Комиксы про Данилу Багрова, которые вы не видели

25лет назад вышла культовая криминальная драма Алексея Балабанова, в которой главную роль сыграл неподражаемый Сергей Бодров-младший. В 2002-м, то есть 20 лет назад, актер пропал после схода ледника в Кармадонском ущелье во время съемок картины «Связной».
К двойной дате Сергей Сельянов, продюсер картин Балабанова, решил выпустить вместе с издательством Bubble комиксы «Брат. 25 лет» (10 мини-историй), в которых жизнь героев как первой, так и второй части «братской» дилогии продлевается на уровне фантазии. Зрители, превратившись в читателей, смогут узнать, что осталось за кадром и как сложилась жизнь героев любимых фильмов.
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Фото: издательство BUBBLE
Одна из самых трогательных сцен первого «Брата» - финал картины, где Данила обнимает трясущегося Виктора, сдавшего его бандитам. Братья вспоминают детство, как старший выручал младшего. Художники показывают и того сома, что испугался Данила, и тяжелый путь после рыбалки. А еще мы видим, как старший читает младшему на ночь «Повесть о житии Александра Невского», в котором и звучит фраза про силу в правде, ставшая девизом Багрова.
Фото: издательство BUBBLE
Есть история и о том, как герой Юрия Кузнецова, бомж-философ по прозвищу Немец, дошел до того состояния, в котором зрители с ним познакомились.
Фото: издательство BUBBLE
Забавная линия развития сюжета второго «Брата»: Мэрилин, она же Даша, которая с таким удовольствием летела с водочкой домой, спустя годы отрастила волосы, стала пенсионеркой и даже обзавелась двумя внучками. По старой заокеанской привычке она кормит девочек чем-то очень американским и с удовольствием помогает им прогуливать уроки. Предположительно, внучками Даше помогли обзавестись дети, родившиеся в браке с Данилой.
Фото: издательство BUBBLE
Если верить авторам комиксов, криминальный авторитет Круглый, так любивший пословицы и поговорки, однажды убил... космонавта! А труп, естественно, закопал. 90-е, конечно, были периодом сложным, но даже для лихого десятилетия это, согласитесь, было чем-то из ряда вон выходящим.
Фото: издательство BUBBLE
А еще художники нарисовали Багрова-младшего - тоже Данилу. Парень похож на папу, тоже постоянно слушает музыку и, как и любой молодой человек, очень не любит, когда им командуют.
Что еще?
Фото: издательство BUBBLE
Также читатели узнают о боевом прошлом Данилы (он, как мы помним, рассказывал всем, что отсиделся в штабе писарем), а еще познакомятся поближе с застенчивым кондуктором - тем самым, который в трамвае проявил принципиальность в диалоге с хамоватыми кавказцами.