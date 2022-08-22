Константин Эрнст: путь от кандидата наук до руководителя Первого канала

В юности Константин Эрнст решил продолжить династию ученых и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но любовь к кино и телевидению взяла свое. Как складывалась жизнь и карьера генерального директора Первого канала – в нашем материале.

Константин Эрнст: детство и начало карьеры

Константин Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве. Его отец Лев Эрнст был известным ученым в СССР в области биотехнологии, генетики, селекции животных, вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук.

Мама продюсера Светлана Голевинова работала экономистом. Константина назвали в честь деда по отцовской линии, немца по национальности.