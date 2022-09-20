Какое наследство оставил известный актер и режиссер Сергей Пускепалис

Печальная новость пришла сегодня. В автокатастрофе в Ярославской области погиб известный актер и режиссер Сергей Пускепалис. Его обширная фильмография включает десятки ролей. Чаще всего артист играл честных, мужественных, порядочных мужчин. Друзья и знакомые Сергея Пускепалиса говорят, что он был таким и в жизни.

Как Сергей Пускепалис покорял Москву

Сергей вырос на Чукотке в небольшом городке. Поскольку особых развлечений в этом суровом крае не было, будущий актер пристрастился к чтению. В раннем возрасте перечитал практически всего Чехова.

Часть детства Сергей Пускепалис провел и в курортном Железноводске. А когда Сергею исполнилось 14 лет, вся семья перебралась в Саратов, там он и поступил в Саратовское театральное училище. Три года служил в Североморске, в военно-морском флоте, затем снова вернулся в Саратов, где на протяжении десяти лет проработал в местном ТЮЗе.

В 2001 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Петра Фоменко. Как вспоминал сам Сергей Пускепалис в недавнем интервью, покорять Москву было непросто. Чтобы удержаться на плаву, приходилось как-то крутиться и постоянно находить подработки.

«Дружно жили в нашем гитисовском общежитии на Трифоновке. На курс старше училась прекрасная актриса Анна Уколова, известная сейчас многим: иногда она нас с ребятами подкармливала — ей присылали продуктовые посылки из Самары, и, когда становилось совсем непросто, она делилась», - вспоминал Сергей в недавнем интервью изданию «Moskvich mag».

Сергей Пускепалис реализовался и как режиссер, и как актер. Он ставил спектакли в театрах Самары, Камчатки, Омска, Башкирии, Магнитогорска. Сотрудничал и с московским театра им. Табакова.

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