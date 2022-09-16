Надо ли в России запрещать идеологию чайлдфри: что думают звезды об отказе рожать детей

В Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Депутаты предлагают отнести информацию о сознательном отказе от рождения детей – к запрещенной.
Есть ли смысл в таких запретах? И почему люди сегодня вообще выбирают бездетную жизнь? Кто-то считает, что это – от страха перед завтрашним днем, от бедности и нежелания «плодить нищету». Кто-то – что это результат эгоизма, привычки жить для себя, ради собственного удовольствия.
А что думают об этом знаменитости? Тeleprogramma.pro расспросила об этом.
Наталья Сенчукова: «Мы потеряли поколение! Это ужасно»
Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press
- Движение чайлдфри – это, конечно, веяние Запада. Это навязывание такой позиции – быть бездетными. Западу выгодно, чтобы наши женщины не рожали. У нас это никак не могло возникнуть само по себе, в нашей стране.
Дети – это святое, всегда люди хотят иметь детей. Девочки с самого раннего возраста играют в куклы. То есть это всегда было нормально – желание иметь детей. А чайлдфри – это ненормально и неестественно.
Одно дело, когда не получается, и люди просто смиряются со своей бездетностью. Но специально делать все для того, чтобы остаться бездетными, - ну конечно же, это плохо. Я, как мама, не могу это приветствовать.
- Как по-вашему, стоит ли запрещать пропаганду движения чайлдфри на государственном уровне, как это предлагают сделать некоторые депутаты? Или лучше не вмешиваться?
- Ну как это – не вмешиваться? Надо вмешиваться! У нас в стране настолько все демократично и «либерастично»… У нас разрешается все! Мы потеряли поколение из-за этого: молодежь привыкла знать, что можно все, и ничего ненаказуемо. Это ужасно.
У нас не было пропаганды. «Свобода слова» - это все чушь! Конечно, надо что-то контролировать, естественно. Я приравниваю пропаганду чайлдфри к пропаганде наркотиков и ЛГБТ. Получается, что чайлдфри – это призыв к безответственной жизни.
Ребенок – это ответственность. Если кто-то призывает к безответственной жизни – конечно, это надо пресекать! Думать и что-то решать между собой – это одно, а пропаганда такого рода недопустима. Ни за что!
Роза Сябитова: «Одинокими встретят свою старость»
Роза Сябитова. Фото: соцсети
- Я думаю, это касается скорее детей и молодых людей в возрасте до 30, ну, может быть, до 35 лет. Они сейчас инфантильные все… По своему сознанию они – шестилетки и четырнадцатилетки.
Как показывает жизненный опыт, если бы в свое время Ромео и Джульетте никто не мешал, вряд ли бы они действовали назло родителям. Нельзя запрещать – это дает возможность детям сопротивляться. Это история «пчелы против меда», мы все знаем, как это заканчивается: чаще всего – ничем.
Потому что большинство детей вырастут, повзрослеют и захотят своих детей. Ну, а те, кто останется при своем мнении, - будут жить в одиночестве, и одинокими встретят свою старость.
Я думаю, что если на это не обращать внимания, - если, конечно, при этом не нарушается закон, - то им быстро надоест. Как только увидят, что на них не обращают внимания, - закончат они эту историю. А если с ними воевать, - ни к чему хорошему это не приведет.
Дарья Сагалова: «В здравом уме женщина не может отказаться иметь детей»
Дарья Сагалова. Фото: Global Look Press
- В моем окружении нет таких людей – чайлдфри, и я не встречала их в своей жизни. Только слышала о них. Я просто не понимаю таких. Надо ли в это вмешиваться государству? Наверное, нет. Мне кажется – это дело каждого. Может быть, у этих людей есть какие-то проблемы… Мне кажется, в здравом уме женщина не может отказаться от рождения ребенка.
Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Маша Малиновская: «Я могу понять мотивы государства»
Маша Малиновская. Фото: Global Look Press
- Я не могу сказать, что я думаю о чайлдфри, потому что я никогда вообще не задумывалась об этих людях. Это их дело, их жизнь, и они вправе устраивать ее так, как считают нужным.
Правильно ли запрещать пропаганду чайлдфри на государственном уровне? Ну, я не думаю, что их в нашей стране настолько много, что это может сказаться на демографической обстановке. Скорее, это исключения какие-то единичные. Но я могу понять мотивы государства.