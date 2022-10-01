Комиксы про Данилу Багрова, которые вы не видели

25лет назад вышла культовая криминальная драма Алексея Балабанова, в которой главную роль сыграл неподражаемый Сергей Бодров-младший. В 2002-м, то есть 20 лет назад, актер пропал после схода ледника в Кармадонском ущелье во время съемок картины «Связной».

К двойной дате Сергей Сельянов, продюсер картин Балабанова, решил выпустить вместе с издательством Bubble комиксы «Брат. 25 лет» (10 мини-историй), в которых жизнь героев как первой, так и второй части «братской» дилогии продлевается на уровне фантазии. Зрители, превратившись в читателей, смогут узнать, что осталось за кадром и как сложилась жизнь героев любимых фильмов.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».