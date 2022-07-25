Гуф: зависимости, музыка, скандалы и любимые женщины рэпера

В детстве Алексей Долматов не думал, что станет музыкантом. С ранних лет мальчик был практически предоставлен сам себе и уже в семь впервые попробовал марихуанну. Запрещенные вещества едва не сыграли с ним злую шутку. Из Китая, где будущий артист прожил семь лет, пришлось буквально бежать. О том, как складывалась карьера Гуфа – в материале Teleprogramma.pro.
Гуф: детство и начало карьеры
Гуф – настоящее имя Алексей Долматов – родился 23 сентября 1979 года в Москве. Его отец ушел из семьи, когда будущий артист был совсем маленьким. Позже мама вышла замуж за Сергея Долматова, который не только дал мальчику свою фамилию, но и воспитал как родного. У Алексея есть сестра Ольга.
Алексей Долматов в детстве. Фото: соцсети
Родители часто бывали в командировках, поэтому с раннего детства Алексей был предоставлен практически сам себе. Марихуану он впервые попробовал в семь лет, а школу постоянно прогуливал. Тем не менее самым близким для будущего музыканта человеком была бабушка Тамара Константиновна. Именно ей в будущем он посвятит свои песни «Сплетни» и «Ориджинал Ба».
Алексей Долматов в детстве с бабушкой. Фото: соцсети
Рэпом Алексей Довлатов увлекся будучи учеником четвертого класса. Это были американские исполнители, кассеты которых было очень сложно достать в эпоху перестройки.
Когда бабушка узнала о том, что внук пристрастился к наркотикам, настояла, чтобы родители забрали его с собой в Китай. Так, в возрасте 12 лет Алексей Долматов стал учеником китайской школы, а после студентом института иностранных языков Шэньяне.
Гуф в юности. Фото: соцсети
Китайский язык изучал при помощи русскоязычных студентов-репетиторов. У них же добывал и запрещенные вещества. Поэтому в какой-то момент родители перестали верить в то, что Алексей «завяжет».
Свои первые стихи и песни Алексей написал в 1995 году, но связывать свою жизнь с музыкой не планировал. Мечтал открыть свой бизнес.
Гуф с родителями. Фото: соцсети
Однажды во время каникул Алексей поехал в Москву, где и попробовал героин. По воспоминаниям музыканта, много раз его жизнь висела буквально на волоске, но и это не оставило будущую знаменитость. Вернувшись в Китай, он стал продавать вещество в общежитии среди студентов.
Когда тайное стало явным, а дело было в 1998 году, Долматову пришлось бежать из Поднебесной, так как за торговлю наркотиками ему грозила смертная казнь.
Гуф с сестрой Ольгой. Фото: соцсети
Вернувшись в Москву Алексей Долматов поселился в квартире у бабушки и стал студентом экономического факультета. Но любовь к музыке оказалась сильнее. В 2000 году вместе с другом по институту Романом он создал группу Rolexx.
Свой первый трек «Китайская стена» Долматов написал в 19 лет. Он вошел в ротацию радио «2000» и пользовался популярностью среди слушателей. Именно в то время и появился псевдоним Guf aka Rolexx.
А после Алексей вновь увлекся наркотиками и «выпал» из творчества на несколько лет. В 2000-м его остановил полицейский патруль, который нашел у музыканта марихуану. Рэпера отправили за решетку. После пяти месяцев в «Бутырке» он вышел по амнистии.
Гуф: группа Centr, проекты, популярные песни
Над первым альбомом Долматов начал работать в 2002 году. Спустя два года вместе с Николаем Принципом Алексей создает группу Centr. Первый альбом «Подарок» вышел тиражом всего 13 экземпляров, которые были подарены друзьям на Новый год.
Спустя несколько месяцев к музыкантам присоединился Вадим Мотылев, известным под псевдонимом Слим. Все вместе они выпустили треки «Свадьба» и «Вождь». А к концу года коллектив пополнил рэпер Птаха.
Гуф и Птаха. Фото: соцсети
Группа набирала популярность. Они записали саундтреки к фильму «Жара» (2006), где главные роли сыграли Тимати и Алексей Чадов. Тем временем Гуф продолжал делать упор на сольном творчестве. Он записывал треки с Бастой и Смоки Мо, а в 2007-м представил фанатам первый сольный альбом под названием «Город дорог».
Первый громкий конфликт, который случился в жизни Гуфа, был с Птахой. 6 июня 2009 года группа «Центр» давала концерт в Луганске. Что произошло за кулисами доподлинно неизвестно до сих пор. По одной из версий, Гуф увидел, как Птаха переписывается с его женой Айзой Долматовой. Тогда Долматов решил покинуть коллектив.
