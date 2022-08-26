«Ни моих, ни Аллы родителей в живых нет»: Галкин раскрыл секрет, кого на самом деле двойняшки Гарри и Лиза считают бабушкой и дедушкой

Шоумен Максим Галкин всегда предельно откровенно рассказывает о своей семье, восполняя тем самым скрытность Примадонны. Так, к примеру, юморист как-то признался, что Алла Пугачева переживала из-за того, что не сможет стать для двойняшек мамой. Когда Гарри и Лиза появились на свет, самой певице было уже 65 лет.
И она считала, что будет им скорее бабушкой, чем мамой. Однако все вышло совершенно по-другому. Двойняшки Гарри и Лиза видят в Примадонне исключительно маму. Она занимается их воспитанием, пока Максим Галкин восполняет семейный бюджет. Напомним, что детей именитой чете родила суррогатная мама.
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Дети Аллы Пугачевой — двойняшки Гарри и Лиза в замке в деревне Грязь. Фото: личный архив
Также Максим Галкин раскрыл секрет, кого на самом деле двойняшки Гарри и Лиза считают своими бабушкой и дедушкой. Увы, ни родителей Аллы Борисовны, ни Максима в живых уже нет.
«Дедушка и бабушка — это очень важно для детей. К сожалению, ни моих, ни Аллы родителей в живых нет. Но нам повезло, такими близкими людьми для детей стали наши друзья. Бабушкой стала Алина Редель, ближайшая подруга Аллы с давних времен.
И у нас есть потрясающий дедушка — наш близкий друг, по совместительству гастрольный импресарио для лучших эстрадных и классических артистов — Семен Могилевский.
И хотя у него есть родные любимые внуки, он не меньше привязан к нашим детям. Дети его обожают. Семен живет в Израиле, но телефонные созвоны каждый день — это уже ритуал», — уточнил шоумен.