Надо ли в России запрещать идеологию чайлдфри: что думают звезды об отказе рожать детей

- Движение чайлдфри – это, конечно, веяние Запада. Это навязывание такой позиции – быть бездетными. Западу выгодно, чтобы наши женщины не рожали. У нас это никак не могло возникнуть само по себе, в нашей стране.

Дети – это святое, всегда люди хотят иметь детей. Девочки с самого раннего возраста играют в куклы. То есть это всегда было нормально – желание иметь детей. А чайлдфри – это ненормально и неестественно.

Одно дело, когда не получается, и люди просто смиряются со своей бездетностью. Но специально делать все для того, чтобы остаться бездетными, - ну конечно же, это плохо. Я, как мама, не могу это приветствовать.

- Как по-вашему, стоит ли запрещать пропаганду движения чайлдфри на государственном уровне, как это предлагают сделать некоторые депутаты? Или лучше не вмешиваться?

- Ну как это – не вмешиваться? Надо вмешиваться! У нас в стране настолько все демократично и «либерастично»… У нас разрешается все! Мы потеряли поколение из-за этого: молодежь привыкла знать, что можно все, и ничего ненаказуемо. Это ужасно.

У нас не было пропаганды. «Свобода слова» - это все чушь! Конечно, надо что-то контролировать, естественно. Я приравниваю пропаганду чайлдфри к пропаганде наркотиков и ЛГБТ. Получается, что чайлдфри – это призыв к безответственной жизни.

Ребенок – это ответственность. Если кто-то призывает к безответственной жизни – конечно, это надо пресекать! Думать и что-то решать между собой – это одно, а пропаганда такого рода недопустима. Ни за что!

Роза Сябитова: «Одинокими встретят свою старость»