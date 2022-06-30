Любовь на площадке, обиды, беременности и конфликты: что происходило за кулисами сериала «Сваты»

Татьяна Кравченко чуть не влюбилась по-настоящему в своего «мужа»

Ее героиня Валюха – украинка, говорит с характерным акцентом, вставляет в свою речь все эти «шо», «га» и прочие словечки. Сама Татьяна Кравченко – тоже украинка. Это и помогало, и мешало: дело в том, что в московском театральном вузе из ее речи старательно искореняли все украинизмы.

Но в «Сватах» режиссер настаивал на «суржике» и приказал актрисе забыть все, чему учили в вузе. Оказалось, это очень легко: стоило начать, как речь полилась сама собой. Кравченко заговорила в кадре совершенно так, как говорят простые украинские женщины.

А вот водить машину она так и не научилась, поэтому в кадре, где Валюха ведет авто, на самом деле за рулем – дублерша.

Но самым запоминающимся моментом для Татьяны Кравченко стало другое. День за днем находясь на площадке с Федором Добронравовым, актриса однажды стала понимать, что по-настоящему влюбляется в своего партнера!

Остался непоколебимым

