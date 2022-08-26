«Ни моих, ни Аллы родителей в живых нет»: Галкин раскрыл секрет, кого на самом деле двойняшки Гарри и Лиза считают бабушкой и дедушкой

Шоумен Максим Галкин всегда предельно откровенно рассказывает о своей семье, восполняя тем самым скрытность Примадонны. Так, к примеру, юморист как-то признался, что Алла Пугачева переживала из-за того, что не сможет стать для двойняшек мамой. Когда Гарри и Лиза появились на свет, самой певице было уже 65 лет.

И она считала, что будет им скорее бабушкой, чем мамой. Однако все вышло совершенно по-другому. Двойняшки Гарри и Лиза видят в Примадонне исключительно маму. Она занимается их воспитанием, пока Максим Галкин восполняет семейный бюджет. Напомним, что детей именитой чете родила суррогатная мама.

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