Какое наследство оставил известный актер и режиссер Сергей Пускепалис

Печальная новость пришла сегодня. В автокатастрофе в Ярославской области погиб известный актер и режиссер Сергей Пускепалис. Его обширная фильмография включает десятки ролей. Чаще всего артист играл честных, мужественных, порядочных мужчин. Друзья и знакомые Сергея Пускепалиса говорят, что он был таким и в жизни.
Как Сергей Пускепалис покорял Москву
Сергей вырос на Чукотке в небольшом городке. Поскольку особых развлечений в этом суровом крае не было, будущий актер пристрастился к чтению. В раннем возрасте перечитал практически всего Чехова.
Часть детства Сергей Пускепалис провел и в курортном Железноводске. А когда Сергею исполнилось 14 лет, вся семья перебралась в Саратов, там он и поступил в Саратовское театральное училище. Три года служил в Североморске, в военно-морском флоте, затем снова вернулся в Саратов, где на протяжении десяти лет проработал в местном ТЮЗе.
В 2001 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Петра Фоменко. Как вспоминал сам Сергей Пускепалис в недавнем интервью, покорять Москву было непросто. Чтобы удержаться на плаву, приходилось как-то крутиться и постоянно находить подработки.
«Дружно жили в нашем гитисовском общежитии на Трифоновке. На курс старше училась прекрасная актриса Анна Уколова, известная сейчас многим: иногда она нас с ребятами подкармливала — ей присылали продуктовые посылки из Самары, и, когда становилось совсем непросто, она делилась», - вспоминал Сергей в недавнем интервью изданию «Moskvich mag».
Сергей Пускепалис реализовался и как режиссер, и как актер. Он ставил спектакли в театрах Самары, Камчатки, Омска, Башкирии, Магнитогорска. Сотрудничал и с московским театра им. Табакова.
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Сергей Пускепалис в фильме «Как я провел этим летом»
В 2010 году Сергей получил Серебряного медведя на Венецианском кинофестивале за главную роль в фильме о полярниках «Как я провел этим летом». Съемки проходили на Чукотке, с которой у Пускепалиса были связаны детские воспоминания.
Актер вспоминал, как однажды забрел на брошенную станцию и там у него вдруг возникло ощущение, что «сейчас выйдет отец и мелькнет в окне».
Также на счету Сергея Пускепалиса роли в таких фильмах, как «Простые вещи», «Прогулка», «Елки новые», «Золотая орда», «Шифр» и многих других кинокартинах и сериалах.
Одной из последних ярких работ актера была роль в историко-приключенческом фильме «Сердце Пармы», где по сюжету его герой также погибает…
Какое наследство оставил актер и режиссер
Последние годы Сергей Пускепалис жил в Ярославле, потому что являлся художественным руководителем ярославского театра им. Федора Волкова. Также у семьи Пускепалиса была квартира в Железноводске, где он провел часть детства.
«У нас с женой там квартира, мы оборудовали родовое гнездо. Это красивый край, светлый, с чистым воздухом, русские южные Карловы Вары», — рассказывал журналистам артист.
У актера остались жена Елена, с которой он прожил больше 30 лет, взрослый сын Глеб и внучка. Сейчас семья убита горем, но спустя время им придется задумываться о вопросах наследства.
Сергей Пускепалис в фильме«Сердце Пармы»
«Сомневаюсь, что Сергей Пускепалис оставил завещание. Все-таки человек он относительно молодой. Поэтому наследство в равных долях распределяется между родителями, женой и детьми. Никто больше не имеет права вступить в право наследования, кроме наследников первой очереди. Если же родителей нет в живых, то наследство делится между женой и детьми», - прокомментировал адвокат Юрий Шель.
Автору этих строк довелось общаться с актером на съемках сериала «Шифр». Сергей Пускепалис считался закрытым человеком, но нам дал небольшое интервью о картине.
А еще я видела, как он общался с режиссером, с партнерами по сценам, как готовился к роли и входил в кадр. Сергей Пускепалис запомнился мне как ответственный, но при этом очень улыбчивый человек.