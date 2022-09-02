Небылицы? Почему Орбакайте «отговаривала» Пугачеву заводить общих детей с Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двоих детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. Отпрыски Примадонны учатся в третьем классе. В одном из своих интервью Максим Галкин признался, что поначалу Примадонна считала, что станет для их общих детей бабушкой. Однако, как говорит шоумен, Алла стала им стопроцентной матерью. Такой заботливой, любящей, мудрой и ответственной мамы еще нужно поискать, поделился своим мнением юморист.
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Алла Пугачева и Максим Галкин захотели обзавестись общими детьми. И отговорить их не удалось. Фото: Global Look Press
По словам Максима, первой о том, что у них будут дети от суррогатной мамы узнала дочка Примадонны. Свой секрет именитая чета доверила только Кристине Орбакайте. Примечательно, что именно Алла Борисовна настояла на том, чтобы завести общих детей. Как говорит юморист, его жена понимала, что когда-нибудь он захочет испытать радость отцовства. И решила подтолкнуть Максима к тому, чтобы воспользоваться услугами суррогатного материнства. На тот момент сам Галкин даже не понимал, какое счастье он обретет с появлением в их семье двойняшек Гарри и Лизы.
Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте, двойняшками Гарри и Лизой, а также внучкой Клавой. Фото: личный архив
По слухам, Кристина Орбакайте была не уверена в том, что ее маме нужно обзаводиться детьми с шоуменом Максимом Галкиным. Якобы певица даже была против этой затеи с суррогатным материнством.
«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — приводили журналисты слова Кристины Орбакайте.
Правда сам Максим Галкин назвал все это слухами, выдумками и небылицами. Никакого конфликта в их семье нет, дал понять шоумен.
Напомним, что из-за невероятной популярности Примадонна действительно не могла уделить Кристине достаточно времени. Детство будущей артистки прошло у бабушки с дедушкой, а с Аллой Борисовной она виделась редко.
По материалам «ТВ Центр»