Идея воссоединения пришла к музыкантам лишь в 2014-м. Тогда они выпустили альбом система, но со временем отношения Гуфа и Птахи стали вновь портиться.
Гуф в молодости (слева). Фото: соцсети
После ухода из «Центра» в 2009-м, Гуф создал собственный лейбл ZM Nation и уже к концу года выпустил сольный альбом. Пластинка «Дома» получила призы в номинации «Лучший альбом» и «Лучший клип».
В следующем году Василий Вакуленко с которым Гуф был знаком еще с 2000-го, пригласил его в свой лейбл Gazgolder. Тогда же они работали над совместным альбомом «Баста/Гуф», финальным треком которого стала «Моя игра».
Гуф и Баста в молодости. Фото: соцсети
Успех не заставил себя долго ждать. В 2010-м Гуф стал артистом года по версии «Russian Street Awards», а в 2011-м получил премию МУЗ-ТВ в номинации «Лучший хип-хоп проект».
В 2013-м Гуф и Баста прекратили сотрудничество. Причиной тому стала опять же наркозависимость Долматова. Позже он обвинил Вакуленко в том, что тот не помог ему побороть ее. Баста заявил, что Гуф просто лжет. Музыканты прилюдно помирились лишь в 2018 году.
После длительного перерыва, связанного с лечением, Гуф вновь берется за творчество. В 2015 году он выпустил новый сольный альбом «Еще», а двумя годами позже Гуф и Слим представили две части совместного альбома GuSli.
Гуф. Фото: соцсети
Еще один крупный скандал случился с Гуфом в 2019-м. За день до выборов в Московскую думу на YouTube появился его совместный с Тимати клип «Москва». Некоторые строчки песни вызвали возмущение у слушателей и клип набрал миллион дизлайков, после чего был удален с платформы. Гуф записал оправдание, заявив, что вообще не следит за политикой.
В марте 2020-го Гуф поссорился с Джиганом, который обвинил рэпера в употреблении наркотиков. Долматов поспешил ответить нецензурной лексикой, отметив, что и сам Джиган давно пристрастился к запрещенным веществам и посещению стриптиз-клубов.
Гуф: доход
Доход Гуфа значительно вырос после знакомства с Бастой. За один баттл он получал по три миллиона рублей. Концерт исполнителя стоит два миллиона рублей.
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Гуф: личная жизнь
Поклонниц у рэпера всегда было хоть отбавляй. Харизматичный рэпер имеет хорошие внешние данные. При росте 182 см его вес 70 кг. Но впервые отвести его под венец удалось Айзе Вагаповой. Они стал мужем и женой в 2008 году.
Гуф и Айза Долматова. Фото: соцсети
5 мая 2010-го у пары родился сын, которого назвали необычным именем Сами. Айзе он посвятил трек Ice Baby, который вышел в 2010-м.
Однако женитьба не остепенила музыканта, он все также продолжал увлекаться наркотиками и даже изменял жене во время беременности. Союз разрушили постоянные скандалы и примирения. В 2013 они развелись. А в 2017-м Айза выпустила дисс на Гуфа - Guf RIP, в котором пожелала ему умереть. А Долматов, в свою очередь, попросил ее вернуться, признавшись в любви в соцсети.
Гуф и Кети Топурия. Фото: соцсети
С 2014 года Гуф встречался с моделью Люсей Фак, но бросил ее после того, как общественности стало известно о романе рэпера с Кети Топурией. Слухи об их отношениях поползли в январе 2017-го.
Парочку заметили на одном из курортов, но они никак не комментировали ситуацию. Спустя несколько месяцев Топурия развелась с мужем после четырех лет брака.
Было похоже, что Кети и Алексей готовятся к свадьбе. Они познакомились с родителями друг друга, показывали идиллию в соцсетях. Именно солистка «А-Студио» настояла на том, чтобы музыкант отправился в Израиль для лечения зависимости.
Но все закончилось в тот момент, когда уроженка Екатеринбурга заявила, что прервала беременность, прямое отношение к которой имеет Гуф.
Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети
Также известно, что у Гуфа есть старший сын, который появился на свет еще до брака с Айзой.
В декабре 2021-го Алексей Долматов женился на модели Юлии Королевой. В мае у них родился сын.
Гуф с женой Юлией Королевой и новорожденным сыном. Фото: соцсети
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Гуф: последние новости
В 2022 году вышел пятый альбом рэпера «Опять». В пластинку вошли 11 треков и, по словам Гуфа, она предназначена для тех «кому грустно».