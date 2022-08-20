Как дебютировали на телеэкране те, кого сейчас никому представлять не надо

Может, оно и к лучшему - так спокойнее. Но иногда мы не помним некоторых важных и трогательных вещей - например, каким был Иван Ургант лет за 15 до того, как стал ведущим самого крутого вечернего шоу, или как выглядел юный Данила Козловский, даже не подозревающий, что в будущем превратится в «Легенду № 17».
Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: YouTube
Ведущий острослов современного ТВ оттачивал мастерство и реакцию в молодежных передачах. В 1999 году он устроился на радиостанцию «Супер-радио» в Петербурге и одновременно начал подрабатывать корреспондентом Пятого канала - вел рубрику в программе «Петербургский курьер».
Это было первое официальное появление Ивана в федеральном эфире. Ургант был городским обозревателем: с шутками и прибаутками рассказывал о буднях кондитерских фабрик, турфирм и прочих компаний.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Иван Ургант. Фото: кадр из фильма
В том же году Иван, у которого, напомним, актерское образование, снялся в роли бандита Мамонта в одной из серий «Улиц разбитых фонарей» (кадр вверху) - здесь Ургант и не думал балагурить и, похоже, даже ни разу не улыбнулся.
А уже потом Ваня прошел кастинг на пост ведущего канала MTV и вскоре начал вести шоу «Бодрое утро», сделавшее его знаменитым.
Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: Михаил Фролов/КП
Давным-давно юная москвичка Ксения Амоева (Бородина - девичья фамилия матери Ксении) рассылала анкету по всевозможным кастингам и в итоге попала в студию треш-шапито-шоу «Окна», которое вел Дмитрий Нагиев.
Постановочный проект с фальшивыми драками, разборками и массой фриков стал дебютом Бородиной на ТВ. Ей пришлось отыгрывать роль якобы беременной девицы, которая не может выяснить, кто же на самом деле отец ее ребенка.
Ксения Бородина. Фото: YouTube
Ксения представилась итальянкой по имени Мартина, говорила с карикатурным акцентом и сообщила, что забеременела во время поездки в Сочи. Пусть и очень сомнительный, этот опыт помог Ксении впоследствии увереннее держаться перед камерой.
Данила Козловский
Данила Козловский. Фото: Артем Килькин/КП
Это сейчас фактурный Данила снимается в самых кассовых российских и даже некоторых зарубежных проектах. А в подростковом сериале «Простые истины», где сыграли многие будущие звезды (сестры Татьяна и Ольга Арнтгольц, Настя Задорожная, Александр Ильин и другие), Козловский был упитанным и щекастым школьником - мальчишка играл хулигана Дениса Селиверстова из 6-го «А».
Данила Козловский. Фото: кадр из фильма
Хулиган наводил ужас на младших и слабых. Роль была небольшой, но опыт оказался судьбоносным - именно тогда 13-летний Данила решил стать звездой кино.