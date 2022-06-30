Любовь на площадке, обиды, беременности и конфликты: что происходило за кулисами сериала «Сваты»

Татьяна Кравченко чуть не влюбилась по-настоящему в своего «мужа»
Ее героиня Валюха – украинка, говорит с характерным акцентом, вставляет в свою речь все эти «шо», «га» и прочие словечки. Сама Татьяна Кравченко – тоже украинка. Это и помогало, и мешало: дело в том, что в московском театральном вузе из ее речи старательно искореняли все украинизмы.
Но в «Сватах» режиссер настаивал на «суржике» и приказал актрисе забыть все, чему учили в вузе. Оказалось, это очень легко: стоило начать, как речь полилась сама собой. Кравченко заговорила в кадре совершенно так, как говорят простые украинские женщины.
А вот водить машину она так и не научилась, поэтому в кадре, где Валюха ведет авто, на самом деле за рулем – дублерша.
Но самым запоминающимся моментом для Татьяны Кравченко стало другое. День за днем находясь на площадке с Федором Добронравовым, актриса однажды стала понимать, что по-настоящему влюбляется в своего партнера!
Остался непоколебимым
Кадр из сериала «Сваты»
«Валюха» стала тщательнее следить за собой, прихорашиваться перед каждым дублем. Актриса похудела, и вообще заметно преобразилась: это хорошо видно в поздних сезонах «Сватов».
Федор Добронравов быстро разобрался в ситуации и повел себя очень деликатно: отвел Татьяну в сторонку и объяснил, что очень любит свою жену, поэтому никакого флирта себе не позволит, не говоря уже о чем-то более серьезном. Так их роман окончился, не успев начаться.
В кадре – одногодки, в жизни – разница в 17 лет
Вторая пара сватов тоже способна преподнести сюрприз. Как поясняется в сюжете, Ольга Николаевна и Юрий Анатольевич вместе учились, то есть они – ровесники. Но на самом деле Людмила Артемьева на 17 лет моложе своего «мужа».
Беременная «бабушка»
Кадр из сериала «Сваты»
Кстати, Людмила Артемьева, с блеском исполнившая роль бабушки в «Сватах», в разгар съемок забеременела. 48-летняя актриса сразу же поставила об этом в известность руководство. Только вот, к сожалению, беременность протекала сложно, и выносить малыша не удалось.
«В положении» была и другая актриса «Сватов» - Олеся Железняк, сыгравшая Ларису Буханкину.
Женькины тайны: русая коса, непонятный кастинг, обида на коллег
Анна Кошмал и Татьяна Кравченко. Фото: личный архив
Самая маленькая «Женька» из сериала, Ульяна Иващенко, - настоящая дочка актрисы Инны Королевой, сыгравшей Женькину маму Машу Ковалеву. Когда же проводился кастинг на роль повзрослевшей Женьки, то Анна Кошмал до последнего не подозревала, для какого проекта проводятся пробы: создатели сериала решили все держать в секрете до последнего.
Все боялись, что Анна не позволит перекрасить свои волосы в черный цвет: у актрисы была роскошная русая коса. Но Анна быстро согласилась: она обожает экспериментировать со своей внешностью.
Потом появилась новая сложность: Анна не умела играть на гитаре. Пришлось учиться. Учителем выступил Федор Добронравов. Кстати, песни в сериале исполняют сами артисты.
Не так давно произошел громкий скандал с участием Анны Кошмал. Украинская актриса выступила с резкими высказываниями в адрес своих недавних партнеров по «Сватам». На своей странице в соцсети она написала:
«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую пощечину они дали всем нам. Те, кто промолчал».
Анна прекратила всякое общение с актерами «Сватов».
Героический Зельдин и появление Киркорова
Владимиру Зельдину, исполнившему роль строгого отца Ольги Николаевны, на момент съемок исполнилось уже 96 лет. Несмотря на опасения создателей «Сватов», легендарный актер нисколько не капризничал и вообще вел себя героически: не жаловался на сорокаградусную жару и выглядел в кадре потрясающе.
А в одном из эпизодов «Сватов» появился даже Филипп Киркоров. Позднее певец признавался, что работать на съемочной площадке ему понравилось.
Анатолий Васильев обиделся за своего героя
Кадр из сериала «Сваты»
С самого начала Анатолий Васильев хотел придать героям сериала большую глубину, сделать их образы серьезными, драматическими. Его мнение не совпало с мнением сценаристов и режиссеров. В какой-то момент противостояние достигло пика, начались серьезные конфликты, и Васильев решил покинуть сериал.
Как бы там ни было, «Сваты» продолжают оставаться любимыми героями российских зрителей: ведь почти каждый узнает в них самого себя, своего друга или соседа, и следить за веселыми приключениями «дружной семейки» неизменно интересно.
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