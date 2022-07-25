Гуф: зависимости, музыка, скандалы и любимые женщины рэпера

В детстве Алексей Долматов не думал, что станет музыкантом. С ранних лет мальчик был практически предоставлен сам себе и уже в семь впервые попробовал марихуанну. Запрещенные вещества едва не сыграли с ним злую шутку. Из Китая, где будущий артист прожил семь лет, пришлось буквально бежать. О том, как складывалась карьера Гуфа – в материале Teleprogramma.pro.

Гуф: детство и начало карьеры

Гуф – настоящее имя Алексей Долматов – родился 23 сентября 1979 года в Москве. Его отец ушел из семьи, когда будущий артист был совсем маленьким. Позже мама вышла замуж за Сергея Долматова, который не только дал мальчику свою фамилию, но и воспитал как родного. У Алексея есть сестра Ольга.