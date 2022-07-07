«Не я гоняюсь за молодыми мужчинами»: Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своем новом поклоннике

У Волочковой – новый поклонник! Эта информация взбудоражила и фанатов, и хейтеров Анастасии. Стали появляться многочисленные слухи – что он студент, что он таксист, уроженец Таджикистана… Сегодня вы узнаете все из первых уст: мы публикуем откровенное интервью с Анастасией Волочковой.
- Анастасия, расскажите, что за мужчина появился в вашей жизни, что он для вас значит?
- Я очень эмоциональный и влюбчивый человек. Мне нравится, когда я нравлюсь. Мне нравится, когда меня любят. Ведь я – женщина! Я не хочу говорить о «большой любви» с человеком, которого я знаю не так давно. Но я могу себе позволить романтические отношения с теми мужчинами, с которыми хочу: молодыми, красивыми, интересными.
Про меня говорят: мол, перешла на «малолеток». Нет, не перешла! Меня всю жизнь любили разные мужчины – и совсем молодые, и взрослые. Потому что я им интересна. И сейчас это продолжается. Это показатель того, что я не старею, сохраняю свою молодость, сексуальность, сохраняю фигуру, нахожусь в прекрасной форме и могу дать фору молодым девушкам!
Анастасия и Хан. Фото: личный архив
Я могу себе позволить романтические отношения, и я счастлива. А недолюбленные «тетушки», которым это не дано, только и могут, что считать моих любовников. Я ничего не афиширую, но и ничего не скрываю, живу честно и открыто. Вот встретился мне в жизни такой человек. Хан его зовут. У него строительная фирма, я решила заказать в этой фирме ограждение для своего участка – необычное, зеркальное, очень красивое…
- Подождите, Анастасия, так чем все-таки Хан занимается? СМИ писали про агентство недвижимости, про юридическую фирму…
- У него есть агентство недвижимости. И юридическая фирма у него тоже есть. Я приезжала к нему в офис – его команда, молодые ребята, об этом попросили, им было интересно со мной познакомиться, пообщаться.
- Как вы познакомились, какое впечатление он на вас произвел?
- Когда Хан приехал ко мне и мы начали беседовать, он увидел и узнал меня поближе, как человека мудрого, доброго и благородного, он сказал:
«Настя, я просто подарю тебе это зеркальное ограждение из самого лучшего материала. Просто так, мне не нужен никакой пиар».
Я была очень тронута, ведь это дорогой подарок – такая конструкция стоит больше миллиона рублей. Для таких людей – добрых и бескорыстных – всегда хочется сделать больше, чем они ждут. Буквально на следующий день Хан подарил мне 13-й айфон, и я обрадовалась, словно ребенок новой игрушке, - мне было очень приятно…
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Анастасия и Хан. Фото: личный архив
- То есть он сразу начал ухаживать, причем именно так, как вы любите?
- Да! Причем сначала я на него очень обиделась: как это так, он пришел ко мне впервые – и не принес цветов? Это для меня очень много значит. Хан – уроженец Дагестана.
С Дагестаном у меня вообще связаны теплые воспоминания, самая большая любовь моей жизни – Сулейман Керимов – тоже был родом оттуда. Я знаю кавказских людей, их привычки и традиции, поэтому удивилась, что Хан пришел без цветов. А он на мой вопрос ответил: «Я вообще никому не дарю цветов».
Потом мы путешествовали ночью на машине… Сразу скажу: не на моем «майбахе», на его «мерседесе»! Просто нам нравится ездить по ночным улицам, слушать музыку… Я чувствовала поначалу, что он немного меня стесняется. Для него это стало неожиданностью – то, как мы общаемся.
И он сразу стал проявлять интерес к моему творчеству, а мне это очень приятно. Когда мы ехали ночью по городу, Хан неожиданно остановился возле какого-то магазинчика и купил мне цветы. А еще он пригласил меня в Турцию, мы полетим туда после моего очередного благотворительного мероприятия.
- Значит, вы можете назвать его внимательным и заботливым?
- Да, конечно! В другой раз, когда Хан увидел, что на сцене Дворца культуры, где мне предстояло выступать перед детьми, нет необходимого покрытия, - он мгновенно организовал его доставку, и скоро на сцене появилась баннерная ткань, на которой удобно танцевать на пуантах.
Мало того – он сам помогал стелить эту ткань, крепить ее, чтобы мне удобно было выступать. Вникал в каждую мелочь, в каждую деталь. А когда Хан увидел мое отношение к детям и то, как дети ко мне относятся, он не мог сдержать слез, так был растроган.
Хан - поклонник Анастасии Волочковой. Фото: личный архив
- Анастасия, а сколько ему все-таки лет? В Сети Хана называют «студентом», очень уж молодо он выглядит…
- Ему 26 лет. Были в моей жизни и более молодые мужчины. Но мои мужчины никогда от меня не уходят, а если уходят – то вскоре возвращаются, потому что после меня им сложно общаться с другими женщинами: с ними просто не о чем говорить.
Я не обращаю внимания ни на возраст, ни на количество денег у мужчины. Для меня важны другие качества – большое сердце, большая душа, большое достоинство… мужское. Сейчас все принялись называть Хана моим новым любовником. Хочу сразу сказать: это не любовник! Это не моя «новая любовь». Хан – мой новый поклонник.
Мне все равно, как его называют завистники: и студентом, и таксистом из Таджикистана… Когда мне сказали, что наши отношения с Ханом – новость номер один в стране, я была поражена. Когда-нибудь меня оставят в покое? Слава Богу, что у Хана хватило мудрости не обращать внимания на те злобные сообщения, которые ему начали присылать обо мне.
Я очень рада, что с ним познакомилась. Хан – удивительный человек, очень внимательный к мелочам. Например, он понял, что у меня не хватает времени на то, чтобы прослушать музыку для моего нового спектакля – мне ее прислал режиссер. И в час ночи повез меня кататься на машине, чтобы мне никто не мешал, чтобы я могла сменить обстановку.
Если бы он этого не сделал – даже не знаю, когда я смогла бы найти время и послушать эту музыку. Словом, хочу всем и сразу сказать так, как есть: я счастлива сейчас. Не я гоняюсь за молодыми мужчинами, а они в меня влюбляются: потому что я им интересна!
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