Как Пьер Нарцисс на самом деле попал в «Фабрику звезд»

Скоропостижно скончавшийся знаменитый Пьер Нарцисс родился в Камеруне. Однако жить в Африке будущему артисту надоело, и он решил перебраться в Россию.

Сначала Пьер поступил на журфак Московского государственного университета, а также устроился работать в популярное на тот момент шоу «12 злобных зрителей».

Первый раз на телевидении Пьер появился случайно — он снялся в эпизодической роли фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Вскоре Нарцисса позвали в программу «До 16 и старше», а потом и в модельное агентство.

На кастинг «Фабрики звезд» Пьера привели друзья. Ему просто очень повезло, так как на тот момент продюсер Макс Фадеев говорил, что у него есть хорошая песня для темнокожего исполнителя. На прослушивании парня сразу выделили из толпы и попросили спеть хит «Шоколадный заяц». И после этого закрутилось.

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