«Ничем не хуже Хюррем султан»: как выглядит родная сестра Мерьем Узерли — Джанан

Мерьем Узерли всегда охотно рассказывает о своих близких, которые стали для нее надежным тылом и опорой. Отец актрисы из сериала «Великолепный век» Хуссейн Узерли — турок, а ее мама Урсула — немка. Поэтому сама Мерьем может похвастаться такой нетипичной для турчанок внешностью.

Благодаря своим светлым волосам и пронзительным большим глазам Узерли получила главную роль в турецком сериале «Великолепный век», сыграв славянскую фаворитку султана Сулеймана. Образ Хюррем султан настолько прилип к актрисе, что поклонники до сих пор ассоциируют Мерьем с этим персонажем.

Кстати, у актрисы помимо двух сводных братьев — Денни и Кристофера — есть также родная сестра Джанан, которая стала для звезды «Великолепного века» лучшей подругой.

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