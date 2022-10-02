На девочку-гота из «Сватов» совсем не похожа: Анна Кошмал смыла макияж, показав натуральное лицо

Анна Кошмал известна в России по роли Жени Ковалевой в народном телехите «Сваты». Актриса сыграла внучку Ивана и Валюхи Будько. В свое время Анна называла Федора Добронравова едва ли не родным дедом, признаваясь в особой привязанности к экранной бабушке Татьяна Кравченко.

Однако сейчас Кошмал и слышать не желает о телевизионной родне. Актриса отреклась от Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. Анна заявила, что для нее успех «Сватов» заключен не в актерском составе, а в личности режиссера Андрея Яковлева.

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Надо признать, что Федор Добронравов на свою экранную внучку совсем не обижается. Хотя актриса удалила из соцсетей подпись к фото, на котором она позирует с Иваном Будько после съемок в «Сватах». Тогда Кошмал призналась, что для нее Добронравов все равно что родня. Потом эту фразу Анна подтерла, но поклонники все запомнили.