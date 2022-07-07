«Не я гоняюсь за молодыми мужчинами»: Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своем новом поклоннике

У Волочковой – новый поклонник! Эта информация взбудоражила и фанатов, и хейтеров Анастасии. Стали появляться многочисленные слухи – что он студент, что он таксист, уроженец Таджикистана… Сегодня вы узнаете все из первых уст: мы публикуем откровенное интервью с Анастасией Волочковой.

- Анастасия, расскажите, что за мужчина появился в вашей жизни, что он для вас значит?

- Я очень эмоциональный и влюбчивый человек. Мне нравится, когда я нравлюсь. Мне нравится, когда меня любят. Ведь я – женщина! Я не хочу говорить о «большой любви» с человеком, которого я знаю не так давно. Но я могу себе позволить романтические отношения с теми мужчинами, с которыми хочу: молодыми, красивыми, интересными.

Про меня говорят: мол, перешла на «малолеток». Нет, не перешла! Меня всю жизнь любили разные мужчины – и совсем молодые, и взрослые. Потому что я им интересна. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам!

