Константин Эрнст: путь от кандидата наук до руководителя Первого канала

В юности Константин Эрнст решил продолжить династию ученых и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но любовь к кино и телевидению взяла свое. Как складывалась жизнь и карьера генерального директора Первого канала – в нашем материале.
Константин Эрнст: детство и начало карьеры
Константин Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве. Его отец Лев Эрнст был известным ученым в СССР в области биотехнологии, генетики, селекции животных, вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук.
Мама продюсера Светлана Голевинова работала экономистом. Константина назвали в честь деда по отцовской линии, немца по национальности.
Константин Эрнст в детстве. Фото: соцсети
Детство Эрнста прошло в Ленинграде, куда его отца отправили по работе. Он руководил научным центром. Там же Константин окончил школу и решил продолжить семейную традицию – стать научным сотрудником. После получения аттестата в 1978 году поступил на зооинженерный факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.
Учился с большим желанием и мечтал, что уже к 25-ти станет кандидатом наук. После получения диплома в 1983 году занимался генной инженерией в научно-исследовательских институтах.
Спустя три года защитил кандидатскую диссертацию по биохимии, но от двухлетней стажировки в Кембриджском университете отказался. Причина была проста – уже к тому времени Эрнст думал о завершении научной карьеры. Его манил мир кинематографа.
Константин Эрнст в молодости. Фото: соцсети
Вскоре он написал заявление об уходе, а после устроился в творческое производственное объединение «Видеофильм».
В 1988 году представил свою первую работу, как режиссер и продюсер - «Радио тишины», которая была посвящена концерту группы «Аквариум» и Дэйва Стюарта из Eurythmics в рамках презентации первого американского альбома Бориса Гребенщикова Radio Silence.
Константин Эрнст: «Взгляд», «Матадор», ОРТ, Первый канал
С изменением сферы деятельности изменился и круг интересов Константина Эрнста. Однажды он побывал на студенческой вечеринке, где среди других оказался и руководитель передачи «Взгляд» Александр Любимов. Именно эта встреча полностью изменила жизнь Эрнста. Ведь после непродолжительной беседы Любимов предложил молодому человеку сотрудничать.
Во «Взгляде» Константин Эрнст проработал порядка дух лет. Он писал сценарии, брал интервью и выступал режиссером.
Причем выполнял свою работу Эрнст настолько профессионально, что уже в 1989 году руководитель программы «Взгляд» Анатолий Лысенко предложил ему создать собственный проект. Так появился «Матадор» - художественно-публицистическая культурологическая телепрограмма.
Константин Эрнст и Владислав Листьев. Фото: соцсети
Первый ее выпуск состоялся в январе 1991 года. Эрнст выступал сценаристом, ведущим, режиссером и продюсером, при этом экспериментировал с подачей материала.
«Матадор» выходил в эфир четыре года подряд, сначала на Первой программе Центрального телевидения, а затем уже на ОРТ.
Параллельно Константин занял пост режиссера «Взгляда», который вел Владислав Листьев. За этот период Эрнст и Листьев подружились и телеведущий даже предложил Константину стать его заместителем. Но тот отказался.
Все изменилось после убийства Владислава Листьева – 1 марта 1995 года, - который к тому времени был генеральным директором ОРТ. Эрнсту предложили его пост, но он отказался, аргументируя тем, что планирует заняться созданием кино. Однако спустя несколько месяцев все-таки стал генеральным продюсером ОРТ.
Свое решение он связал с тем, что качество контента на канале резко ухудшилось. Пост генерального директора ОРТ Константин Эрнст занял в июне 1995 года. После этого в эфире канала появились «Старые песни о главном», «Русский проект» и ряд других.
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press
В сентябре 1999 года Константин Эрнст стал исполняющим обязанности генерального директора ОРТ, а спустя месяц пересел в кресло руководителя. В июле 2002 года ОРТ стал Первым каналом.
Константин Эрнст: Олимпийские игры, проекты, награды, доход
Помимо своей основной деятельности, у Константина Эрнста есть множество проектов. Так, в 2005-м году он вошел в попечительный совет кинофестиваля «Кинотавр», а в 2008-м – в состав попечительского совета Высшей школы ТВ при МГУ. Еще через два года стал одним из руководителей издания «Коммерсантъ».
В 2012-м начал продюсировать «Вечерний Ургант». Кроме того, вошел в состав членов жюри Высшей лиги КВН. Также в активе Эрнста и международные проекты – конкурс «Евровидение-2009», который прошел в Москве и Олимпиада-2014 в Сочи. На зимних играх он выступил креативным продюсером.
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press
Помимо всего вышеперечисленного Константин Эрнст выступил продюсером в более чем 80 сериалах и фильмах. Самые популярные из них - «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Азазель», «Угрюм-река», «Метод», «Побег», «Убойная сила», «Есенин» и другие. Стоит отметить, что первый фильм, который взялся продюсировать Эрнст, стал «Блокпост» Александра Рогожкина. Дело было в 1998 году.
Вся проделываемая работа не осталась незамеченной. В разные годы Константин Эрнст трижды получал орден «За заслуги перед Отечеством» II-IV степени, имеет Почетную грамоту президента и правительства РФ, награжден орденом Дружбы. Кроме того, в копилке наград продюсера – три премии ТЭФИ.
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press
Что касается доходов Константина Эрнста, то точных данных в открытом доступе нет. Известно только, что до 2008 года его годовая зарплата составляла 10 млн рублей.
Константин Эрнст: личная жизнь
Природа наградила Константина Эрнста привлекательными данными. Его рост 185 см при весе 93 кг. Поэтому вниманием со стороны противоположного пола он не был обделен. Однако о личной жизни старался не распространяться.
Известно, что первой избранницей продюсера стала театральный критик Анна Силюнас. Они жили в гражданском браке, а в 1994 году у пары родилась дочь Александра. Сейчас она живет в Нью-Йорке.
Константин Эрнст и Анна Силюнас с дочкой Сашей. Фото: соцсети
В 1998 году Константин Эрнст выбрал в спутницы руководителя компаний «ВИD» Ларису Синельщикову. Вместе они были до 2010 года, но отношения так и не оформили. Сейчас Синельщикова является директором телехолдинга «Красный Квадрат».
В конце 2014-го Константина Эрнста стали замечать в обществе модели Софьи Заики. Позже она окончила школу-студию МХАТ и стала сниматься в кино. Ее первыми работами стали сериалы «Таинственная страсть», «Викинг», «Союз спасения», «Угрюм-река».
Константин Эрнст и Лариса Синельщикова. Фото: соцсети
Софья подарила продюсеру троих детей. В 2016-м родилась дочь Эрика, годом позже на свет появилась Кира, а в 2020 году – сын Лев.
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Константин Эрнст: последние новости
На днях стало известно, что Константин Эрнст снимает кино в Калуге. Его рабочее название «Любовь Советского Союза».
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Константин Эрнст и Софья Заика. Фото: соцсети