно, на его характер наложила отпечаток профессия – в прошлом Александр Корчунов был спортсменом-борцом. Все, что он требовал, маленькая Саша должна была неукоснительно исполнять, иначе ее ждало наказание.

Постоянное напряжение, гнетущая атмосфера в семье привели к тому, что у Саши развился нервный тик: она начала дергать головой. Отец, решив, что девочке мешают волосы, не задумываясь, отвел ее в парикмахерскую и потребовал, чтобы ее обрили наголо. Четырехлетняя Саша страдала от насмешек сверстников в детском саду, часто плакала.

