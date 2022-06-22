Какое наследство оставил Пьер Нарцисс

Не стало исполнителя знаменитого хита «Шоколадный заяц», певца Пьера Нарцисса. Его жизнь изобиловала резкими поворотами. И так же неожиданно оборвалась всего лишь в 45 лет.
Как Пьер Нарцисс шел к успеху
Пьер Нарцисс появился на свет в Камеруне, в семье бизнесменов. Мечтал стать известным футболистом, но в итоге выбрал музыку. В юности прекрасно владел саксофоном, играл в музыкальных группах, выступал на вечеринках.
А в Россию судьба забросила его, потому что в подмосковном городе Егорьевске жила его сестра. Пьер мечтал потом перебраться во Францию, но остался у нас потому что получил эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник». И не смог отказаться от возможности сняться в кино.
Интересно, что Пьер учился на факультете журналистики, параллельно подрабатывая вокалистом в казино и ночных клубах. Также он вел пару программ на радио.
Но настоящая слава пришла к нему после участия в проекте «Фабрика звезд». Тогда строчки из хита артиста «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец» пела вся Россия. Естественно, певец не был обделен женским вниманием.
Пьер Нарцисс с женой Валерией. Фото: Global Look Press
Какое имущество он оставил
В начале 2000-х Нарцисс познакомился с певицей Валерией Калачевой, выступающей под псевдонимом Monisha. Пара поженилась, вскоре на свет появилась их дочь Каролина-Кристель.
В период счастливой семейной жизни Пьер Нарцисс рассказывал, что они с женой купили квартиру в Москве и отделывают ее в классическом стиле, не забыв выделить комнату и для Каролины.
Потом музыкант также сообщил, что приобрел виллу в Санта-Монике, когда снимал в Америке свой новый клип.
«По сюжету нам потребовалась частная вилла, которую нашли в Санта-Монике. Когда жена Лера с дочкой Каролиной увидели этот дом, то сразу же влюбились в него. И когда режиссер сказал: «Стоп! Снято!», я сообщил, что покупаю эту виллу», — рассказывал музыкант в одном из своих интервью.
Тем не менее, в семье не все было гладко. Несколько лет назад Валерия жаловалась на музыканта, признавалась, что он употребляет алкоголь и поднимает на нее руку. В 2017 году супруги развелись.
Хотя, как пишут СМИ, Валерия рассказывала, что бывший супруг взялся за ум, перестал пить и регулярно общается с дочерью. Предполагается, что именно Каролина является основной наследницей музыканта и претендует на американскую виллу и московскую недвижимость.
Сергей Жорин. Фото: личный архив
Комментарий адвоката Сергея Жорина
О том, кто может заявить свои права на наследство Пьера Нарцисса Teleprogramma.pro рассказал адвокат Сергей Жорин.
«Наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Если они есть, то наследство между наследниками первой очереди делится в равных долях в том случае, если не было составлено завещание. Но когда речь идет об относительно молодых людях, а 45 лет в наше время – это средний возраст, завещания составляются редко. Существует ложное предубеждение, что якобы это плохая примета, - поясняет Сергей Жорин.
В теории же завещание могло быть. Но возможен и другой вариант. Если же была проведена операция, то врачи должны были предупредить пациента, что она несет определенные риски. Однако, как я уже говорил, в обществе есть стереотип, что завещание пишут, находясь на смертном одре. Но вспомним знаменитую цитату Михаила Булгакова: «То, что человек смертен, это еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен».
Есть еще один нюанс. Я лично не знал Пьера, но ходили слухи, что он весьма любвеобилен. А значит, могут появляться те внебрачные дети, которые ранее были неизвестны, а отцовство не установлено должным образом. То есть личности, неизвестные как широкой аудитории, так и близким родственникам.
- А как быть с авторскими правами? Пьер Нарцисс записал немало песен, ушедших в народ…
- Что касается самого наследства, то наследством является все то имущество, которое было у человека на день смерти. Сюда же и относятся и исключительные права на произведения.
Как известно, авторские права делятся на имущественные и неимущественные права, то есть право на имя, на упоминание, на указание. А в наследственную массу же входят имущественные, то есть исключительные права. Они также будут делиться между наследниками в равных долях.
Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, следующего за годом его смерти (начиная с 1 января года). Чтобы его получить, необходимо обратиться к нотариусу, у которого открыто наследственное дело, и представить документы, подтверждающие наличие исключительных прав на музыку или песни. Как правило, музыкальные произведения регистрируются в РАО (Российское авторское общество).
Teleprogramma.pro выражает глубокие соболезнования родным и друзьям Пьера Нарцисса!