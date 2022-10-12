Что на самом деле происходит с «Голубыми огоньками» на федеральных каналах

В СМИ появилась тревожная информация: якобы новогодний «Голубой огонек» находится под угрозой срыва. Такое мнение появилось после того, как Лев Лещенко рассказал журналистам: он не получал приглашения на съемки «Голубого огонька».

Россияне, давно привыкшие каждый Новый год начинать с «Голубого огонька» по телевизору, встревожены: неужели в этот раз придется обойтись без праздничного концерта? Журналисты Тeleprogramma.pro выяснили, стоит ли готовиться к Новому году без любимых концертных программ.

Как оказалось, все слухи об этом — «ложная тревога». Дело в том, что просто еще рано говорить о каких-то записях. На Первом канале съемка новогодних праздничных шоу стартует лишь в середине декабря.

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Немного раньше это планируется на канале «Россия» — в конце ноября — начале декабря. Телеканал НТВ обещает уже полюбившийся зрителям формат — «Квартирник у Маргулиса». Наконец, зрителей ждет феерический новогодний выпуск шоу «Маска». По крайней мере, ничего пока не отменялось, сообщили источники Тeleprogramma.pro.

Ничего из запланированного не отменяется, подготовка идет полным ходом, так что нам остается только ждать более подробной информации и, конечно же, Нового года, чтобы увидеть все своими глазами!