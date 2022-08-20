Как дебютировали на телеэкране те, кого сейчас никому представлять не надо

Ведущий острослов современного ТВ оттачивал мастерство и реакцию в молодежных передачах. В 1999 году он устроился на радиостанцию «Супер-радио» в Петербурге и одновременно начал подрабатывать корреспондентом Пятого канала - вел рубрику в программе «Петербургский курьер».

Это было первое официальное появление Ивана в федеральном эфире. Ургант был городским обозревателем: с шутками и прибаутками рассказывал о буднях кондитерских фабрик, турфирм и прочих компаний.

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