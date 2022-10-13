Людмила Поргина: «Я держусь из последних сил»

- Марк Варшавер говорит, что вы тридцать лет не выходили на сцену…

- Я не сама ушла из театра. Я была вынуждена – когда Коля попал в аварию, я, как человек близкий и любящий его безумно, бросила все и была рядом с ним, чтобы вырвать его у смерти.

Тринадцать лет я его держала. Жила в больницах, в Институте мозга, в Тель-Авиве, в Китае… Сделала все возможное.

При этом я не тунеядствовала. Продолжала записываться на телевидении, когда было время. Неужели я заслужила такое хамство, такие унижения? Меня это убило, честно вам скажу. Я иду по Тверской улице – ко мне подходят люди и целуют мне руки, обнимают меня, спрашивают: «Как вы себя чувствуете? Как поживаете? Мы вас все любим!»

«Это невыносимо»

- Вам действительно сейчас предлагают играть только в массовках?

- Ситуация очень сложная. Варшавер засунул меня во все массовки и требует, чтобы я приходила каждый день на репетиции. Таких унижений я не испытывала никогда. Не понимаю, за что. Не понимаю, как можно так себя вести. Я сейчас просто едва дышу. У меня скачет давление, я пью гору лекарств…

Врач советует гулять, дышать воздухом. У меня в трудовом договоре написано, что я артистка высшей категории, что я должна играть роли, которые мне предложат, но это же не значит, что я должна прыгать в массовке – в мои-то годы, мне скоро семьдесят четыре!

Это невыносимо. Невыносимо, когда ты приходишь каждый день в театр – для того, чтобы выйти на сцену на минуту. Это издевательство. Театр – мой второй дом. Там мы с Колей встретились, там полюбили друг друга…

Я была счастливым человеком. А теперь меня растерли, как тряпкой. Я держусь из последних сил. У меня трое внуков, у меня сын, невестка, у меня много друзей. Но мне очень тяжело, очень. Я ехала на такси из театра и думала только об одном: хоть бы не взорвалось сердце, хоть бы я не сошла с ума.

