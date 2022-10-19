Анфиса Чехова: домогательства на работе, помощь психолога, развод и резкое похудение

Анфиса Чехова – не только актриса и телезвезда, но и пример того, как можно победить собственные комплексы и несовершенства, работая над собой. Она удивительно откровенна с поклонниками, и все же есть вещи, о которых Анфиса не любит вспоминать.
Анфиса Чехова: детские травмы
Анфиса Чехова родилась в 1977 году в Москве. Настоящее имя звезды ТВ звучит иначе: Александра Корчунова. Имя ей дали в честь отца. Он воспитывал девочку строго, порой переходя грань, отделяющую жесткость от жестокости.
Возможно, на его характер наложила отпечаток профессия – в прошлом Александр Корчунов был спортсменом-борцом. Все, что он требовал, маленькая Саша должна была неукоснительно исполнять, иначе ее ждало наказание.
Постоянное напряжение, гнетущая атмосфера в семье привели к тому, что у Саши развился нервный тик: она начала дергать головой. Отец, решив, что девочке мешают волосы, не задумываясь, отвел ее в парикмахерскую и потребовал, чтобы ее обрили наголо. Четырехлетняя Саша страдала от насмешек сверстников в детском саду, часто плакала.
Анфиса Чехова в детстве. Фото: соцсети
Анфиса Чехова: насмешки и ненависть
Вскоре отец ушел из семьи. Жизнь стала более радостной и свободной, хотя комплексы уже начали развиваться. Их стало больше спустя семь лет, когда отец вновь появился в ее жизни. Он поселился неподалеку и возобновил общение с дочкой. Но вместо любви и ласки девочка вновь ощутила вечное отцовское недовольство собой.
Он убедил Сашу в том, что она толстая и некрасивая. Прочитал ее личный дневник и высмеял дочку. Ни разу не произнес слова «люблю», не сделал ничего, что мог бы сделать любящий отец. Вместо этого он заставлял девочку каждое утро выходить на пробежку, насмехался и издевался. Саша возненавидела спорт на всю жизнь.
Как Александра стала Анфисой Чеховой
Анфиса Чехова в юности. Фото: соцсети
Когда ей исполнилось 16 лет и пришло время получать паспорт, она решила изменить и имя, и фамилию. Ей не хотелось иметь ничего общего с человеком, который назывался ее отцом.
Кроме того, Саша увлеклась нумерологией, и, согласно цифровым расчетам девушки, ей идеально должно было подойти имя Анфиса. Его она и взяла, а фамилию выбрала в честь писателя, произведения которого всегда очень любила и часто перечитывала.
«Секс с Анфисой Чеховой»
Анфиса Чехова. Фото: кадр из передачи «Секс с Анфисой Чеховой»
О славе Анфиса мечтала с самого детства, поэтому после школы поступила в ГИТИС. Но вскоре бросила институт – музыкальная карьера показалась девушке гораздо привлекательнее. Пела в группе, а потом в ее жизни появилось телевидение. Анфиса стала ведущей развлекательных программ.
А настоящая слава пришла к ней, когда на экраны вышли первые выпуски скандальной передачи «Секс с Анфисой Чеховой» и телешоу «Спокойной ночи, мужики!»
Поклонники сексапильной раскованной ведущей были уверены: она и в жизни такая же, как на экране, и нет ничего такого в интимной сфере, чего бы Анфиса не попробовала. Они и не догадывались о комплексах привлекательной ведущей.
Анфиса Чехова: работа с психологом
Три года длился гражданский брак Анфисы Чеховой с актером Владимиром Тишко. Всплески любви и страсти сменялись периодами взаимного уничтожения: Анфиса и Владимир ни в чем не хотели уступать, постоянно унижали и оскорбляли друг друга, многие слова ранили хуже, чем физическая боль.
Однажды Анфиса не выдержала этих мучений и обратилась к психологу. Ей очень не хватало поддержки, хотелось, чтобы ее пожалели. Но вместо этого телеведущая услышала: вы сами выбрали такую жизнь. Девушка была так потрясена этими словами, что просто встала и ушла из кабинета.
Позднее психолог ей объяснила: можно жалеть себя и продолжать разрушать собственную жизнь, а можно почувствовать себя в ответе за все, что происходит, договориться с собой и изменить свою жизнь. Анфиса предпочла второй вариант.
Анфиса Чехова: увольнение из-за домогательств
Работая на телевидении, Анфиса сталкивалась с домогательствами. Однажды ее уволили с передачи после того, как она отказала продюсеру канала МузТВ. Окружающие мужчины нередко считали сексапильную телезвезду «легкой добычей» и удивлялись, когда она оказывалась «не такой».
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили. Фото: соцсети
Скоро в ее жизни появился грузинский актер Гурам Баблишвили. Они вместе играли в спектакле, и Анфиса влюбилась в Гурама буквально с первого взгляда. Но отношения развивались не так быстро, как ей хотелось.
