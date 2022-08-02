«Ничем не хуже Хюррем султан»: как выглядит родная сестра Мерьем Узерли — Джанан

Мерьем Узерли всегда охотно рассказывает о своих близких, которые стали для нее надежным тылом и опорой. Отец актрисы из сериала «Великолепный век» Хуссейн Узерли — турок, а ее мама Урсула — немка. Поэтому сама Мерьем может похвастаться такой нетипичной для турчанок внешностью.
Благодаря своим светлым волосам и пронзительным большим глазам Узерли получила главную роль в турецком сериале «Великолепный век», сыграв славянскую фаворитку султана Сулеймана. Образ Хюррем султан настолько прилип к актрисе, что поклонники до сих пор ассоциируют Мерьем с этим персонажем.
Кстати, у актрисы помимо двух сводных братьев — Денни и Кристофера — есть также родная сестра Джанан, которая стала для звезды «Великолепного века» лучшей подругой.
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Мерьем Узерли с мамой Урсулой, братьями Денни и Кристофером, а также сестрой Джанан. Фото: личный архив
Кстати, в отличие от Мерьем ее сестра Джанан не стала связывать свою судьбу с актерской стезей. При этом она довольна популярна в Германии. Вместе со своим музыкальным коллективом Джанан часто выступает на фестивалях, дает концерты.
«Я родилась и выросла в Касселе (город в Германии. — Прим. ред.). Воспитывалась как дочь матери-немки и отца из Турции, впитав в себя культуры обеих стран», — рассказывала в микроблоге сестра Мерьем Узерли.
Так, сестра актрисы сочиняет музыку в стиле джаз, а поет преимущественно на турецком языке.
Внешне Джанан больше похожа на отца-турка, чем Мерьем. Ее красоту едва ли можно назвать классической. Если есть между сестрами какая-то схожесть, так это глаза.
«Ничем не хуже Хюррем султан», «Красавица! С Мерьем только совсем не похожи», «Что-то общее есть — глаза! Очень выразительные», «Ну чем не султанша?», «На отца-турка похожа», «Мерьем симпатичней, на мой вкус», — писали фолловеры.
Джанан Узерли на свою сестру Мерьем совсем не похожа. Фото: личный архив