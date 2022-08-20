Как дебютировали на телеэкране те, кого сейчас никому представлять не надо

Память - штука непростая и капризная: главное, как ей кажется, она у нас в головах оставляет, лишнее стирает.
Иван Ургант. Фото: Степан Третьяков

Иван Ургант. Фото: Степан Третьяков

Может, оно и к лучшему - так спокойнее. Но иногда мы не помним некоторых важных и трогательных вещей - например, каким был Иван Ургант лет за 15 до того, как стал ведущим самого крутого вечернего шоу, или как выглядел юный Данила Козловский, даже не подозревающий, что в будущем превратится в «Легенду № 17».

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: YouTube

Ведущий острослов современного ТВ оттачивал мастерство и реакцию в молодежных передачах. В 1999 году он устроился на радиостанцию «Супер-радио» в Петербурге и одновременно начал подрабатывать корреспондентом Пятого канала - вел рубрику в программе «Петербургский курьер».

Это было первое официальное появление Ивана в федеральном эфире. Ургант был городским обозревателем: с шутками и прибаутками рассказывал о буднях кондитерских фабрик, турфирм и прочих компаний.

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Иван Ургант. Фото: кадр из фильма

В том же году Иван, у которого, напомним, актерское образование, снялся в роли бандита Мамонта в одной из серий «Улиц разбитых фонарей» (кадр вверху) - здесь Ургант и не думал балагурить и, похоже, даже ни разу не улыбнулся.

А уже потом Ваня прошел кастинг на пост ведущего канала MTV и вскоре начал вести шоу «Бодрое утро», сделавшее его знаменитым.

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Михаил Фролов/КП

Давным-давно юная москвичка Ксения Амоева (Бородина - девичья фамилия матери Ксении) рассылала анкету по всевозможным кастингам и в итоге попала в студию треш-шапито-шоу «Окна», которое вел Дмитрий Нагиев.

Постановочный проект с фальшивыми драками, разборками и массой фриков стал дебютом Бородиной на ТВ. Ей пришлось отыгрывать роль якобы беременной девицы, которая не может выяснить, кто же на самом деле отец ее ребенка.

Ксения Бородина. Фото: YouTube

Ксения представилась итальянкой по имени Мартина, говорила с карикатурным акцентом и сообщила, что забеременела во время поездки в Сочи. Пусть и очень сомнительный, этот опыт помог Ксении впоследствии увереннее держаться перед камерой.

Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Артем Килькин/КП

Это сейчас фактурный Данила снимается в самых кассовых российских и даже некоторых зарубежных проектах. А в подростковом сериале «Простые истины», где сыграли многие будущие звезды (сестры Татьяна и Ольга Арнтгольц, Настя Задорожная, Александр Ильин и другие), Козловский был упитанным и щекастым школьником - мальчишка играл хулигана Дениса Селиверстова из 6-го «А».

Данила Козловский. Фото: кадр из фильма

Хулиган наводил ужас на младших и слабых. Роль была небольшой, но опыт оказался судьбоносным - именно тогда 13-летний Данила решил стать звездой кино.

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