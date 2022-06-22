Какое наследство оставил Пьер Нарцисс

Не стало исполнителя знаменитого хита «Шоколадный заяц», певца Пьера Нарцисса. Его жизнь изобиловала резкими поворотами. И так же неожиданно оборвалась всего лишь в 45 лет.

Как Пьер Нарцисс шел к успеху

Пьер Нарцисс появился на свет в Камеруне, в семье бизнесменов. Мечтал стать известным футболистом, но в итоге выбрал музыку. В юности прекрасно владел саксофоном, играл в музыкальных группах, выступал на вечеринках.

А в Россию судьба забросила его, потому что в подмосковном городе Егорьевске жила его сестра. Пьер мечтал потом перебраться во Францию, но остался у нас потому что получил эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник». И не смог отказаться от возможности сняться в кино.

Интересно, что Пьер учился на факультете журналистики, параллельно подрабатывая вокалистом в казино и ночных клубах. Также он вел пару программ на радио.

Но настоящая слава пришла к нему после участия в проекте «Фабрика звезд». Тогда строчки из хита артиста «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец» пела вся Россия. Естественно, певец не был обделен женским вниманием.