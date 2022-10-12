«В ближайшее время не вернется»: Алибасов-младший высказался о Никите Преснякове

Несколько дней назад появилась информация о том, что якобы Никите Преснякову вручили повестку. Впрочем, в тот же день он сам кратко сообщил, что это не так.

И вот теперь — новые данные: если верить некоторым СМИ, Никита Пресняков вообще покинул Россию еще 24 сентября. Тeleprogramma.pro спросила у Бари Алибасова – младшего, что он думает по этому поводу.

— В СМИ пишут, что старший внук Пугачевой пешком пересек границу с Эстонией еще 24 сентября. По-вашему, вернется ли он в Россию?

— Я подозреваю, что перед людьми, которые любят Россию, сейчас большая дилемма. С одной стороны, говорить плохо о стране, в которой ты вырос и которая тебя сформировала, — не очень хорошо, где бы ты ни находился, в России или за границей. С другой стороны, поддерживать безоговорочно происходящие тоже могут не все.

Многие истинные патриоты, у которых язык не поворачивается говорить про свою страну плохо, сейчас просто молчат. Как Познер. Я думаю, несмотря на разницу в возрасте, младший Пресняков получил крупинку мудрости Познера и пытается ее реализовать.

— То есть вы считаете, что он просто молча ушел и не вернется на Родину?

- Вернется ли Никита в Россию или останется за границей — это покажет ближайший год. Я для себя тоже взял год, чтобы понять, насколько судьба моя и моей семьи будет связана с судьбой России в дальнейшем.

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Если я смогу помочь стране чем-то созидательным — отлично, я останусь и буду жить здесь. Если не смогу заниматься работой в России — молча куда-нибудь уеду. Чтобы это понять, мне кажется, нужно подождать где-то год-полтора. Время все расставит на свои места.

В ближайшее время Никита, я думаю, не вернется. Все говорит за то, что какая-то развязка ситуации наступит не раньше, чем через год-полтора.

