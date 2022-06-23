Какое наследство оставил Юрий Шатунов

Какое имущество было у певца

У семьи есть дом в Мюнхене. Там у Шатунова даже имелась современная звукозаписывающая студия.

Несмотря на переезд за границу, Юрий Шатунов не сжигал мосты с Россией. Он нередко давал концерты на Родине. Приезжая, он обычно останавливался в своей московской однокомнатной квартире на Кантемировской улице. По одной версии, жилье он получил от мэра Москвы Юрия Лужкова, по другой, квартиру певцу выделило государство, когда он вышел из детдома.

Как писали СМИ, в 2016 году Андрей Разин подарил Юрию Шатунову квартиру в Сочи. Площадь квартиры с дорогой дизайнерской отделкой – 60 кв. м. Ее комнаты украшают фотографии группы «Ласковый май» и большой портрет самого Юрия.

Однако в 2019 году между Разиным и Шатуновым будто кошка пробежала. Продюсер неожиданно заявил, что Юрий не должен петь песни из репертуара «Ласкового мая». Было несколько судебных заседаний. Однако в июне 2022 года Ставропольский краевой суд забрал у Андрея Разина исключительные права на песни «Ласкового мая» и передал их Шатунову.

Комментарий адвоката Юрия Шеля

Что же будет с интеллектуальным наследием и имуществом музыканта? На этот вопрос нам ответил адвокат Юрий Шель.

«Я вообще очень хорошо относился к Юрию Шатунову, особенно в 90-е годы. Знал, что он воспитывался в детском доме, - отметил Юрий Шель. - Бесконечно жаль талантливого музыканта. Что же касается наследства...

Если нет завещания, а я думаю, что его нет, поскольку Юрий все-таки молодой, то в первую очередь на все имущество артиста претендуют наследники первой очереди. А это жена и дети. Наследство будет делиться в равных долях – по одной трети.

Если вдруг объявятся какие-то внебрачные дети, и они докажут свое родство с Юрием через суд, они также вступят в права наследования.

- А что на счет авторских прав? Недавно стало известно, что после многих судебных тяжб с Разиным Юрий Шатунов все-таки вернул исключительные права на исполнение песен «Ласкового мая»…

- Наследники первой очереди будут также пользоваться всеми бонусами от авторских прав, но только после того, как решение суда вступит в свою силу. Даже если Разин обжалует судебное решение, будут какие-то представители Юрия. Я думаю, что туда должны прийти заинтересованные лица – жена и дети. Потому что доверенность уже не действует. И юрист не может представлять интересы ушедшего из жизни в апелляционной инстанции.

- Это все очень сложно…

- Я думаю, что суд оставит это решение без изменений. И никаких сложностей не возникнет. Но если вдруг Андрей Разин предпримет попытку обжаловать решение, суд может рассмотреть это дело без участия сторон. Но, на мой взгляд, жене и детям нужно все проконтролировать.