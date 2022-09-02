Небылицы? Почему Орбакайте «отговаривала» Пугачеву заводить общих детей с Галкиным

По слухам, Кристина Орбакайте была не уверена в том, что ее маме нужно обзаводиться детьми с шоуменом Максимом Галкиным. Якобы певица даже была против этой затеи с суррогатным материнством.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — приводили журналисты слова Кристины Орбакайте.

Правда сам Максим Галкин назвал все это слухами, выдумками и небылицами. Никакого конфликта в их семье нет, дал понять шоумен.

Напомним, что из-за невероятной популярности Примадонна действительно не могла уделить Кристине достаточно времени. Детство будущей артистки прошло у бабушки с дедушкой, а с Аллой Борисовной она виделась редко.

По материалам «ТВ Центр»