Они жили вместе уже шесть лет, их сыну Соломону исполнилось три года, когда, наконец, пара решила расписаться в ЗАГСе. Впрочем, их союз от этого не стал крепче: через пару лет, весной 2017 года, они расстались.
Позднее Чехова признавалась: за восемь лет, что они были вместе, она никогда не чувствовала себя спокойно и безмятежно. Отношения со свободолюбивым Гурамом напоминали сплав по горной реке. И ей самой было некомфортно в браке, она даже называла себя «бракофобом».
Анфиса Чехова с Гурамом Баблишвили и сыном Соломоном. Фото: соцсети
После развода Гурам остался нежным отцом для Соломона, он продолжал участвовать в его воспитании даже потом, когда женился на другой женщине и стал отцом еще одного сына. И с Анфисой они сохранили хорошие отношения.
Помимо всего прочего, ведущая была благодарна Гураму за его постоянную поддержку. Он не критиковал ее внешность даже тогда, когда вес Анфисы достиг 90 килограммов.
Анфиса Чехова: борьба с лишним весом
Но Анфиса и сама понимала: так больше нельзя. Лишний вес сильно мешал ей жить, она понимала, что это вредно для организма. И, поразмыслив, отказалась от мяса и от сладкого. Кроме того, Чехова занялась йогой.
Этого оказалось достаточно: не голодая и не изнуряя себя тренировками, она вскоре заметно постройнела. На все вопросы потрясенных журналистов и поклонников о секретах преображения она отвечала: нужно просто полюбить себя, свой организм, и прислушиваться к себе. И добавляла:
«Оно строится на четырех столпах. Я их называю ножки стула. Убери хоть одну – и долго на стуле не усидишь. Это питание, физические нагрузки, здоровье и психология… Не ем сахар, мясо, дрожжи, жареное в масле. Все остальное ем, сколько хочу».
Анфиса Чехова: обман с фотографиями
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
Лишь спустя годы после ее развода с Баблишвили и чудесного преображения Анфиса Чехова сделала сенсационное признание: одно время она весила почти центнер, но, чтобы скрыть это от поклонников и СМИ, она публиковала отретушированные фото, на которых уменьшала свои размеры с помощью фоторедактора чуть ли не вдвое.
Ей было стыдно за свое тело, и лишь потом, когда Анфиса полностью приняла и полюбила себя, ей удалось избавиться от комплексов и измениться. Преображение Анфисы Чеховой и вся ее жизнь – вдохновляющий пример для миллионов женщин, особенно для тех, которые критически относятся к себе и к своему телу. Сейчас актриса и телеведущая при росте 166 см весит 69 килограммов.
Доход Анфисы Чеховой
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
Чехова продолжает много работать на телевидении: она вела ток-шоу «Выйти замуж с Анфисой Чеховой», реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» и другие программы. Была она и радиоведущей: вместе с диджеем Артемом Королевым вела программу «Анфиса и Король».
Кроме того, зрители могли видеть ее в фильмах и сериалах «Театральная академия», «ССД: Смерть советским детям», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона»…
В начале 2000-х отечественный журнал «Форбс» поставил ее фамилию на 24-е место в списке самых богатых персон, и написал, что годовой доход ведущей составляет 700 тысяч долларов. В последние годы, согласно данным СМИ, стоимость рекламы на ее странице в соцсетях составляет 220 тысяч рублей, а гонорар за участие в корпоративе давно перевалил за 15 тысяч долларов.
Некоторые подписчики, возмущенные роскошными фото Анфисы на отдыхе, пытались пристыдить ее за высокие доходы, кто-то даже подсчитал, что они составляют 3 миллиона рублей в месяц, на что Анфиса кратко ответила: она зарабатывает гораздо меньше.
Анфиса Чехова: роман с иностранцем
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
В 2022 году Чехова получила премию «Мотиватор года» - за курс «Путеводитель к легкости», в котором она собрала весь свой опыт похудения и преображения.
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О своей личной жизни Анфиса предпочитает молчать, зато известно, что некоторое время она жила вместе с сыном на Бали, а осенью этого года появилась на телеканале «Ю» в качестве судьи зрелищного шоу «Модель XL». А еще СМИ утверждают, что с некоторых пор у Чеховой появился любимый человек в США, и она планирует уехать в эту страну:
«Мне в России уже как-то неуютно стало. Я не чувствую себя здесь в своей тарелке… Америка мне очень подходит. Все одеваются, как хотят, ходят пухлые девочки, полненькие, в коротких юбках. А в России попробуй приди на вечеринку так, сразу все напишут, в России нужно как-то чересчур хорошо выглядеть», - объяснила ведущая в эфире программы «Ты не поверишь!»
Что ж, вполне возможно, что роман с иностранцем действительно станет причиной эмиграции популярной телеведущей. Поживем – увидим.